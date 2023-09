GE HealthCare et Mass General Brigham co-développent un algorithme d’IA pour la planification

GE Santé a annoncé avoir co-développé un algorithme d’IA avec le système de santé Mass General Brigham pour faciliter les prévisions, notamment en cas de non-présentation aux rendez-vous, de négligence dans la planification des rendez-vous de suivi et de prévision des arrivées tardives.

La première application de l’algorithme, orientée vers la prévision des opportunités de soins manquées, est utilisée dans le tableau de bord des prévisions d’horaires du module d’opérations de radiologie (ROM), un outil d’imagerie numérique qui vise à réduire les coûts et à alléger le fardeau administratif.

« Aujourd’hui, les prestataires de soins de santé sont confrontés à de nombreuses tâches administratives qui les éloignent de la raison première pour laquelle ils pratiquent la médecine : les soins et l’interaction avec les patients », a déclaré Parminder Bhatia, directeur de l’IA de GE HealthCare. MobiHealthActualités par email.

« Grâce à notre collaboration avec Mass General Brigham, nous fournissons des données rationalisées et des informations exploitables basées sur l’IA et l’apprentissage automatique en suivant les locataires responsables de l’IA, qui peuvent contribuer à améliorer la productivité et l’efficacité afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Des études ont montré que les systèmes de planification des soins de santé utilisant des algorithmes peuvent fournir des résultats significatifs et améliorer la qualité des soins.

Le mois dernier, GE HealthCare a annoncé la sortie d’un smartphone de la taille d’un smartphone. Solution de surveillance sans fil Portrait Mobile, qui a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA.

Portrait Mobile est conçu pour une utilisation en milieu hospitalier et mesure les fréquences respiratoires, dans le but de faire évoluer le paradigme des contrôles ponctuels périodiques vers une surveillance continue des signes vitaux pour détecter les indications de déclin du patient tout en le libérant du lit.