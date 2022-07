Gazprom affirme que le transfert de turbines à gaz entre le Canada et l’Allemagne n’est pas conforme au contrat

La livraison d’une turbine à gaz Nord Stream 1 à l’Allemagne depuis le Canada après maintenance n’était pas conforme au contrat, a déclaré vendredi le directeur général de Gazprom, multipliant les critiques à l’encontre du fabricant Siemens Energy.

Les commentaires ont signalé l’approfondissement d’une dispute dans laquelle la Russie a cité des problèmes de turbine comme raison de la réduction de l’approvisionnement en gaz via Nord Stream 1 – sa principale liaison gazière vers l’Europe – à seulement 20% de sa capacité à partir de mercredi.

Vitaly Markelov, directeur général adjoint de Gazprom, a également déclaré que la Russie s’était plainte à plusieurs reprises à Siemens Energy de problèmes avec d’autres turbines.

“Nous avons demandé à plusieurs reprises au bureau de représentation russe de Siemens à ce sujet, envoyé 10 lettres. Siemens n’a corrigé pas plus d’un quart des bogues identifiés”, a-t-il déclaré dans une interview télévisée.

Il a cité les numéros de série de trois autres moteurs qui avaient besoin d’être réparés par Siemens en raison de pannes en mai et juin qui les avaient mis dans un état d’arrêt forcé.

Siemens Energy refuse de répondre

Siemens Energy a refusé de répondre aux commentaires de Markelov. La société a fait référence à une déclaration précédente faite mercredi dans laquelle elle a déclaré qu’elle n’avait pas accès aux turbines sur place et n’avait reçu aucun rapport de dommages de Gazprom et devait donc supposer que les turbines fonctionnaient normalement.

REGARDER | Accord européen pour réduire la consommation de gaz : Les gouvernements de l’UE parviennent à un accord sur le rationnement du gaz Les pays de l’Union européenne ont accepté une proposition visant à réduire volontairement leur consommation de gaz de 15 % cet hiver. Cet accord intervient après que Gazprom, la société énergétique publique russe, a déclaré qu’elle réduirait encore les flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne.

L’Union européenne conteste l’argument de la Russie et de Gazprom selon lequel les problèmes de turbines sont à l’origine de la forte baisse de l’approvisionnement via le gazoduc qui relie la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique. Le manque à gagner a accru le risque de pénuries et de rationnement du gaz en Europe cet hiver.

Siemens Energy a précédemment répondu aux critiques de Gazprom sur son service en disant qu’il appartenait à la société russe de déposer les documents douaniers pour le retour de la turbine.

Alors que les deux parties échangent des coups économiques depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février, l’Union européenne a accusé la Russie de chantage énergétique, ce que le Kremlin nie.

Markelov a déclaré que la turbine qui avait été entretenue au Canada n’était toujours pas revenue en Russie.

“Il a été envoyé en Allemagne, pas en Russie, sans le consentement de Gazprom”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela créait des risques de sanctions.

Gazprom doit également envoyer en réparation d’autres turbines de la station de compression de Portovaya.

“Il n’est pas clair que la maintenance des moteurs à turbine à gaz ne tombera pas sous le coup des sanctions”, a déclaré Markelov.