Gazza révèle son espoir de rejoindre I’m a Celeb line-up après un passage sur la version italienne – malgré une perte de poids spectaculaire

PAUL Gascoigne a révélé ses espoirs de s’inscrire à I’m a Celebrity line-up après avoir joué dans la version italienne de l’émission ITV – malgré sa perte de poids spectaculaire.

Gazza, 54 ans, a perdu une pierre et demie en campant au Honduras, mais il a dit que cela lui avait fait du bien.

Gazza veut affronter la jungle australienne dans I’m a Celeb après son passage sur la version italienne[/caption]

L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et des Spurs a déclaré après son retour à la maison: « Je me sens vraiment bien. C’était très dur, mais c’était bon pour moi et je suis content de l’avoir fait.

« Maintenant, je veux faire l’Australien ! »

Il a ajouté au Mirror: « Donc, c’était au Honduras et les premiers jours ont été vraiment difficiles, mais ensuite on s’y habitue.

«C’était difficile – pas de cigarettes, pas de café, pas de nourriture. C’était un défi pour nous tous. Nous avons dû chasser pour notre propre nourriture – même si nous avions l’impression qu’il n’y avait pas de nourriture à chasser !

La star dit avoir perdu 1,5 pierre en cherchant de la nourriture au Honduras[/caption]

« On vous a donné une petite ligne de pêche et j’ai attrapé un barracuda, donc ça allait…

« Je suis dans la jungle depuis 12 semaines et je mange tout ! J’ai perdu une pierre et demie. J’essaye de le remettre. J’ai mangé comme un cochon !

Gascoigne a été contraint de quitter l’émission de téléréalité italienne après s’être luxé l’épaule dans un défi de spaghettis et de boulettes de viande quelques jours seulement après son arrivée.

Mais il est courageusement revenu pour le plus grand plaisir des téléspectateurs italiens et a déclaré au Sun le mois dernier : « J’ai fait cinq semaines sur l’île italienne pour pouvoir faire trois semaines avec Ant et Dec dans la jungle. L’amener sur! »

Le footballeur légendaire photographié en 2020[/caption]





Nous avons révélé en exclusivité en février qu’il avait passé une série de tests physiques et mentaux difficiles pour être accepté dans l’émission filmée sur l’île hondurienne de Cayos Cochinos.

Dans le spectacle, les camarades de camp ont passé dix semaines sur une île déserte à vivre de noix de coco et de 50 g de riz par jour, ainsi que du poisson qu’ils ont pêché ou de la nourriture qu’ils ont gagnée dans les défis.