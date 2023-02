GE HealthCare va acquérir la société de guidage par ultrasons AI Caption Health

GE Santé a annoncé jeudi avoir signé un accord pour acquérir Caption Health, fabricant de logiciels de guidage par ultrasons basés sur l’IA.

L’accord marque la deuxième annonce d’acquisition de la société nouvellement indépendante depuis qu’elle a terminé son spin-off il y a un mois. Peu de temps après l’entrée au Nasdaq de la nouvelle société dérivée GE HealthCare, la société a révélé qu’elle avait conclu un accord pour acheter la société française IMACTIS, développeur de la technologie de guidage interventionnel par tomodensitométrie (CT).

GE HealthCare présente la dernière acquisition prévue comme un moyen d’élargir l’accès aux ultrasons qui pourraient détecter les premiers signes de maladies comme l’insuffisance cardiaque, car davantage de professionnels de la santé pourraient utiliser l’outil dans différents contextes de soins.

La société prévoit de financer l’acquisition avec des liquidités et de continuer à exploiter Caption Care, l’offre de services qui forme les techniciens à la technologie Caption pour fournir des échocardiogrammes aux patients à risque.

“Guider les utilisateurs d’échographie pendant les examens à l’aide de l’IA revêt une importance croissante, d’autant plus que nous atteignons un ensemble plus large de professionnels de la santé. Les applications d’IA de Caption Health permettent des examens échographiques fiables et cohérents pour fournir des diagnostics plus précis, une prise de décision de traitement améliorée et finalement amélioré les résultats pour les patients », a déclaré Roland Rott, président et chef de la direction de l’échographie chez GE HealthCare, dans un communiqué. « Cette acquisition complémentaire contribuera à étendre l’accès abordable à l’imagerie par ultrasons aux utilisateurs novices et s’aligne sur une évolution plus large vers les soins de précision à l’échelle mondiale.

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en 2013, Caption Health a levé 53 millions de dollars en financement de série B en 2020. Son outil d’orientation a reçu l’autorisation De Novo de la FDA plus tôt cette année-là.

Lors de la conférence JP Morgan Healthcare en janvier, le PDG de GE HealthCare, Peter Arduini, a déclaré que l’intégration de l’IA dans ses produits deviendrait beaucoup plus courante au cours des prochaines années. Il a également noté que les fusions et acquisitions joueront “un rôle important pour nous au fil du temps”.

Lors d’un appel aux résultats, il a ajouté que la société nouvellement indépendante recherchait des opportunités de fusions et acquisitions où elle pourrait acquérir des technologies dans des domaines à croissance rapide qui pourraient élargir l’étendue de ses capacités.