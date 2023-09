GCU présente les efforts de revitalisation du complexe d’affaires relancé de la 27e Avenue

Weston Smith, PDG de LUX Precision Manufacturing (deuxième à partir de la droite), s’entretient avec des représentants de l’industrie lors d’une visite du nouvel espace de travail de l’entreprise dans le bâtiment 66 lors de l’événement de revitalisation de la vallée de l’Ouest du GCU lundi.

Dans dix ans, des milliers d’électriciens et de machinistes se seront déployés sur le marché du travail après avoir obtenu un certificat de Université du Grand Canyon.

Les diplômés du GCU feront la différence en tant qu’infirmières et enseignants, comblant les postes laissés par les pénuries à l’échelle nationale.

Dans dix ans, ils seront des pasteurs s’enracinant en Arizona après avoir répondu à leur appel au séminaire de l’université, ou ils seront des immigrants de l’ouest de Phoenix qui ont obtenu un diplôme du GCU et ont fait ce qu’ils n’auraient jamais cru possible : réaliser le rêve américain. .

Le président du GCU, Brian Mueller, s’exprime sur le rôle de l’Université dans la main-d’œuvre lors d’un événement de presse au restaurant Cañón 49.

C’est une vision Président du GCU Brian Mueller partagé lundi lors de la relance de son complexe d’affaires au 27ème Avenue et chemin Camelback. L’Université a reconverti 500 000 pieds carrés de ce qui était autrefois des bureaux en de nouvelles offres de développement académique et de main-d’œuvre qui répondront aux pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs.

« Ce dont nous sommes ici pour parler et ce que nous sommes ici pour célébrer, c’est ce que nous pouvons faire dans des endroits comme celui-ci, le Canyon Corridor, Maryvale », a déclaré Mueller, qui a raconté l’histoire du 27ème Avenue et Camelback Road, autrefois un « endroit très difficile » qui abritait un concessionnaire automobile, un marché d’échange, des trafics de drogue et d’autres crimes.

Depuis, il a été transformé en un paradis éducatif pour les étudiants en soins infirmiers et en séminaire, en startups, en centre de tutorat de la maternelle à la 12e année et en centre de distribution de biens pour les familles dans le besoin.

Une entité de libre marché combinée à la vision chrétienne du monde consistant à faire passer les besoins des autres avant les vôtres « peut apporter un changement incroyable en peu de temps et avoir un impact sur des milliers de personnes ; cet endroit, dans 10 ans, vous ne pourrez plus le reconnaître », a déclaré Mueller.

Les étudiants, les professeurs et les invités spéciaux visitent le nouvel espace de travail LUX Precision Manufacturing. L’entreprise fabrique des composants pour les secteurs médical, aérospatial, des semi-conducteurs et de la défense.

L’événement, auquel ont participé des dirigeants du gouvernement, des entreprises et de la communauté, accueillis par GCU Cheer, Dance, la mascotte Thunder et le Thundering Heard Pep Band, a célébré l’ouverture de plusieurs nouveaux espaces, y compris le site de baccalauréat ès sciences accéléré en sciences infirmières de l’ouest de Phoenix.

Il s’agit du sixième site de soins infirmiers du GCU (quatre en Arizona, un au Nevada et un dans l’Utah) et survient une semaine seulement après le début d’un site ABSN à Chandler, en Arizona. Le programme hybride de 16 mois – les étudiants étudient en ligne et dans des laboratoires sur place pour un apprentissage pratique – est conçu pour les étudiants ayant une formation non infirmière qui souhaitent reconvertir leur carrière.

L’objectif, a déclaré Mueller, est d’ouvrir 40 installations ABSN GCU à travers le pays au cours des quatre à cinq prochaines années. Cela fait partie des efforts de l’Université pour atténuer une pénurie nationale d’infirmières causée par un manque de stages cliniques et un manque de professeurs, de précepteurs ou d’espace de classe.

