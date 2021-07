Geekbench supprime OnePlus 9 et 9 Pro pour des allégations de manipulation de référence

Dans une récente longue et enquête approfondie, AnandTech trouvé une « optimisation » très intéressante sur les OnePlus 9 et 9 Pro en ce qui concerne diverses applications. En substance, OxygenOS analyse les applications, il limitera le plus souvent les performances dans ce que nous supposons être une tentative d’allonger la durée de vie de la batterie. Cependant, OxygenOS n’offrirait pas les performances limitées des applications d’analyse comparative, ce que Geekbench considère comme une triche.

C’est pourquoi Geekbench a décidé de supprimer les OnePlus 9 et 9 Pro de sa base de données. Geekbench dit que le système prend des décisions de performances basées sur les identifiants des applications plutôt que sur le comportement. Ou en d’autres termes, le système recherche des applications spécifiques pour utiliser toutes ses performances plutôt que d’augmenter les performances lorsqu’une application l’exige.

Dans les livres de Geekbench, il s’agit d’une manipulation des performances et examinera également d’autres appareils OnePlus pour voir si la même chose s’applique à eux.

Ce n’est pas tout à fait le même cas que les modes de triche dans le passé où les fabricants ajustent leurs téléphones afin qu’ils ignorent les limites thermiques lors de l’exécution des benchmarks. Au lieu de cela, OxygenOS a été trouvé exécuté à sa limite conçue lors des tests de performance, alors que presque toutes les autres applications obtiennent moins que la pleine performance. L’effet est cependant très similaire – les scores de référence indiqueraient un niveau de performance qui n’est tout simplement pas là pour les applications.

Il serait intéressant de voir comment cette histoire se déroule et si OnePlus prendra des mesures. Pour l’instant, il n’y a pas de réponse officielle de la part de l’entreprise.

La source