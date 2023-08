Gboard pour obtenir une grande injection d’IA avec de nouvelles fonctionnalités

Les chercheurs de code plongent dans la dernière version de Gboard et découvrir des fonctionnalités non annoncées qui semblent se préparer pour une future version. Nous parlons d’autocollants alimentés par l’IA, d’une toute nouvelle fonction de relecture alimentée par l’IA et de bien d’autres choses encore.

Comme indiqué dans la version 13.3 de Gboard, une fois que certains indicateurs de développement sont activés, de nouvelles fonctionnalités telles que la relecture peuvent être utilisées. Avec lui, Gboard prendra ce que vous avez tapé et vérifiera les erreurs de grammaire et d’orthographe. Erreurs courantes comme une mauvaise utilisation ils sont, làet leur ne devrait plus jamais se reproduire. Détaillé dans la fonctionnalité, il semble que le seul inconvénient est que le texte est envoyé et stocké sur les serveurs de Google, de sorte que la relecture n’a pas lieu sur l’appareil lui-même.

Lorsque vous utilisez la relecture, le texte que vous rédigez, vos commentaires et votre interaction avec la fonctionnalité sont envoyés et stockés sur les serveurs de Google pendant 60 jours pour vous fournir des suggestions de relecture et vous aider à améliorer cette fonctionnalité.

Des autocollants AI arrivent également. Semblable à l’idée des fonds d’écran générés par l’IA de Google, un utilisateur entrera des mots dans une invite, puis recevra, espérons-le, des autocollants liés aux mots. Vous pouvez ensuite partager ces autocollants.

Enfin, une fonctionnalité appelée « Écrire dans les champs de texte » est présentée. Avec lui, les utilisateurs peuvent littéralement écrire à la main (à l’aide du stylet ou du doigt) et utiliser des gestes spéciaux dans n’importe quel champ de texte, ce qui est une étape au-delà de ce qui est actuellement disponible via la fonction d’écriture manuscrite de Gboard. Vous pouvez voir la nouvelle fonctionnalité ci-dessous.

Vous ne trouverez pas encore tout cela en direct pour les gens normaux, mais nous vous tiendrons au courant lorsque tout sera officiellement disponible.

// 9to5Google | @AssembleDebug