Environ 1,5 million d’infirmières supplémentaires seront nécessaires aux États-Unis au cours des cinq prochaines années et, selon le Bureau of Labor Statistics, 195 000 places d’infirmières autorisées seront ouvertes en Arizona d’ici 2031.

Dr Lisa Smith, doyen du Collège des professions infirmières et des soins de santé, a partagé une autre statistique qui donne à réfléchir. Plus de 66 000 candidats qualifiés ont été refusés l’année dernière seulement aux programmes de baccalauréat en sciences infirmières, selon l’American Association of Colleges of Nursing.

Le programme ABSN est l’un des moyens par lesquels GCU s’attaque à la pénurie d’infirmières.

L’université forme plus de 300 étudiants entre ses cinq sites de soins infirmiers en Arizona, a déclaré Smith, et le nouveau site de West Valley fonctionne déjà à pleine capacité avec 72 étudiants.

Le nouveau site de baccalauréat ès sciences en sciences infirmières accéléré de Phoenix ouest de GCU, dans le bâtiment 71, est déjà à pleine capacité ce semestre.

GCU s’associe à Abrazo Health pour des stages cliniques pour ses étudiants ABSN de West Valley/Phoenix.

« Nous sommes heureux de collaborer avec eux et de faire partie de la solution », a déclaré Smith.

Brian EliscoPDG d’Abrazo Health Arizona, a déclaré il y a un an et demi que son entreprise avait connu « un exode incroyable de personnel de santé hautement qualifié », y compris d’infirmières.

« Nous avons réalisé que nous faisions partie du problème. Nous n’avons pas ouvert suffisamment de créneaux cliniques pour permettre aux infirmières de vivre une expérience éducative significative », a déclaré Elisco, qui a été étonné par la rapidité avec laquelle GCU a créé son site ABSN et a mis leur partenariat en action : « Nous avons pensé qu’il ça prendrait des années. … Cela a pris moins d’un an.

« Nous reconnaissons le halo d’influence que les soins de santé exercent sur une communauté entière », a ajouté Elisco. « Nous sommes honorés de dire que GCU est notre partenaire. »

Les étudiants du nouveau site ABSN de l’ouest de Phoenix, visités par des invités lors d’un événement de presse lundi, suivront une formation pratique dans les laboratoires de compétences de l’établissement, qui imitent un environnement hospitalier ou clinique.

L’Université a également élargi son propre cercle d’influence sur les métiers en créant l’Institut pour le développement de la main-d’œuvre au 27ème Complexe Avenue et Camelback Road.

PDG de Rosendin Électrique Mike Greenawalt a déclaré à Mueller que pour chaque ingénieur électricien diplômé du GCU, son entreprise a besoin de 100 électriciens.

Sur les 80 aspirants électriciens du quartier au cours de la première année qui sont entrés dans le programme de certificat sans diplôme, 79 ont terminé les cours. Ils gagnent entre 50 000 et 60 000 dollars et peuvent gagner entre 70 000 et 80 000 dollars plus loin dans leur carrière.

« C’est une solution aux problèmes de l’industrie », a déclaré Greenawalt à propos du programme, qui a ajouté : « Nous pouvons étendre cela, mais nous avons besoin de partenaires. »

Il a partagé sa propre histoire de progression d’étudiant C à PDG de Rosendin, le plus grand entrepreneur en électricité appartenant à ses employés aux États-Unis, avec 7 500 employés. Il est passionné par le programme, a-t-il déclaré, car « je vois 40 Mike Greenawalts assis là ».

Il a ajouté : « Je pense vraiment que nous changeons le monde avec cela. »

L’Université poursuit ce parcours de formation aux métiers dans le cadre de son partenariat avec LUX Precision Manufacturing. L’ancienne entreprise de skateboard électrique fabrique désormais des composants pour les secteurs médical, aérospatial, des semi-conducteurs et de la défense. L’entreprise a commencé avec seulement quelques machines à commande numérique par ordinateur (CNC), et maintenant sa nouvelle usine de fabrication de 10 000 pieds carrés dans le bâtiment 66 abrite plus d’une douzaine de machines CNC sur lesquelles les aspirants machinistes seront formés.

