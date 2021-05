Gboard Clipboard obtient une prise en charge du partage de captures d’écran

Google est propre Gboard L’application clavier a une fonctionnalité appelée Presse-papiers, qui garde une trace des éléments que vous avez copiés sur votre appareil, tels que du texte et des images. Les avoir stockés à l’intérieur de Gboard permet de les partager plus tard. Cette semaine, il est détaillé que Google cherche à développer le Presse-papiers.

Le déploiement sur les bêta-testeurs est une nouvelle fonction, qui consiste à prendre des captures d’écran sur votre appareil et à les avoir disponibles dans le Presse-papiers, ce qui facilite leur stockage et leur partage. Par exemple, disons que j’ai pris une capture d’écran de l’utilisation de la batterie et que je voulais la partager avec Kellen. Je prenais la capture d’écran, j’allais à notre chat Telegram, j’ouvrais le Presse-papiers, puis je mettrais la capture d’écran à disposition pour le partage. Il existe évidemment d’autres moyens de partager des captures d’écran, mais Google est le maître de la redondance. Non pas que ce soit une mauvaise chose.

Pour l’instant, il semble que vous aurez besoin de la dernière version bêta de l’application pour que cette fonctionnalité apparaisse. Ce serait la version 10.5.04.367007960-beta. Cependant, même avec cela installé, il n’y a aucune garantie qu’il sera disponible pour vous. Tout cela n’a aucun sens côté serveur.

Quelqu’un a déjà vu ça?

// Police Android