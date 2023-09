GE HealthCare reçoit 44 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates

GE Santé a obtenu une subvention de plus de 44 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour concevoir des applications et des outils basés sur l’IA pour aider les professionnels de la santé les moins expérimentés des pays à revenu faible ou intermédiaire à réaliser des échographies portant sur la santé fœtale et maternelle et les maladies respiratoires. .

Caption Health, fondée en 2013 et acquis par GE HealthCare plus tôt cette annéefabrique un logiciel de guidage par ultrasons basé sur l’IA et dirigera le développement de la technologie.

Les fonds aideront Caption Health à créer des algorithmes d’échographie alimentés par l’IA qui peuvent fonctionner sur plusieurs appareils et sondes à ultrasons. Les outils fourniront une aide à la décision clinique pour aider les prestataires à lire plus efficacement les examens de dépistage obstétricaux et pulmonaires pour la santé pulmonaire pédiatrique et les soins maternels et fœtaux.

« Une limitation clé est l’orientation des utilisateurs moins qualifiés pour appliquer efficacement l’échographie au point de service à un prix abordable dans leur environnement de soins. Cette subvention contribuera à apporter la technologie d’IA de pointe de Caption Health personnalisée à un plus grand nombre d’utilisateurs, et contribuera donc à un accès accru à des technologies de pointe. « des soins médicaux de qualité », a déclaré Roland Rott, président-directeur général de l’échographie chez GE HealthCare, dans un communiqué.

Santé des légendes a levé 53 millions de dollars en financement de série B en 2020.

Plus tôt cette année-là, il a reçu l’autorisation De Novo de la FDA pour son outil d’échographie cardiaque, qui guide les professionnels de la santé à travers un test de diagnostic qui nécessite normalement un expert en échographie.

L’entreprise a également reçu un Subvention de 4,95 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2020 pour créer une technologie d’IA pour la technologie d’échographie pulmonaire afin de permettre le diagnostic de la pneumonie dans les contextes à faibles ressources.

L’achat de Caption Health par GE HealthCare plus tôt cette année était sa deuxième acquisition depuis débuter en tant qu’entreprise indépendante.

Peu de temps après sa scission de GE, la société a annoncé avoir accepté d’acheter la société française IMACTIS, qui développe une technologie de guidage interventionnel par tomodensitométrie (CT).

Une autre entreprise proposant la technologie des ultrasons est Butterfly Network, fabricant d’un système d’échographie portable connecté à un smartphone qui a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA en avril. Son compteur automatique de lignes B exploite l’IA pour aider les prestataires à déterminer si un patient présente une fonction pulmonaire anormale en mesurant les lignes B.

L’année dernière, Butterfly a reçu un Subvention de 5 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour élargir l’accès à sa technologie d’imagerie en Afrique subsaharienne.