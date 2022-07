GE révèle de nouveaux noms d’entreprises à l’approche d’une scission historique

General Electric a dévoilé lundi les noms des trois sociétés distinctes qui résulteront de la scission historique du conglomérat : GE HealthCare, GE Aerospace et GE Vernova.

GE HealthCare englobera la branche des services de santé de l’entreprise et sera coté au Nasdaq sous le symbole « GEHC », le société a déclaré dans un communiqué. Ce spin-off devrait être achevé au début de l’année prochaine.

GE Aerospace englobera la branche aviation de la société, qui comprend une flotte de 39 400 avions commerciaux et 26 200 avions militaires. La branche aérospatiale détiendra également la marque GE, qu’elle pourra concéder sous licence aux autres divisions.

Les activités d’énergie renouvelable de la société porteront le nom de GE Vernova – un titre qui, selon la société, est “une combinaison de ‘ver’, dérivé de ‘verde’ et ‘verdant’ pour signaler les verts et les bleus de la Terre, et ‘nova, ‘ du latin ‘novus’ ou ‘nouveau’, reflétant une ère nouvelle et innovante d’énergie à faible émission de carbone que GE Vernova contribuera à fournir.”

GE maintient une base installée de 7 000 turbines à gaz et 400 gigawatts d’équipements d’énergie renouvelable. La scission de cette entreprise devrait être achevée début 2024.

“Aujourd’hui marque une étape clé dans le projet de GE de devenir trois sociétés indépendantes axées sur le laser”, a déclaré le président-directeur général Larry Culp dans un communiqué. « Tirer parti de la marque mondiale de plusieurs milliards de dollars de GE nous donne un avantage concurrentiel sur nos marchés finaux, permettant à ces entreprises de gagner à l’avenir.

Les actions de GE ont augmenté d’environ 2% dans les échanges du matin lundi au milieu de gains de marché plus larges. Le stock a baissé d’environ 30% jusqu’à présent en 2022.