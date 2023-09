GE HealthCare et Mayo Clinic s’associent pour faire progresser le théranostic

GE Santé a annoncé un partenariat stratégique avec la Mayo Clinic baptisé The Strategic Collaboration for Innovation in Medical Imaging and Theranostics, à travers lequel les deux hommes collaboreront à la recherche et au développement de produits axés sur les soins de précision, l’IA et le théranostic.

Les développeurs technologiques, cliniciens, scientifiques et autres fournisseurs des deux sociétés travailleront ensemble pour faire progresser les technologies et techniques de résonance magnétique, améliorer les soins contre le cancer à l’aide d’agents théranostiques, améliorer les ultrasons diagnostiques et interventionnels pour une utilisation plus facile et des résultats de tests plus faciles à lire, et employer IA, données multimodales et plateformes de santé numérique pour rationaliser l’expérience de soins aux patients.

« Cette collaboration entre GE HealthCare et Mayo Clinic couvre plusieurs disciplines radiologiques et rassemble la recherche clinique, le développement de produits, l’application de nouvelles utilisations cliniques et techniques pour faire progresser l’imagerie médicale et le théranostic. Ensemble, nous cherchons à accélérer le diagnostic et le traitement des conditions médicales, à rendre l’évaluation clinique plus simple et améliorer l’accès des patients et la cohérence des soins », a déclaré Jan Makela, président et directeur général de l’imagerie chez GE HealthCare. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Théranostiqueun terme combinant thérapeutique et diagnostic, est une technologie émergente et une forme de médecine de précision qui fusionne des biomarqueurs diagnostiques avec des agents thérapeutiques pour identifier et cibler les cellules cancéreuses en vue de leur destruction.

Par exemple, une TEP peut être utilisée pour localiser un cancer dans le corps, puis un prestataire peut administrer un médicament aux cellules cancéreuses spécifiques trouvées. Les prestataires savent où va le médicament grâce à l’imagerie.

En 2021, GE a annoncé la scission de sa division de soins de santé, GE Healthcare, début 2023, dans le cadre d’un effort plus large visant à séparer le géant industriel de près de 130 ans en trois sociétés publiques distinctes.

En novembre 2022, avant le le spin-out a été finalisé en janvier, GE a annoncé plus de 40 innovations de précision elle se concentrait sur ce qui allait déterminer l’avenir des soins de santé, le théranostic étant l’un de ses principaux domaines d’intervention.

Parmi les autres sociétés actives dans le domaine de la technologie théranostique, citons Cardinal Health, une société de produits et services de soins de santé basée dans l’Ohio, et Siemens Healthineers, une entreprise de soins de santé gérée séparément de la société technologique Siemens.