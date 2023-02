Geekbench 6 a des références plus strictes pour suivre les nouvelles technologies

Primate Labs a annoncé Geekbench 6, une version mise à jour de sa populaire application d’analyse comparative multiplateforme.

Conformément à la puissance croissante des téléphones et des ordinateurs modernes, la société a mis à jour les tests qu’elle utilise dans le benchmark pour mettre davantage l’accent sur les chipsets de ces appareils.

Cela inclut le traitement de fichiers photo plus volumineux, de cartes plus grandes pour les tests de navigation et d’échantillons PDF plus volumineux, ainsi que de nouveaux tests tels que le flou d’arrière-plan des appels vidéo, les filtres photo et la détection d’objets IA.

Chez Tech Advisor, nous utilisons les applications Geekbench depuis de nombreuses années pour mettre un nombre littéral sur la puissance de traitement de chaque smartphone que nous examinons.

Nous avons récemment passé en revue certains téléphones équipés du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 11. Nous publierons bientôt notre verdict sur le Vivo X90 Pro avec son MediaTek Dimensity 9200.

Nous exécutons Geekbench sur tous ces téléphones, mais le score multicœur familier dont nous parlons dans chaque revue de téléphone est dérivé différemment dans la version 6.

“Plutôt que d’additionner les performances de chaque cœur afin que les références évoluent de manière linéaire avec un nombre de cœurs accru, nos tests mesurent comment les cœurs partagent réellement les charges de travail dans des exemples de charge de travail réalistes”, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Pour voir la différence, nous avons exécuté Geekbench 5 et 6 sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Dans la version 5, il a marqué 4996 pour le multicœur, mais il est devenu 5118 dans la version 6.

Il est important de comparer uniquement ce qui est comparable, vous ne pouvez donc pas prendre un score Geekbench 5 et le comparer à celui de Geekbench 6.

Résultats de référence du processeur avec Geekbench 6 sur un Google Pixel 7 Pro Laboratoires de primates

On espère que les nouveaux tests refléteront mieux les types de tâches que les gens effectuent régulièrement sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs afin de mieux représenter la véritable puissance d’un appareil individuel.

Depuis septembre 2019, nous utilisons le benchmark CPU Geekbench 5 pour enregistrer le score (généralement) à quatre chiffres pour chaque appareil que nous croisons ensuite avec des appareils avec des spécifications ou un prix similaires pour voir lequel est techniquement le plus puissant.

Les repères synthétiques ne donnent pas une image complète de la puissance de traitement d’un téléphone, mais ils sont certainement un bon guide. Et hé, c’est amusant si vous êtes aussi ringard que nous ici chez Tech Advisor.

Geekbench 6 est téléchargeable gratuitement à partir d’aujourd’hui pour un usage personnel pour Android et iOS, bien que vous deviez payer pour les versions Mac, Windows et Linux.

Il existe également une version Pro disponible avec plus de fonctionnalités qui, au lancement, est en vente à 79 $ – 20 % de réduction sur son prix habituel de 99 $.

Nous avons hâte de voir comment les téléphones Snapdragon 8 Gen 3 du futur marqueront sur la nouvelle application.