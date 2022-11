Gears of War Film, série animée en préparation sur Netflix

Gears of War a pris de l’importance sur la plate-forme Xbox lors de son lancement en 2006, et maintenant, Marcus Fenix ​​​​et la Delta Squad arrivent à Netflix.

Le service de streaming a révélé qu’il travaillait sur un film Gears of War et une série animée pour adultes, selon un tweeter Lundi. Netflix dit qu’il s’associe à The Coalition, le développeur actuel de la série, et qu’il y a “un potentiel pour que d’autres histoires suivent”.

Gears of War est sorti il ​​y a 16 ans aujourd’hui et pour marquer l’occasion, Netflix s’est associé à The Coalition pour adapter le @Armement de guerre saga de jeux vidéo en un long métrage d’action en direct, suivi d’une série animée pour adultes – avec le potentiel pour plus d’histoires à suivre! pic.twitter.com/3zInFSnUu4 – Netflix (@netflix) 7 novembre 2022

Netflix n’a pas fourni de date à laquelle le film ou la série arrivera sur la plateforme de streaming, et il n’y a aucun réalisateur ou producteur attaché aux projets, selon Le journaliste hollywoodien. Il y a eu plusieurs tentatives pour adapter la franchise de jeu en film depuis 2007, y compris une tentative en 2016 par Universal.

Développé à l’origine par Epic Games, Gears of War a débuté sur la Xbox 360 en 2006, offrant à la deuxième console de jeu vidéo de Microsoft une exclusivité de premier ordre. Gears est un jeu de tir à la troisième personne de science-fiction dans lequel les joueurs jouent le rôle des commandos de la Coalition of Ordered Governments (COG) alors qu’ils luttent contre la Locust Horde, une race de créatures cherchant à anéantir l’humanité. Dans la plupart des jeux, les joueurs jouent le rôle de Marcus Fenix, un commando COG qui affronte continuellement la horde avec son équipe.

Il y a cinq entrées dans la franchise principale Gears, avec Gears of War 5 sorti en 2019. Gears of War : Judgment était un spin-off de la série sortie en 2013 et Gears of War : Tactics, un jeu de tactique au tour par tour, est sorti en 2020. Microsoft a acquis les droits de la franchise en 2014 auprès d’Epic et a confié le développement des jeux à The Coalition, anciennement connue sous le nom de Black Tusk Studios.