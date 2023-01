GE finalise le spin-off de sa division santé

GE a annoncé mercredi avoir achevé la scission de son unité de soins de santé.

GE Santé a commencé à négocier sur le Nasdaq en tant que société indépendante sous le symbole boursier GEHC. Le spin-off, qui a été annoncé pour la première fois en 2021, fait partie d’un effort plus large visant à diviser le géant industriel de 130 ans en trois sociétés distinctes. Il prévoit d’achever la séparation de GE Aerospace et GE Vernova, concentrés sur ses activités énergétiques, l’année prochaine.

GE conserve près de 20 % des actions ordinaires de GE HealthCare. H. Lawrence Culp Jr., président-directeur général de GE et PDG de GE Aerospace, occupera le poste de président non exécutif de la société de soins de santé distincte.

“Aujourd’hui est un jour incroyablement excitant pour GE HealthCare alors que nous devenons une société indépendante et commençons un nouveau chapitre faisant progresser notre position de leader mondial des soins de précision”, a déclaré Peter Arduini, président et chef de la direction de GE HealthCare, dans un communiqué. « Nous sommes sur le point de vivre une véritable transformation de l’industrie alors que l’innovation numérique remodèle l’expérience des patients et des prestataires avec un besoin accru de soins plus précis, connectés et efficaces. Les collègues de GE HealthCare dans le monde entier sont unis dans notre objectif de créer un monde où les soins de santé n’ont plus limites, et nous sommes impatients de fournir aux fournisseurs, aux patients et aux actionnaires dans les années à venir. »

LA GRANDE TENDANCE

Le géant industriel avait auparavant plans annoncés scinder sa division santé en 2018, mais réévalué après avoir vendu son activité biopharmaceutique.

La société de soins de santé nouvellement indépendante est divisée en quatre segments : imagerie, ultrasons, solutions de soins aux patients et diagnostics pharmaceutiques.

Il vante une stratégie de “soins de précision”, où il utilisera des données d’imagerie, de laboratoire, de pathologie, de génomique et d’autres sources dans sa plate-forme de santé numérique Edison et d’autres applications. GE a déclaré que la stratégie fournira des informations qui pourraient aider les prestataires à diagnostiquer la maladie et à déterminer les plans de traitement.