GE va transformer une centrale électrique au gaz en une installation de stockage de batteries

Pylônes photographiés au Royaume-Uni Le projet impliquant Centrica et GE stockera l’énergie des parcs éoliens terrestres du Lincolnshire.

“Le stockage de l’énergie renouvelable de cette manière permet de mieux contrôler les pics et les creux associés à la production d’énergie renouvelable – charger les batteries lorsque la demande d’électricité est faible et les décharger lorsque la demande atteint des pics”, a déclaré Centrica.

Centrica a déclaré que le système serait capable de stocker 100 mégawattheures d’énergie électrique. L’installation devrait commencer à fonctionner pleinement en 2023 et devrait être exploitée pendant une période de 25 ans.

Une centrale électrique au gaz désaffectée en Grande-Bretagne devrait être réutilisée et convertie en une installation de stockage de batteries, les personnes impliquées dans le projet affirmant qu’elle sera en mesure de fournir “l’équivalent de la consommation d’énergie d’une journée complète pour 11 000 ménages”.

Des systèmes de stockage efficaces à grande échelle sont appelés à devenir de plus en plus importants à mesure que la capacité d’énergie renouvelable augmente. En effet, bien que les sources d’énergie telles que le soleil et le vent soient renouvelables, elles ne sont pas constantes.

L’Agence internationale de l’énergie affirme que “la mise à l’échelle rapide des systèmes de stockage d’énergie sera essentielle” lorsqu’il s’agira de faire face à ce qu’elle appelle la “variabilité d’heure en heure” de la production d’électricité solaire photovoltaïque et éolienne sur le réseau.

Selon l’AIE, les investissements dans le stockage des batteries ont atteint près de 10 milliards de dollars dans le monde en 2021 et devraient atteindre près de 20 milliards de dollars en 2022.

Ces derniers mois, un certain nombre de grandes entreprises ont joué dans le secteur du stockage de l’énergie.

En juillet dernier, il a été annoncé que la société norvégienne Equinor acquerrait le développeur américain de stockage de batteries East Point Energy après avoir signé un accord pour prendre une participation de 100 % dans la société.

En août, BlackRock a déclaré qu’un fonds sous la direction de BlackRock Real Assets avait conclu un accord pour acquérir Akaysha Energy, une société australienne qui développe des projets de stockage de batteries et d’énergie renouvelable.