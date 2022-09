Geekbench révèle MediaTek Helio G99 sur le Realme 10

Le Realme 10 est le dernier à avoir révélé ses détails sur Geekbench. Le téléphone, numéro de modèle RMX3630, est prévu pour début 2023 et contiendra un chipset MediaTek Helio G99 avec un GPU Mali-G57 et jusqu’à 8 Go de RAM. Nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’un modèle économique de 6 Go soit également disponible.

Un autre détail de la liste est l’Android 12 à bord du Realme 10, mais cela pourrait changer pour Android 13 au moment de l’annonce – Realme s’est engagé à donner à tous les téléphones de la série 9 Android 13 au premier trimestre de l’année prochaine.

Ce n’est que la deuxième fois que nous voyons le Realme 10 dans la rumeur. La fuite précédente a révélé sa batterie de 5 000 mAh.

Realme pourrait encore lancer des téléphones de la série 9 avant la naissance de ce Realme 10.

