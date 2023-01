Géants contre Vikings ou 49ers ? Peser le pour et le contre de chaque affrontement potentiel avec des jokers

Alors que l’entraîneur Brian Daboll a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur les Eagles, ses Giants ont participé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Vous pouvez donc pardonner aux fans de s’énerver et de penser au-delà de la finale de la saison régulière de dimanche.

L’ennemi de la ronde joker des Giants se résumera soit aux 49ers, soit aux Vikings, selon les résultats de la semaine 18. Voici les scénarios : Si les Vikings perdent face aux Bears, ce seront les Giants de Minneapolis ; si les Vikings gagnent, mais que les 49ers battent les Cardinals, c’est toujours un rendez-vous au Minnesota ; mais si les Vikings gagnent et que les 49ers perdent, les Giants joueront à San Francisco le week-end wild-card.

Pour ceux qui veulent garder un œil : Les Vikings jouent à 13 h dimanche, tandis que les 49ers partageront la fenêtre de 16 h 25 avec les Giants.

S’exprimant lundi, Daboll a déclaré que lui et son équipe feraient tout ce qui est le mieux pour l’équipe en ce qui concerne la question de jouer ou de reposer les partants. Il a également déclaré que même si l’équipe se concentre principalement sur Philadelphie, certains membres de son équipe ont commencé à regarder vers l’avenir.

“Une fois que vous arrivez à cette (partie de) la saison, vous essayez de jeter un coup d’œil, ‘D’accord, qui sont les équipes potentielles?'”, A déclaré Daboll. «Ces entraîneurs qui font nos pannes, ils travaillent en avant. Et ils se lancent dans divers scénarios, des adversaires, contre qui nous pourrions jouer parce que – je vais juste vous dire par expérience, (parce que) j’ai été l’un de ces entraîneurs une fois auparavant – et il n’y a pas beaucoup de sommeil, surtout quand vous pensez qu’un quelque chose va arriver, et puis tout d’un coup, quelque chose d’autre arrive. Donc, vous décomposez constamment autant d’équipes qui sont en séries éliminatoires au cas où quelque chose se produirait. Ce sont de longues heures mais des heures qui en valent la peine à cette période de l’année.

Nous donnerons beaucoup d’informations sur le match une fois qu’il sera décidé, mais pour l’instant, examinons les avantages et les inconvénients des deux scénarios potentiels :

Avantages de jouer les Vikings

Les Giants sont allés à Minneapolis la veille de Noël et malgré une série d’erreurs, ils n’ont perdu que par trois, sur un panier de 61 verges à la dernière seconde. Face à un déficit de huit points à trois minutes de la fin, le quart-arrière des Giants Daniel Jones a mené un match de sept matchs et 75 verges lecteur d’atterrissage et égalisé le jeu avec un conversion en deux points réussie. Le seul problème? Ils ont marqué un peu trop rapidement et ont laissé suffisamment de temps aux Vikings pour se diriger (à peine) vers le panier et gagner le match.

Pourtant, compte tenu de la proximité du match, les Giants ont quitté le Minnesota avec la confiance de savoir qu’ils sont assez bons pour battre les champions NFC North dans leur propre bâtiment. Et maintenant, ils pourraient être obligés de le faire.

S’il y a un match revanche, un endroit où les Giants auront un avantage, au moins en défense, est dans les tranchées. En supposant que leur formidable avant quatre des joueurs de ligne défensifs Dexter Lawrence et Leonard Williams, ainsi que les secondeurs extérieurs Azeez Ojulari et Kayvon Thibodeaux, sont en bonne santé, ils devraient pouvoir profiter d’une ligne offensive des Vikings qui a été décimée par les blessures.

Le centre partant Garrett Bradbury est absent depuis quelques semaines en raison d’une blessure au dos, bien que l’entraîneur Kevin O’Connell ait déclaré qu’il « espère que » Bradbury sera en assez bonne santé pour revenir en séries éliminatoires. Austin Schlottmann, qui remplaçait Bradbury, s’est blessé dimanche et est absent pour le reste de la saison. Il en va de même pour le plaqueur droit partant Brian O’Neill, qui s’est blessé au mollet la semaine dernière.

Pour l’instant, Oli Udoh et Chris Reed devraient commencer contre les Bears au tacle droit et au centre, respectivement. Si c’est aussi le match pour les Giants, les quatre premiers pourraient se régaler. Lorsque ces équipes se sont rencontrées il y a quelques semaines, les Giants ont déjà réussi à atteindre le quart-arrière Kirk Cousins ​​– le limogeant quatre fois et accumulant 12 coups sûrs du quart-arrière, leur plus haut total de la saison, selon TruMedia.

