Gboard for Wear OS mis à jour avec une saisie de texte améliorée, une prise en charge multilingue et un nouveau look

Sur la page d’assistance Wear OS de Google, une nouvelle entrée est apparue avec des détails décrivant une nouvelle mise à jour de l’application Gboard de Wear OS. Bien qu’aucun changement radical n’ait été apporté, Gboard for Wear OS a été mis à jour avec une nouvelle apparence, une prise en charge des entrées multilingues et une correction et des suggestions améliorées.

Envoyez un message comme vous le souhaitez avec le nouveau Gboard ⌨️ sur #WearOSbyGoogle.

Plusieurs façons d’envoyer des messages comme la voix, le clavier QWERTY ou les gestes ✔️

Suggestions et corrections améliorées ✔️

Prise en charge multilingue ✔️ Regardez ce qu’il y a de nouveau: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc – Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) 6 mai 2021

Si vous ne le saviez pas, Wear OS propose un clavier intégré pour taper des réponses aux messages sans avoir à saisir votre téléphone. Vous pouvez choisir de vous fier à la correction automatique et saisir manuellement votre réponse, vous pouvez également taper un geste si vous préférez, ou vous pouvez simplement saisir votre texte par saisie vocale.

Les suggestions ont été améliorées en vous permettant de les parcourir plus facilement. Un nouvel «écran de prévisualisation» vous permettra de prévisualiser l’intégralité du message avant de l’envoyer. La prise en charge multilingue est une nouvelle fonctionnalité de Gboard for Wear OS. Un nouveau bouton de saisie vous permettra de passer à une autre langue activée sur Gboard.

Enfin, le Wear OS Gboard fait peau neuve. Gboard est maintenant affiché sur un fond noir avec des lettres blanches plus grandes. La barre d’espace a également été agrandie. Les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur la barre d’espace pour modifier la langue du texte de saisie.

La page d’assistance se termine par « Nous sommes ravis d’apporter cette mise à jour à la communauté Wear OS dans les prochains jours. Nous avons hâte de partager ce que nous attendons de plus pour Wear OS by Google en 2021! »

On s’attend à ce que Google révise complètement Wear OS cette année, en commençant par l’activation de Tiles tiers « lorsque Google déploiera la mise à jour de la plate-forme Wear OS correspondante ». Nous nous attendons à en savoir plus sur cette mise à jour une fois que Google I / O sera lancé plus tard ce mois-ci.

La source