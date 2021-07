GB Femmes 3-4 Australie : Le coup du chapeau d’Ellen White n’est pas suffisant pour que l’Australie remporte un quart de finale olympique épique | Actualités footballistiques

GB Les femmes ont été atrocement battues 4-3 après les prolongations par l’Australie lors d’un quart de finale épique des Jeux olympiques vendredi.

Ellen White a marqué un triplé alors que les femmes britanniques se sont vu refuser la victoire à une minute de la fin du temps réglementaire, ainsi qu’une pénalité en prolongation pour porter le score à 3-2, alors que le doublé de Sam Kerr envoyait l’Australie à sa première demi-finale olympique. -final.

GB Les femmes ont frappé les boiseries à trois reprises en 25 minutes grâce à Keira Walsh, Rachel Daly et Lauren Hemp, mais l’Australie a pris l’avantage contre le cours du jeu grâce à la tête d’Allana Kennedy sur un corner de Stephanie Catley (35).

Sam Kerr célèbre après avoir marqué le deuxième but de l’Australie



Mais White a renversé la vapeur pour GB en seconde période, dirigeant d’abord une superbe tête dans le coin le plus éloigné du centre de Hemp (57), avant de se jeter sur une pauvre défense australienne pour arracher un deuxième (65).

Kerr de Chelsea a égalisé tard après avoir eu trop de place dans la surface (89) pour forcer les prolongations, avant trois minutes chaotiques au cours desquelles Caroline Weir a vu son penalty sauvé par Teagan Micah (101) et la remplaçante Mary Fowler remonter l’autre terminer et marquer avec un effort dévié (103).

Ellen White a réussi un triplé pour GB Women, mais cela n’a pas suffi



Kerr a porté le score à 4-2 avec une belle tête (106) pour devenir la meilleure buteuse des Matildas avec 47 buts, et malgré la tête de White pour son tour du chapeau (115), l’Australie a tenu le coup pour les quatre dernières places. , où ils affronteront la Suède ou le Japon en demi-finale lundi.

GB Femmes XI : Roebuck, Bronze, Houghton, Williamson, Stokes, Walsh, Weir, Daly, Little, Chanvre, Blanc

Abonnements sur : Stanway, Kirby, Parris, Scott, Bright, Ingle

Chronologie du drame à Tokyo

15 et 24 min : GB Les femmes ont frappé le bois à trois reprises via Walsh, Daly et Hemp

35: Kennedy donne l’avance à l’Australie contre le run of play

57: L’en-tête blanc apporte le niveau GB

65: Blanc bondit pour porter le score à 2-1

89: Kerr s’est laissé trop de place pour les prolongations

101: Micah sauve le penalty de Weir après une faute de Parris

103: L’effort dévié de Fowler porte le score à 3-2

106: La tête de Kerr donne à l’Australie un coussin de deux buts

115: Les blancs complètent le triplé, mais ce n’est pas suffisant…

Comment l’Australie a devancé les femmes britanniques dans un affrontement mémorable

Alors que les deux équipes cherchaient à atteindre les quatre derniers pour la première fois, ce sont les GB Women qui ont commencé le mieux au cours des 45 premières minutes mouvementées.

Walsh a été la première à toucher les boiseries, voyant son effort bas de 20 mètres rebondir au pied du poteau avec Micah battu. Quelques instants plus tard, le centre de Daly sur le tronçon a bouclé Micah, est revenu de la barre transversale et est tombé gentiment sur Hemp, mais son effort a été paré sur le poteau par le gardien australien occupé.

Image:

Alanna Kennedy a donné l’avantage à l’Australie contre le cours du jeu



L’Australie a ensuite pris la tête après un bon travail de Kerr qui leur a valu un corner ; Le milieu de terrain d’Arsenal Catley a livré, et l’ancien défenseur des Spurs Kennedy a dépassé Demi Stokes pour dépasser superbement Ellie Roebuck.

L’Australie semblait la plus susceptible de marquer après la pause – le centre de Hayley Raso a trouvé une Kyah Simon non marquée, mais sa tête dans le sol était directement sur Roebuck.

En vérité, l’égalisation de GB était également contre le cours du jeu alors que les Blancs, qui étaient jusque-là silencieux dans le jeu, ont montré ses instincts mortels. Se levant pour rencontrer le centre de l’aile droite de Hemp, White a réussi une tête brillante de 12 mètres dans le coin le plus éloigné.

Image:

Ellen White avait achevé le redressement pour la Grande-Bretagne



Et White a continué son brillant record des Jeux Olympiques huit minutes plus tard, réagissant à une confusion entre Kennedy et Aivi Luik dans la surface australienne pour trouver le coin inférieur droit avec son effort, malgré le fait que Micah ait une main forte.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, GB s’est assis de plus en plus profondément et a été puni lorsque Kerr a trouvé des hectares d’espace dans la surface grâce à un long ballon de Kennedy, abattant le ballon avant de frapper bas dans le filet.

Les prolongations ont été tout aussi dramatiques que les femmes britanniques ont écopé d’une pénalité litigieuse ; le remplaçant Nikita Parris est tombé sous le défi d’Ellie Carpenter, mais Weir a vu son penalty sauvé par Micah.

Image:

Sam Kerr a fait la différence pour l’Australie



Deux minutes plus tard, l’Australie était en tête alors que l’effort à longue distance du sous-marin Fowler a pris une mauvaise déviation de Lucy Bronze et s’est envolé dans le coin supérieur, avant que Kerr ne marque à nouveau, passant devant Steph Houghton pour diriger le centre de Tameka Yallop sous la barre transversale. .

White a porté son total à six buts en quatre matchs aux Jeux olympiques pour réaliser une finale nerveuse, regardant le centre de Fran Kirby sur Micah, mais l’Australie a tenu bon pour la victoire dans un concours mémorable de bout en bout à Tokyo.

Et après?

L’Australie affrontera la Suède ou le Japon en demi-finale lundi à midi.