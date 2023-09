GB News suspend Laurence Fox pour commentaires sur une journaliste

GB News a suspendu la présentatrice Laurence Fox après avoir lancé un discours misogyne à l’antenne à l’encontre de la journaliste politique Ava Evans.

Fox est apparu sur Dan Wootton pour discuter des commentaires d’Evans sur la santé mentale des hommes, avant de commenter longuement l’apparence du journaliste et pourquoi il l’ignorerait dans un bar.

Evans a posté le clip du segment sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec le commentaire : « Laurence Fox vient de faire un discours complet sur GB News sur les raisons pour lesquelles les hommes ne me baiseraient apparemment pas », ajoutant dans une réponse : « Je me sens physiquement malade. »

Dans le segment, Fox a qualifié Evans de « petite femme » et a poursuivi en disant : « Montrez-moi un seul homme qui se respecte et qui aimerait se mettre au lit avec cette femme pour toujours, qui n’était pas un incel.

« Nous avons besoin de femmes extraordinaires, puissantes et fortes, qui font valoir leurs arguments. Nous n’avons pas besoin de ce genre de féministe 4.0. Ils sont pathétiques et embarrassants. Qui voudrait baiser ça ?

Alors que Fox et Wootton riaient, Fox a ajouté : « Désolé, c’est vrai cependant. »

Le segment discutait des commentaires faits par Evans lors d’une apparition sur BBC Politics Live lundi sur la santé mentale des hommes. Après sa comparution, elle a déclaré : « J’ai été un peu téméraire avec mes commentaires anti-ministres pour les hommes, ce que je regrette et je suis en fait très intéressée par un mémoire d’un ministre sur la santé mentale des jeunes hommes. »

Wootton a évoqué sa réponse auprès de Fox, en disant: « Je vais juste apporter une touche d’équilibre de sa part car elle a en fait répondu à cela plus tôt dans la journée, en disant qu’elle regrettait ses commentaires, mais qu’elle ne s’excusait pas. »

Wootton a ajouté : « Euh, oui. Alors voilà. Et c’est une très belle femme Laurence, très belle.

Fox a refusé de s’excuser pour ses commentaires mercredi matin et a semblé se préparer à sa suspension, avertissant ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’il avait « déjà été annulé et pourrait bien l’être à nouveau ».

Quelques minutes plus tard, un porte-parole de la chaîne de droite a confirmé que l’un de ses plus anciens présentateurs avait été retiré de l’antenne : « GB News a formellement suspendu Laurence Fox pendant que nous poursuivons notre enquête sur les commentaires qu’il a tenus sur la chaîne hier soir. La suspension de M. Fox prend effet immédiatement et il a été retiré des ondes. Nous présenterons nos excuses formelles à Mme Evans aujourd’hui.

Wootton, qui fait déjà l’objet d’une enquête de la part de deux anciens employeurs pour des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des messages sexuellement inappropriés à des collègues de l’époque, a ri lors de l’échange à l’antenne avec Fox.

Mercredi matin, Wootton a présenté une deuxième excuse, insistant sur le fait qu’il avait seulement ri, choqué par les paroles de Fox à propos d’Evans : « Après avoir regardé les images, je peux voir à quel point ma réaction à ses remarques totalement inacceptables semble être inappropriée et je veux être clair. que je n’étais en aucun cas amusé par les commentaires.

Il est rare que la chaîne de droite GB News, qui a connu de nombreuses controverses et de multiples enquêtes réglementaires au cours de sa courte existence, présente des excuses. Le régulateur des médias, Ofcom, qui a eu du mal à faire face au fait que GB News repousse les limites de la réglementation britannique de la télévision, a déclaré qu’il examinait de toute urgence un grand nombre de plaintes concernant les commentaires de Fox.

Les chiffres d’audience de GB News restent faibles mais augmentent régulièrement et la chaîne est désormais compétitive à la fois avec Sky News et la chaîne BBC News en termes d’audience moyenne. Cependant, alors que Sky et la BBC s’appuient sur un grand nombre de téléspectateurs, GB News est construit autour d’un public plus restreint qui regarde pendant de plus longues périodes tout au long de la journée.