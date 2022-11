géant indien se réveille | Presse urbaine

L’accent mis sur la prestation de services, plutôt que sur la fabrication, a bien convenu à l’Inde et les entreprises du pays sont plus résilientes et moins exposées aux fluctuations du marché. Photo : Getty Images.

ENTREPRISE

Le fonds indiciel MSCI India a généré un rendement de 6,59 % en rand de janvier à la fin du mois dernier, contre -7,96 % pour le MSCI World Fund et -18,73 % pour le MSCI Emerging Market Fund.

Kingsley Williams, directeur des investissements chez Satrix, affirme que l’économie indienne – en particulier le secteur informatique – est plus orientée vers les services que, par exemple, celle de la Chine, qui se concentre davantage sur la fabrication.

Le secteur des services est capable de résister à davantage de ralentissements économiques que le secteur manufacturier. Les entreprises qui fournissent des services sont la pierre angulaire de leurs clients, y compris en période de crise économique, déclare Williams, ajoutant : « Vous ne pouvez pas réduire ou retarder les achats de produits jusqu’à ce que les choses reprennent, comme le peuvent les fabricants.

Prenant la parole lors d’un séminaire sur l’investissement présenté par Satrix récemment, Williams a fait part de ses commentaires sur la performance des plus grands fonds indiciels.

Satrix est la plus grande société d’investissement indiciel d’Afrique du Sud et offre un accès aux fonds indiciels et aux fonds communs de placement aux investisseurs individuels et institutionnels, tels que les fonds de pension.

Depuis les débuts d’Internet, des entreprises du monde entier externalisent des services tels que le développement de logiciels, le service client via des centres d’appels et des fonctions de back-office à des entreprises indiennes.

L’accent mis sur la prestation de services, plutôt que sur la fabrication, a bien convenu à l’Inde et les entreprises du pays sont plus résilientes et moins exposées aux fluctuations du marché, explique Williams.

Pendant des décennies, l’Inde a été négligée au profit de la Chine en tant que destination d’investissement, mais le pays devient maintenant plus populaire parmi les investisseurs qui se sont brûlés les doigts en Chine.

Izak Odendaal, stratège en investissement chez Old Mutual Wealth, a déclaré dans une note d’entreprise que les gens ne devraient pas faire l’erreur de penser qu’il existe nécessairement une relation positive entre la croissance économique et les rendements des investissements. Par exemple, la croissance économique remarquable de la Chine au cours des trois dernières décennies n’a pas entraîné les mêmes rendements sur les marchés boursiers ou obligataires. En fait, le marché boursier indien a surperformé celui de la Chine au cours des 20 dernières années, même si sa croissance économique a été bien inférieure à celle de la Chine.

LIS: La politique de localisation est absurde alors que le secteur manufacturier vacille

Les rendements du fonds indiciel MSCI China de janvier à la fin du mois dernier ont été lamentables -34,12 %.

Même sur une durée d’investissement plus longue de cinq ans, le rendement a été négatif (-4,82 %) – à un moment où le MSCI Emerging Market Fund a rapporté 2,13 % et le MSCI World Fund 12,12 %.

Les économistes et les analystes du marché prédisent que la fête des investissements en Inde se poursuivra pendant un certain temps, car le marché y est soutenu par des fondamentaux macroéconomiques sains et de bonnes perspectives de bénéfices pour les entreprises indiennes.

Les facteurs les plus importants qui jouent en faveur de l’Inde et peuvent soutenir la croissance économique sont la population relativement jeune du pays, avec un âge médian de 28 ans. Ce n’est pas seulement positif du point de vue des dépenses de consommation, mais aussi très favorable pour le marché du travail indien. . Cela signifie que le pays a une population qui est assez âgée – et jeune – pour travailler, dit Williams.

Le pays fait également de bons progrès avec les entreprises technologiques et comptait l’année dernière un total de 44 «licornes» (start-ups privées d’une valeur de plus d’un milliard de dollars). C’est le troisième chiffre le plus élevé après les États-Unis et la Chine.

. Sources supplémentaires : MSCI India Fact sheet