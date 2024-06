GdS : « Cadeaux d’une valeur de 70 millions d’euros » – comment Milan envisage de réorganiser le rôle d’attaquant sous Fonseca

L’AC Milan a choisi Paulo Fonseca comme l’homme qu’il souhaite diriger l’ère post-Stefano Pioli et prévoit de lui apporter de l’aide pendant la fenêtre de transfert.

La Gazzetta du Sport (voir ci-dessous) rapportent ce matin qu’un nouveau voyage est sur le point de commencer pour Fonseca après avoir clôturé le chapitre avec Lille, à deux heures du Portugal. L’entraîneur s’est isolé ces derniers jours et n’a donné aucune nouvelle de lui, avec la bonne prudence.

Il sait aussi ce que tout le monde sait : il sera bientôt le nouveau manager de Milan. Selon les plans de Milan et de Fonseca, l’annonce n’aura pas lieu demain ni même mardi, mais plutôt mercredi ou jeudi.

L’équipe dirigeante de Milan travaille pour lui donner un attaquant de haut niveau. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic continuent d’essayer de recruter Joshua Zirkzee dans les bonnes conditions et de le jumeler à un autre avant-centre.

Un nom comme Armando Broja de Chelsea pourrait devenir une option, sans oublier que le club peut garder Luka Jovic simplement en exerçant une option. Le Milan de Stefano Pioli, après tout, a toujours eu des solutions dans la surface.

Le Scudetto est arrivé avec Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic et Ante Rebic, deux numéros 9 différents et un avant-centre atypique mais fonctionnel. Combien coûterait cette restructuration totale de l’attaque ? Plus ou moins 65-70 M€.

Les opérations

Zirkzee coûte 40 millions plus les commissions des agents. Milan travaille chaque jour sur « l’Opération Z » et il y a un optimisme sous-jacent. Joshua dit depuis des mois qu’il préfère un autre club en Italie, et il a une clause de 40 millions d’euros que Milan « est plus que prêt à payer » à partir du 1er juillet.

Armando Broja est un attaquant différent. Furlani et Moncada ont clairement lancé des appels en sa faveur ces derniers jours et sont intéressés, même s’il subsiste toutefois des doutes quant à une rencontre personnelle avec ses agents, qui ne semble pas avoir eu lieu.

Milan a déjà tenté de le recruter la saison dernière et persiste, estimant que les exigences de Chelsea pourraient désormais s’élever à 20 millions d’euros au lieu des 40 millions d’euros précédents après quelques saisons difficiles. L’Albanie l’a appelé pour le Championnat d’Europe et il fait partie du groupe de l’Italie.