Gazebo Festival annulé dimanche en raison des intempéries à Louisville | Nouvelles du WDRB

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) — Le Gazebo Festival a annulé sa deuxième journée de représentations en raison des intempéries attendues à Louisville.

Plus tôt dimanche, le Gazebo Festival et Abbey Road on the River ont retardé leurs ouvertures et élaboré des plans en cas de temps violent dimanche. Au moins une personne est décédée à Louisville alors que des vents violents et des conditions météorologiques violentes ont traversé le Kentuckiana dimanche vers midi.

Au cours de sa première année, le Gazebo Fest a choisi d’annuler sa deuxième journée de représentations, qui incluait Jack Harlow, en raison des prévisions météorologiques imminentes.

« La sécurité de nos clients, artistes et employés est primordiale », a déclaré Gazebo Fest. « En raison des conditions dangereuses persistantes en début d’après-midi et d’une deuxième vague de temps attendue ce soir, nous avons pris la décision très difficile d’annuler le reste du Gazebo Festival. »

La sécurité de nos clients, artistes et personnel est primordiale. En raison des conditions dangereuses persistantes tout au long de l’après-midi et d’une deuxième vague de temps attendue ce soir, nous avons pris la décision très difficile d’annuler le reste du Gazebo Festival. pic.twitter.com/t2XvLW9vBO – Fête du Gazebo (@gazebofestival) 26 mai 2024

Tous les détenteurs de billets du dimanche recevront un remboursement complet. Les détenteurs de billets week-end recevront un remboursement de 50 %. Gazebo Fest a déclaré que les remboursements seraient émis dans les 30 jours.

Jack Harlow a posté sur Instagram que les intempéries avaient endommagé le site.

« J’essaie de me concentrer sur le positif parce que tout ce que j’ai ressenti hier, c’est du bonheur. Je suis reconnaissant pour notre première journée sans faille et pour la façon dont cette ville s’est réunie », a posté Harlow. « Je suis désolé. »

Sam Olson et Taylor Gilbert ont tous deux assisté à la première journée du Gazebo Fest.

« J’ai tout de suite pensé que c’était très bien organisé, tout le jardin qu’ils avaient, toutes les marchandises étaient alignées chez le vendeur », a déclaré Olson.

« Beaucoup de petites attentions réfléchies qui l’ont rendu vraiment spécial », a déclaré Gilbert.

Ils ont visité Waterfront Park après l’annonce de l’annulation du festival de musique dimanche.

« Je regardais avant même notre départ quel temps il ferait pour le week-end, mais nous savons tous à quel point cela change très rapidement », a déclaré Olson. « Ils nous ont tenus informés continuellement tout au long de la journée. »

Gilbert, d’Australie, a vu Harlow se produire dans son pays d’origine, mais Olson a raté sa chance de le voir pour la première fois.

Le National Weather Service a émis une veille de tornade de 10 heures à 16 heures dimanche alors que le Gazebo Festival et Abbey Road on the River devaient avoir lieu. Les météorologues du WDRB s’attendent à une autre vague de tempêtes plus tard dans la soirée.

Abbey Road sur la rivière à Jeffersonville ouvrira le festival à 15h30, au lieu de 11h30, pour éviter les tempêtes dans les files d’attente, selon le porte-parole du festival, Ali Hawthorne. Les spectacles commencent à 16h

Abbey Road on the River publiera des mises à jour sur son site Web, ses réseaux sociaux, son application de programmation et les annonces de scène tout au long de la journée. Hawthorne a déclaré qu’il y avait 20 000 pieds carrés d’espace couvert dans le parc pour que les gens puissent regarder des spectacles à l’abri en cas de pluie. Le festival de musique évacuera si la foudre tombe dans la zone.

Hawthorne a déclaré que les bracelets du festival permettront la réentrée si les participants doivent partir et revenir. Bien qu’aucun remboursement en fonction des conditions météorologiques ne soit proposé, les billets peuvent être honorés un autre jour. Abby Road sur la rivière continue lundi.

Dimanche, le programme d’Abbey Road on the River comprend les Fab Four à 16h30, suivi de Brooke Wright dans le rôle d’Elvis Presley à 18h et de Classicstone dans le rôle de Queen à 20h.

Malgré l’absence de Harlow et d’autres artistes dimanche, Olson et Gilbert ont apprécié leur séjour à Louisville.

« C’était bien mieux que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Gilbert. « En tant que personne non originaire d’Amérique, je pense au Midwest, je ne pense à rien, alors quand j’arrive dans une nouvelle ville, elle était plus grande et meilleure que ce à quoi je m’attendais. La nourriture était excellente, l’ambiance était géniale. Tout le monde a été si sympathique. »

Copyright 2024 WDRB Médias. Tous droits réservés.