Inconvénients de jouer les Vikings

Les Vikings ont un receveur révolutionnaire à Justin Jefferson, et malgré toute la pression exercée par New York sur Cousins, il a remis le ballon à Jefferson, qui a blessé les Giants lors de leur première rencontre, affichant 12 attrapés pour 133 verges. Il peut rapidement changer un match, comme en témoigne son touché au quatrième quart, qui a servi d’exemple parfait de la raison pour laquelle le coordinateur défensif des Giants, Wink Martindale, l’a qualifié de receveur n ° 1 de la ligue.

En parlant de Martindale, il devra trouver un moyen d’arrêter Jefferson, ainsi que l’ailier rapproché TJ Hockenson, qui a incendié les Giants avec 13 attrapés pour 109 verges et deux touchés. Ce ne sera pas une tâche facile d’essayer de retirer les deux du jeu tout en essayant de mettre en bouteille le grand Dalvin Cook dans le jeu de course.

La plus grande prise de TD de la plus grande carrière de JJ ? Voici pourquoi c’est peut-être juste… 📺 : https://t.co/cuddZAeZ4p pic.twitter.com/KilHlMtDR9 — Pete Bercich (@PeteBercich) 28 décembre 2022

Cela dit, cela devrait aider les Giants à avoir la sécurité Xavier McKinney et potentiellement le demi de coin Adoree ‘Jackson de retour pour le match revanche après que les deux aient raté le match de la semaine 16.

De l’autre côté du ballon, les Giants doivent trouver une réponse pour Danielle Hunter et les Vikings passent la course. Hunter a produit neuf pressions, cinq hâtes et deux sacs dans le match. Alors que Jones se bouscule davantage et prend de meilleures décisions de sa poche, la ligne offensive devra essayer de limiter l’impact de Hunter.

Avantages de jouer les 49ers

Euh, il n’y en a pas beaucoup. Les 49ers sont si complets que ce match est un casse-tête qui attend les Giants et à peu près toutes les autres équipes de la NFC. Même avec la recrue de septième ronde Brock Purdy au poste de quart-arrière pour un Jimmy Garoppolo blessé, San Francisco a eu du succès. Purdy (4-0) n’a pas perdu en tant que partant cette saison.

Si vous cherchez quelque chose pour vous sentir bien, il est peut-être temps de penser un peu en dehors des affrontements traditionnels et de regarder l’histoire des séries éliminatoires de l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. Et par là, nous entendons de grands effondrements. Il y en a eu trois mémorables: la défaite du championnat NFC de la saison dernière contre les Rams, vainqueurs du Super Bowl. Les 49ers ont abandonné leur avance de 10 points au début du quatrième quart et n’ont pas marqué dans le dernier cadre, alors que Los Angeles a remporté la victoire 20-17. Ensuite, il y a eu une panne au quatrième trimestre contre les Chiefs du Super Bowl LIV où les 49ers détenaient une avance de 10 points au début du quatrième quart. Les Chiefs ont marqué 21 points au cours des six dernières minutes pour sceller une victoire 31-20. Et alors qu’il n’était que le coordinateur offensif d’Atlanta, qui pourrait oublier le tristement célèbre effondrement 28-3 des Falcons contre la Nouvelle-Angleterre ?

Cette équipe des 49ers a l’air différente et effrayante, donc pour les fans des Giants, miser sur un autre effondrement pourrait être trop demander. Mais bon, c’est quelque chose, non ?

Inconvénients de jouer les 49ers

Donc, comme mentionné, les 49ers sont plutôt bons, car ils sont au milieu d’une séquence de neuf victoires consécutives. Ils ont fait un incroyable pick-up de mi-saison dans leur métier pour le porteur de ballon à tout faire Christian McCaffrey, qui a produit 1 131 verges de mêlée et neuf touchés en 10 matchs avec San Francisco. Ce n’est pas une coïncidence si les 49ers n’ont pas perdu avec McCaffrey comme partant à plein temps.

Ensuite, il y a l’ailier serré du Pro Bowl George Kittle, qui est capable de partir – comme il l’a fait il y a deux semaines contre Washington avec six attrapés pour 120 verges et deux touchés – à tout moment. Le receveur large Brandon Aiyuk se rapproche de sa première saison de 1 000 verges, et bien que Deebo Samuel soit blessé, il est électrique lorsqu’il est en bonne santé.

Nous n’avons même pas atteint la défense n ° 1 de la ligue, à la fois en marquant (16,5 points accordés) et en DVOA, qui est dirigée par le candidat du joueur défensif de l’année Nick Bosa (17,5 sacs).

Cette équipe n’a tout simplement pas beaucoup de trous à exploiter.

(Photo: Stephen Maturité / Getty Images)