GE Healthcare s’associe à la société de réalité augmentée MediView XR

Soins de santé GE et MediView XR, une société de technologie médicale tirant parti de la réalité augmentée, ont annoncé leur collaboration pour co-développer le système de suite interventionnelle OmnifyXR, qui combinera des solutions d’imagerie médicale et de réalité mixte pour aider les médecins et leurs équipes de soins.

La collaboration associera les technologies d’imagerie de GE à l’expertise en réalité augmentée et en navigation chirurgicale de MediView, permettant aux médecins d’évaluer plusieurs affichages holographiques d’imagerie en direct en 3D à l’aide de la technologie HoloLens de Microsoft.

L’objectif est d’aider les médecins à mieux évaluer l’anatomie d’un patient, à prendre des décisions cliniques plus éclairées et à permettre une collaboration à distance entre les équipes de soins à différents endroits.

OmnifyXR sera conçu et fabriqué par MediView XR et initialement lancé aux États-Unis

“Nous sommes ravis de faire progresser notre collaboration stratégique avec GE Healthcare en co-développant et en créant la suite interventionnelle du futur – une suite conçue pour améliorer l’ergonomie, avec des interactions naturelles pour un flux de travail optimisé et faciliter la collaboration de l’équipe de soins. Le médecin est responsabilisé pour s’interfacer simultanément avec des moniteurs virtuels, l’anatomie 3D holographique et collaborer à distance avec des collègues du monde entier », a déclaré Mina Fahim, présidente et chef de la direction de MediView, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, GE a annoncé son intention de scinder son unité de soins de santé au début de 2023 pour séparer l’entreprise en trois entreprises publiques, dont l’une est GE Healthcare.

En octobre, la société détails publiés sur ses progrès dans la scission de l’entreprise, notant son intention d’organiser GE Healthcare en quatre segments : imagerie, solutions de soins aux patients (qui comprendront des outils de surveillance et numériques), diagnostics pharmaceutiques et ultrasons.

GE Healthcare acquiert une société de visualisation chirurgicale BK Medical pour 1,45 milliard de dollars en 2021. Auparavant, il a acheté Zionexaun développeur de biomarqueurs in vivo pour guider le traitement du cancer, et la start-up suédoise d’imagerie médicale par rayons X Prismatic Sensors.

En octobre, le géant de la santé a annoncé son partenariat avec AMC Health propose une technologie de surveillance à distance des patients après leur sortie de l’hôpital.