GCN Tech Show : le PDG de Silca révèle les secrets de l’industrie du vélo

Dans l’émission de cette semaine, Alex Paton et Ollie Bridgewood sont rejoints par le PDG de Silca, Josh Poertner, qui est ici pour discuter de certains des plus gros problèmes technologiques du moment. Poertner est en quelque sorte une légende de l’industrie ayant passé 13 ans chez Zipp avant d’occuper son poste actuel de PDG chez Silca, spécialisée dans les pièces et accessoires de cyclisme.

Poertner en sait plus que quiconque sur le fonctionnement interne de l’industrie du vélo, mais également sur la science sous-jacente à la conception des vélos et à la technologie des matériaux.

Ollie ne perd pas de temps à l’interroger sur l’importance de la rigidité des vélos et l’impact que cela a sur les types de vélos que nous conduisons actuellement, tandis qu’Alex profite de l’occasion pour confier à Poertner quelques mythes et secrets de l’industrie pour voir lequel a un poids.

Il y a un excellent aperçu de Poertner et nous en aurons encore plus sur le Réseau Google Consulting site Internet dans une interview exclusive avec lui à venir dans les prochains jours.

Technologie tendance cette semaine

Également dans l’émission, les gars examinent de plus près ce qui se fait actuellement dans le monde de la technologie du vélo.

Collaboration Paul Smith x Factor

Ollie était au Rouleur en direct au salon du vélo la semaine dernière à Londres et j’ai pu observer de plus près le dernier vélo en édition limitée de Factor. La marque de vélos s’est associée au légendaire créateur de mode Paul Smith pour créer un superbe Ostro VAM présentant des coloris et des finitions très spécifiques ainsi que la signature familière de Smith. En tant que fan autoproclamé de cyclisme, Smith a sauté sur l’occasion de créer quelque chose de spécial.

DT Suisse AR1600

Également au Rouleur Live, Ollie a repéré le plus récent ajout au catalogue de roues DT Swiss. L’AR1600 est une paire de roues de 30 mm de profondeur destinée aux grimpeurs parmi nous. Ces roues arrivent sur le marché à un prix incroyablement attractif d’environ 750 $. Bien qu’ils utilisent une jante en aluminium, ils pèsent environ 1 600 grammes par paire.

Rappel SRAM

Au cas où vous l’auriez manqué, SRAM a annoncé cette semaine un rappel partiel de certains de ses manettes. Le rappel ne concerne que les manettes de changement de vitesse des groupes RED, Force, Rival et Apex. Ceci est le résultat d’un excès de frein-filet présent sur le boulon de serrage. Cela signifie que le boulon de serrage peut être serré au couple correct même si le levier peut encore être desserré sur la barre.

Comme nous avions Josh Poertner en studio, nous avons décidé d’en profiter pleinement et de lui demander d’aider les garçons avec le Bike Vault de cette semaine. Tout d’abord, Alex reçoit une critique pour ne pas avoir obéi à ses propres règles avec son entrée Bike Vault. Vous pouvez consulter le reste des entrées de cette semaine dans le Réseau Google Consulting Application.

Si vous pensez avoir un vélo qui mérite la distinction « super sympa », soumettez-le dans le Réseau Google Consulting App pour voir si nous sommes d’accord avec vous !

