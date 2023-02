Geekbench 6 arrive avec de nouveaux tests, adaptés aux appareils modernes

Primal Labs a annoncé aujourd’hui une nouvelle version de son benchmark populaire – Geekbench 6. La société affirme que les téléphones et les ordinateurs deviennent plus rapides, de sorte que les méthodes précédentes de mesure des améliorations deviennent rapidement obsolètes.

Les modifications incluent des photos plus grandes, une plus grande bibliothèque d’images pour l’importation de tests, des exemples PDF plus grands et plus modernes. L’application est désormais plus lourde sur toutes les plateformes car elle est livrée avec plusieurs nouveaux tests, notamment pour le flou d’arrière-plan lors des appels vidéo, les filtres photo dans les médias sociaux et la détection d’objets pour les charges de travail d’IA.

Le nouveau Geekbench 6 réduit considérablement l’attention portée aux tests de processeur monocœur. Primal Labs affirme que le nombre de cœurs principaux n’est plus aussi important, car les cas d’utilisation réels extraient l’énergie de différentes parties du matériel. L’apprentissage automatique est également à la hausse, ce qui signifie que le résultat du processeur multicœur est également remanié.

Le résultat final ne consiste pas seulement à ajouter les performances de quatre cœurs différents. Les tests mesurent comment les cœurs “partagent réellement les charges de travail dans des exemples de charge de travail réalistes”. Le monde de la technologie mobile mélange les gros et les petits cœurs depuis un certain temps, mais maintenant les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ont rattrapé la pratique, rendant l’ancien Geekbench peu fiable.









Geekbench 6 • Geekbench 5

L’application dispose également de meilleurs calculs GPU avec de nouveaux cadres et couches d’abstraction. Il y aura une comparaison multiplateforme plus précise car Primal Labs a intégré davantage d’instructions d’accélération ML et des performances GPU uniformes sur toutes les plateformes.

L’application Geekbench 6 sera disponible pour Android, Linux, Mac et Windows. Il restera gratuit pour une utilisation non commerciale et sera bientôt disponible sur Google Play.