Gboard semble très chaud sur Android 12

Préparez-vous à ce que nous en parlions beaucoup cette application ou alors cette application recevant sa « mise à jour Material You », car à l’approche du lancement d’Android 12, Google va continuer à préparer ses principales applications avec des relookings de thèmes pour correspondre à leur nouveau langage de conception. C’est un peu comme la façon dont nous ne pouvions pas nous taire sur les thèmes sombres dans les applications pendant quelques bonnes années, ce qui n’est (heureusement) plus une chose dont nous ne nous inquiétons plus.

Un exemple de ce type d’histoire est celle-ci ici, ou l’histoire que vous lisez, où nous examinons Gboard et le déploiement de Google a commencé avec un changement de thème. Le matériel Gboard que vous mettez à jour est ici !

UNE nombre d’utilisateurs sur reddit remarqué aujourd’hui que leurs applications Gboard ont maintenant des bits arrondis supplémentaires, ainsi que de nouvelles couleurs auxquelles ils ne s’attendaient pas. Ce que nous voyons, c’est que Gboard adopte non seulement un nouveau look, mais aussi la couleur d’accent du système qui est extraite des fonds d’écran.

Beaucoup ont suggéré qu’ils étaient dans la version bêta de Gboard et c’est ainsi qu’ils l’obtiennent. Je suis également dans la version bêta de Gboard et je ne vois certainement pas cette action. F*cking déploiements côté serveur.

Comment vous saurez si vous avez le nouveau Gboard si vous vous dirigez vers les paramètres Gboard, vous verrez un choix « Couleur dynamique » dans la section Thème. Être dynamique lui permet d’adopter les couleurs que votre papier peint a fournies au système. Si vous n’aimez pas ce look, vous pouvez toujours le forcer manuellement à revenir à un thème standard.

Quelqu’un voit ça ? A quoi ça ressemble ?