Il s’agit du deuxième programme de certificat sans diplôme de l’Université destiné aux professionnels des métiers.

Le nouvel espace physique de 17 000 pieds carrés du Grand Canyon Theological Seminary était également exposé.

« Notre mission est de redynamiser l’industrie manufacturière américaine », a déclaré le fondateur et PDG de LUX Precision Manufacturing. Weston Smithun ancien du GCU qui a souligné que 2,1 millions d’emplois dans le secteur manufacturier pourraient rester vacants d’ici 2030 en raison du manque de compétences dans le secteur manufacturier.

Christine Mackaydirecteur du développement communautaire et économique de la ville de Phoenix, a expliqué comment l’Arizona est le numéro un en matière de création d’emplois à travers le pays et a vu comment GCU fait avancer l’Arizona en matière de création d’emplois.

L’université aborde non seulement le développement économique par le biais de programmes visant à former de nouveaux infirmiers, électriciens et machinistes, mais également par le biais d’un nouvel espace physique de 17 000 pieds carrés pour le séminaire théologique du Grand Canyon. C’est là que les étudiants poursuivront leur maîtrise en théologie et établiront des liens avec la communauté pastorale.

Il y a aussi le Learning Lounge, où les étudiants du GCU encadrent les élèves de la maternelle à la 12e année des écoles voisines de West Valley pendant cette période cruciale de 15 heures à 20 heures après l’école – des étudiants qui ont la chance de se qualifier pour la bourse d’études complète pour étudiants inspirants.

Brianna Castroancienne élève du GCU et récipiendaire d’une bourse SIS, a parlé de ses parents, venus d’Amérique centrale « dans l’espoir d’un avenir meilleur pour leurs familles » et l’ont obtenu lorsque Castro a obtenu son diplôme du GCU.

« J’ai maintenant trois sœurs plus jeunes, toutes destinées à l’université grâce au premier tremplin que j’ai franchi à GCU », a déclaré Castro.

Dr Meredith Critchfielddoyenne du College of Education, a expliqué ce que fait son collège pour remédier à la pénurie d’enseignants dans les écoles de l’Arizona, notamment un parcours d’aide-enseignant menant à la certification d’enseignant et un parcours d’enseignant suppléant d’urgence.

« À notre connaissance, aucune autre école ou université aux États-Unis ne fait ce travail, c’est donc assez spécial », a-t-elle déclaré.

Les étudiants de GCU servent de professeurs suppléants de sauvetage dans toute la vallée.

La doyenne du Collège d’éducation, la Dre Meredith Critchfield, parle des initiatives innovantes entreprises par son collège pour remédier à la pénurie d’enseignants.

Dr Lupita Hightowersurintendant du district scolaire de Tolleson, a expliqué comment GCU est connu pour produire « les enseignants les plus efficaces du marché ».

« Comment collaborer avec plus de 5 000 écoles et nous faire sentir comme des VIP ? Ils le font », a déclaré Hightower. Elle a ajouté comment l’Université aide les écoles à aider les familles qu’elles servent, non seulement en classe, mais aussi avec des programmes tels que CityServe, qui appelle également le 27ème Avenue et Camelback Road. L’entrepôt GCU CityServe s’associe à 120 églises, écoles et organisations communautaires à travers l’État pour distribuer des articles ménagers et d’autres biens aux familles qui en ont besoin. Plus de 10 millions de dollars de biens ont été distribués à plus de 20 000 familles.

Il faut ces partenariats, a déclaré Mueller, pour faire la différence.

« Ce que Dieu a fait ici est incroyable », a-t-il déclaré. « Nous n’aurions jamais pu prédire que cela allait se produire… les 10 prochaines années seront remplies d’opportunités, et si nous nous unissons, nous pourrions faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. »

Lana Sweeten-Shults, responsable des communications internes du GCU, peut être contactée à [email protected] ou au 602-639-7901.

***

