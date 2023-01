GE HealthCare embauche Kass-Hout comme premier CTO et plus d’embauches dans le domaine de la santé numérique

GE Santé a nommé le Dr Taha Kass-Hout au poste de premier directeur de la technologie de la société nouvellement créée.

Kass-Hout arrive chez GE après Amazon Web Services, où il a occupé le poste de vice-président de l’apprentissage automatique et de directeur médical. Il a également été directeur de l’informatique de la santé à la FDA pendant deux mandats sous l’administration Obama et directeur des sciences de l’information et de l’informatique pour le CDC.

Il travaillera en partenariat avec les quatre segments d’activité de la société indépendante – imagerie, échographie, solutions de soins aux patients et diagnostic pharmaceutique – et ses équipes mondiales d’ingénierie et d’apprentissage automatique.

“En tant que clinicien, fonctionnaire et expert en santé numérique et en ML, je suis honoré de rejoindre l’équipe de GE HealthCare, dont la passion, le but et l’engagement à diriger la transformation numérique et à améliorer les résultats pour les patients et les prestataires s’alignent clairement sur les miens”, Kass- Hout a déclaré dans un communiqué. « Je suis ravi de ce qui nous attend et de l’incroyable opportunité de réaliser l’objectif de GE HealthCare de créer un monde où les soins de santé n’ont pas de limites et d’établir une nouvelle frontière dans l’avancement des diagnostics et des thérapies personnalisées pour les gens.

Transparentune plateforme de santé pour les employeurs, a embauché Janine Gianfredi en tant que directrice marketing.

Elle a récemment occupé le poste de responsable du marketing chez Redesign Health, qui aide à construire, lancer et trouver des financements pour les startups de la santé numérique. Elle a précédemment travaillé sur Instagram, Alphabet’s Plongeon et Google.

“Alors que nous redonnons aux consommateurs de soins de santé la responsabilité de leurs soins, l’expérience de Janine dans la direction de programmes de marketing et de communication réussis dans des endroits comme Instagram et Google, associée à son expérience dans le domaine de la santé, est parfaitement adaptée pour permettre à Transcarent de fournir un accès facile à des services de haute qualité, des soins abordables pour nos membres et alignés sur ceux qui paient pour les soins », a déclaré le PDG Glen Tullman dans un communiqué. “Nous sommes ravis d’accueillir Janine chez Transcarent en tant que directrice du marketing.”

Santé de la rue Oak a annoncé qu’elle avait nommé le Dr Deb Edberg au poste de premier directeur du bien-être du fournisseur de soins primaires.

Edberg a rejoint Oak Street Health en 2019 en tant que médecin de famille. Elle avait auparavant travaillé comme professeure agrégée et directrice du développement de l’enseignement médical supérieur pour le département de médecine familiale de l’Université Rush.

Le nouveau rôle vise à aider à soutenir la main-d’œuvre des fournisseurs de l’entreprise. Épuisement professionnel du médecin a augmenté à la suite de la pandémie de COVID-19.

“Le bien-être n’est pas un problème à résoudre, mais plutôt un engagement continu envers nos coéquipiers d’Oak Street Health”, a déclaré Edberg dans un communiqué. « Il est primordial que nos fournisseurs de première ligne trouvent de la joie et de l’épanouissement dans le travail qu’ils accomplissent, en plus de se sentir vus et entendus, afin qu’ils puissent offrir des soins primaires de la plus haute qualité à nos patients. Je suis ravi de commencer ce nouveau rôle pour aider faire avancer cet engagement.”