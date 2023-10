GE HealthCare obtient 44 millions de dollars pour créer une IA destinée à la préparation aux événements faisant de nombreuses victimes

GE Santé a annoncé avoir signé un contrat de 44 millions de dollars avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) pour développer une technologie d’échographie au point d’intervention basée sur l’IA afin d’aider les cliniciens à diagnostiquer et à traiter les pathologies pulmonaires et les blessures traumatiques à la tête, à la poitrine et à l’abdomen.

La société de technologie médicale s’appuiera sur sa technologie d’échographie existante pour développer une sonde et un système d’échographie avancés alimentés par l’IA visant à aider les cliniciens à trier et à diagnostiquer rapidement les traumatismes crâniens, les traumatismes contondants et pénétrants, les pathologies pulmonaires multiples et les lésions pulmonaires, y compris l’explosion pulmonaire.

BARDA fait partie de l’Administration pour la préparation et la réponse stratégiques au sein du Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) et la collaboration visent à améliorer la prestation de soins de routine et à renforcer la préparation nationale aux incidents faisant de nombreuses victimes.

« Travailler avec BARDA est une autre étape vers la réalisation de l’énorme potentiel de la technologie des ultrasons pour aider les hôpitaux à mieux se préparer aux événements faisant de nombreuses victimes, notamment une gamme de blessures traumatiques et de pathologies pulmonaires, ainsi qu’à améliorer la prise de décision en matière de traitement et à améliorer les soins aux patients. » Dietmar Seifriedsberger, directeur général mondial des points d’intervention et des échographies portables chez GE HealthCare, a déclaré dans un communiqué.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

GE finalise le spin-off de son unité de santé en janvier, et GE HealthCare a depuis fait de nombreuses annonces concernant les acquisitions, les partenariats et l’autorisation de la FDA.

La spin-off a conclu un accord pour acquérir la société française IMACTIS, développeur de technologies de guidage interventionnel par tomodensitométrie (TDM), le même mois, elle est devenue une société indépendante. Un mois plus tard, la société a annoncé l’acquisition de Caption Health, fabricant d’un logiciel de guidage par ultrasons basé sur l’IA.

Depuis son lancement, GE HealthCare a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son Logiciel de traitement d’images d’apprentissage profond Precision DL et solution de surveillance sans fil Portrait Mobile au format smartphone.

Le mois dernier, la société a obtenu une subvention de 44 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour développer des applications et des outils d’IA afin d’aider les prestataires de soins de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire à effectuer des échographies pour la santé fœtale et maternelle et les maladies respiratoires.

Il a également annoncé avoir co-développé un algorithme d’IA avec Mass General Brigham pour aider à la planification des prévisions et a formé un partenariat stratégique avec Mayo Clinic pour collaborer à la recherche et au développement de produits axés sur l’IA, les soins de précision et le théranostic.