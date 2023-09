GCT INVESTOR NEWS : ROSEN, UN CABINET D’AVOCATS LEADER, encourage les investisseurs de GigaCloud Technology Inc. à… | Nouvelles

NEW YORK, 23 septembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) —

POURQUOI : Rosen Law Firm, un cabinet d’avocats international spécialisé dans les droits des investisseurs, annonce qu’il enquête sur d’éventuelles réclamations en matière de titres au nom des actionnaires de GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ : GCT) résultant d’allégations selon lesquelles GigaCloud aurait pu fournir des informations commerciales matériellement trompeuses à l’investisseur. publique.

ET ALORS : Si vous avez acheté des titres GigaCloud, vous pourriez avoir droit à une compensation sans paiement de frais ou de coûts par le biais d’un accord d’honoraires conditionnels. Le cabinet d’avocats Rosen prépare un recours collectif visant à recouvrer les pertes des investisseurs.

QUE FAIRE ENSUITE : Pour vous joindre au recours collectif potentiel, rendez-vous sur https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19098 ou appelez Phillip Kim, Esq. sans frais au 866-767-3653 ou par courriel [email protected] ou [email protected] pour obtenir des informations sur le recours collectif.

DE QUOI S’AGIT-IL : Le cabinet d’avocats Rosen enquête sur d’éventuelles réclamations en matière de sécurité civile.

POURQUOI ROSEN LAW : Nous encourageons les investisseurs à sélectionner des conseillers qualifiés ayant fait leurs preuves dans des rôles de leadership. Souvent, les entreprises qui émettent des avis ne disposent pas d’une expérience, de ressources ou d’une reconnaissance significative par leurs pairs. Bon nombre de ces sociétés ne intentent pas de recours collectifs en valeurs mobilières. Soyez prudent dans le choix d’un avocat. Le cabinet d’avocats Rosen représente des investisseurs du monde entier, concentrant sa pratique sur les recours collectifs en matière de valeurs mobilières et les litiges dérivés entre actionnaires. Le cabinet d’avocats Rosen a conclu le plus grand règlement de recours collectif en valeurs mobilières jamais réalisé contre une société chinoise. Le cabinet d’avocats Rosen a été classé n°1 par ISS Securities Class Action Services pour le nombre de règlements de recours collectifs en valeurs mobilières en 2017. Le cabinet a été classé dans le top 4 chaque année depuis 2013 et a récupéré des centaines de millions de dollars pour les investisseurs. Rien qu’en 2019, la société a obtenu plus de 438 millions de dollars pour les investisseurs. En 2020, l’associée fondatrice Laurence Rosen a été nommée par law360 comme Titan du barreau des plaignants. De nombreux avocats du cabinet ont été reconnus par Lawdragon et Super Lawyers.

Suivez-nous pour les mises à jour sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firmsur Twitter: https://twitter.com/rosen_firm ou sur Facebook : https://www.facebook.com/rosenlawfirm/.

Publicité d’avocat. Des résultats antérieurs ne garantissent pas de résultat semblable.

______________________

Coordonnées:

Laurence Rosen, esq.

Phillip Kim, Esq.

Le cabinet d’avocats Rosen, Pennsylvanie

275 Madison Avenue, 40e étage

New York, New York 10016

Tél : (212) 686-1060

Sans frais : (866) 767-3653

Télécopieur : (212) 202-3827

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.rosenlegal.com