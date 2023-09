GB News retire Dan Wootton et Lawrence Fox des ondes pour cause de diatribe sexiste

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Une dispute concernant les abus sexistes de Laurence Fox envers une journaliste sur GB News s’est intensifiée avec le présentateur Dan Wootton désormais suspendu par la chaîne.

L’animateur de 40 ans a été retiré des ondes après avoir été publiquement critiqué pour ne pas avoir réussi à mettre un terme à l’explosion de Fox et pour avoir ri des commentaires désobligeants à l’égard d’Ava Evans, correspondante politique du site d’information en ligne Joe.

Plus tôt, la chaîne de droite, qui se présente comme le « foyer de la liberté d’expression », avait interdit à Fox toute nouvelle apparition et avait promis une « enquête approfondie ».

Le présentateur Mark Dolan a qualifié ces propos de « honteux », tandis que la correspondante politique Olivia Utley les a qualifiés de « ignobles ».

Cela laisse GB News, dont l’actionnaire majoritaire, Sir Paul Marshall, tente de racheter le Le télégraphe du jourconfronté à une crise existentielle avec l’avenir de deux de ses stars les plus marquantes désormais incertain.

L’ancien Premier ministre Gordon Brown a appelé à ce que Wootton et Fox soient « tenus à l’écart des ondes » et à ce que le régulateur Ofcom reçoive plus de « dents ».

« Je pense que nous devons examiner très attentivement GB News et toutes ces sociétés de diffusion qui émergent, car nous avons un éventail de diffuseurs beaucoup plus large et le système de réglementation n’est pas assez performant pour y faire face », a-t-il déclaré. a déclaré à Sky News.

« Ces gens doivent être tenus à l’écart des ondes, cela ne peut pas être autorisé. Je ne suis pas favorable à la censure, mais on ne peut pas laisser cette baisse des normes se poursuivre.»

Wootton a été suspendu par Courrier en ligne en août, lorsque des allégations ont été révélées selon lesquelles il aurait utilisé une fausse identité pour offrir de l’argent à ses collègues en échange de matériel sexuel – allégations qu’il a fermement niées.

GB News a qualifié les commentaires de Fox de « totalement inacceptables », ajoutant : « GB News a suspendu Dan Wootton suite aux commentaires faits dans son programme par Laurence Fox hier soir. Cela fait suite à notre décision prise plus tôt dans la journée de suspendre formellement M. Fox. »

Dan Wootton lors d’un entretien avec Laurence Fox (à droite) sur un épisode de « Dan Wootton Tonight » (PA)

L’échange a eu lieu le Dan Wootton ce soir en réponse à une table ronde précédente sur BBC Politique en direct dans lequel Mme Evans, une collaboratrice, a déclaré que la suggestion d’un autre invité d’un ministre chargé des hommes pour lutter contre le suicide masculin « alimente un peu la guerre culturelle ».

Fox a déclaré : « Nous avons dépassé le tournant, alors je peux dire ceci : montrez-moi un seul homme qui se respecte et qui aimerait se mettre au lit avec cette femme, pour toujours, à jamais. Cette petite femme a été nourrie à la cuillère d’oppression jour après jour, à commencer par le mensonge de l’écart salarial entre les sexes.

« Nous avons besoin de femmes extraordinaires, fortes et puissantes, qui font valoir leurs arguments », a-t-il poursuivi. « Nous n’avons pas besoin de ces féministes 4.0 (dites féministes de la quatrième vague). Ils sont pathétiques et embarrassants. Qui voudrait baiser ça ?

Souriant, Wootton a tenté tardivement de défendre Mme Evans. Il a déclaré : « Je vais juste apporter une touche d’équilibre de sa part car elle a en fait répondu à cela plus tôt dans la journée, disant qu’elle regrettait ses commentaires, mais qu’elle ne s’excusait pas. Euh, oui. Alors voilà. Et c’est une très belle femme Laurence, très belle.

Ava Evans, correspondante politique du site d’information en ligne Joe, n’était pas à l’émission mais a fait l’objet de commentaires désobligeants. (PA / Canal 5)

Après un tollé sur les réseaux sociaux, Wootton s’est excusé auprès de Mme Evans mardi soir avant une nouvelle déclaration mercredi dans laquelle il a déclaré que son sourire à l’antenne était le résultat de « un choc et une surprise dans un moment de surprise ».

« J’aurais dû intervenir immédiatement pour contester les propos offensants et misogynes », a-t-il ajouté.

Cependant, Fox a doublé son discours, affirmant qu’il « s’en tenait à chaque mot ». L’ancien acteur de 45 ans et fondateur du Reclaim Party est un provocateur fréquent ; en 2020, il a revendiqué une apparition sur Heure des questions ce qui lui a valu d’être « annulé d’une carrière d’acteur de 21 ans ».

Concernant les critiques suscitées par son échange avec Wootton, il a tweeté : « Si une femme veut passer à la télévision et minimiser le suicide masculin, elle a tout à fait le droit de le faire et de ne pas s’excuser, tout comme j’ai tout à fait le droit de dire cela. Je ne voudrais pas baiser une féministe de la 4e vague hyper offensée sans m’excuser… Cela s’appelle la liberté d’expression.

Fox a doublé son discours mercredi, affirmant « s’en tenir à chaque mot de ce que j’ai dit » (PA) (Archives PA)

Il a ensuite partagé une capture d’écran d’une conversation privée, apparemment avec Wootton, montrant les deux hommes plaisantant sur sa performance.

Mme Evans a déclaré qu’elle se sentait « physiquement malade ».

« C’est un problème de réseau, c’est un problème de présentateur, d’invité, de galerie, de production qui n’a rien à voir avec moi. Il se trouve que je suis la personne dont ils parlent, mais je ne suis pas dans la conversation… Cela n’a rien à voir avec moi et c’est ce qui me rend le plus malade », a-t-elle déclaré.

Plus tard, apparaissant sur l’émission de la BBC Nouvelles podcast, Mme Evans a confirmé qu’elle avait reçu des excuses pour les remarques de Fox.

« C’était un e-mail de l’éditeur – un e-mail très aimable – me disant essentiellement que ce que Fox disait n’était pas représentatif du reste du groupe GB News », a-t-elle déclaré.

«C’est probablement les meilleures excuses que j’aurais pu recevoir. Honnêtement, je ne voulais pas mettre en doute notre paysage médiatique, mais je ne pensais pas vraiment que quelque chose allait se passer.

«Je ne veux pas dire que j’en suis content. Je pense simplement que c’est probablement le meilleur résultat que j’aurais pu espérer.

Un porte-parole a déclaré que l’Ofcom avait reçu un certain nombre de plaintes concernant l’épisode et qu’il les évaluait au regard de ses règles.