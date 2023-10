GazaPause1028 – The Washington Post

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Après des semaines de refus de soutenir les appels internationaux croissants en faveur de « pauses humanitaires » dans les frappes aériennes israéliennes pour permettre à un flux constant d’aide d’entrer à Gaza, permettre aux citoyens américains et étrangers de sortir vers l’Égypte et faciliter la libération des otages, l’administration Biden est désormais pleinement en leur faveur et fait pression sur Israël pour qu’il les accepte.

Ce brusque changement de politique survient alors que la situation humanitaire à l’intérieur de l’enclave est devenue plus désastreuse et qu’une grande partie du monde a refusé de suivre l’exemple des États-Unis en retenant de critiquer publiquement la manière dont Israël mène sa guerre contre le Hamas.

David Satterfield, l’envoyé spécial du président Biden pour la situation humanitaire à Gaza, s’est rendu en Israël cette semaine pour chercher des progrès en matière d’aide et de sortie vers l’Égypte. Mais selon des responsables américains, onusiens, égyptiens et israéliens, dont beaucoup ne se sont exprimés que sous le couvert de l’anonymat, au milieu d’un grand nombre de personnes pointées du doigt, aucun progrès substantiel n’a été réalisé.

La promotion publique par l’administration de pauses humanitaires cette semaine est intervenue après ce qu’un responsable américain a qualifié de « gros travail de base dans les communications privées ».

Mais cela a quand même laissé les États-Unis à la traîne de l’opinion internationale, alors que l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution parrainée par les Arabes appelant à un cessez-le-feu complet. Seuls 14 des 193 pays membres de l’ONU ont voté contre cette mesure, dont les États-Unis, Israël et plusieurs États insulaires du Pacifique et d’Europe de l’Est. La plupart des alliés proches des États-Unis étaient favorables ou se sont abstenus lors du vote.

La résolution appelait « toutes les parties » à se conformer au droit international dans le conflit et exigeait spécifiquement l’annulation par Israël, « la puissance occupante », des ordres d’évacuation à Gaza. Il n’a pas mentionné nommément le Hamas ni fait directement référence à son attaque du 7 octobre contre Israël.

La semaine dernière, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à des pauses humanitaires, affirmant que cette mesure n’a pas affirmé le droit d’Israël à se défendre. Au cours du week-end, le secrétaire d’État Antony Blinken a proposé « d’envisager » de telles pauses pour protéger les civils. Mardi, alors que le nombre de morts à Gaza augmentait, les États-Unis ont présenté leur propre résolution appelant directement à des pauses humanitaires.

« Nous sommes absolument convaincus que si une pause peut être effectuée pour permettre la libération des otages, c’est quelque chose que nous soutenons absolument. Nous pensons qu’Israël le soutiendrait », a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. L’administration « soutiendrait également des pauses humanitaires pour l’entrée de marchandises ainsi que pour le retrait des personnes » de Gaza. Mais, a-t-il déclaré, il n’avait « aucune nouvelle à annoncer ».

Des négociations sont en cours sur ce qu’Israël obtiendrait en échange d’une pause. Le Hamas a déclaré qu’il était prêt à libérer tous les otages non israéliens en échange d’un cessez-le-feu limité, y compris des citoyens de 41 pays parmi environ 200 captifs, bien que les États-Unis et Israël soient dubitatifs. Il a également déclaré qu’il envisagerait de libérer les otages civils israéliens si ses autres exigences étaient satisfaites, notamment la libération de milliers de prisonniers palestiniens en Israël.

Quatre personnes, dont deux civils américains et deux civils israéliens, ont été libérées jusqu’à présent à la suite de négociations négociées principalement par le Qatar. Malgré des informations persistantes selon lesquelles une libération d’otages plus importante était imminente, impliquant des dizaines de personnes, il n’y a eu aucun signe d’avancée vendredi.

Dans le même temps, personne, y compris au moins 400 citoyens américains et leurs familles, n’a pu quitter Gaza depuis la fermeture de la frontière peu après le début de la guerre. L’Égypte affirme que son côté du passage est ouvert, mais que les Palestiniens ne peuvent pas traverser en toute sécurité parce qu’Israël refuse d’arrêter ses frappes aériennes. L’Égypte craint également une ruée de réfugiés gazaouis non étrangers sur son territoire.

Un haut responsable égyptien a déclaré mardi que l’Egypte était “prête à accueillir” les détenteurs de passeports étrangers de Gaza, mais “les Israéliens menacent le côté palestinien” et “les Palestiniens qui y travaillent ne se sentent pas en sécurité” à cause des frappes israéliennes en cours.

“Nous disons que la partie israélienne devrait agir de manière responsable envers les ressortissants étrangers à Gaza et leur permettre” de partir, ce qui signifie “ne pas attaquer les autorités ou les zones dans lesquelles ils doivent se trouver pour pouvoir sortir”, a déclaré Diaa Rashwan, a déclaré le président du Service d’information de l’État. Il a indiqué qu’Israël ne fait pas de distinction entre les militants et les fonctionnaires du gouvernement contrôlé par le Hamas qui surveillent régulièrement la frontière et ne se présentent pas au travail par crainte des attaques israéliennes.

Israël et les États-Unis ont accusé le Hamas, qui contrôle le gouvernement de Gaza, d’avoir bloqué les portes du côté de Gaza. Faisant écho aux commentaires de Blinken ce week-end, Kirby a déclaré que « le principal obstacle ici, c’est le Hamas ».

Parmi les nombreux civils que le Washington Post a contactés à l’intérieur de Gaza et attendant de partir, aucun n’a déclaré que le Hamas ou qui que ce soit d’autre les avait physiquement empêchés de traverser. Mais le poste frontière n’est pas opérationnel.

Zakaria Alarayshi, 62 ans, qui dirige une entreprise de soudure à Livonia, Michigan, s’est rendu à Gaza avec sa femme, Laila, 58 ans, pour rendre visite à sa famille. Parmi les nombreux prisonniers de la guerre, ils vivent chez un étranger qui leur a proposé de les accueillir après que le couple ait tenté – sans succès – de sortir via Rafah. Alarayshi, diabétique souffrant d’hypertension, qui estime qu’il lui reste environ trois jours de traitement, a déclaré qu’il ne pouvait pas dormir la nuit à cause du bruit des bombardements. “La situation est tellement mauvaise”, a-t-il déclaré, “Nous avons tout le temps peur.”

Le Département d’État a envoyé à plusieurs reprises des messages aux Américains pour leur dire que le passage pourrait s’ouvrir, mais lui et sa famille se sont précipités vers la frontière avec l’Égypte pour constater que les portes étaient fermées, a déclaré Alarayshi.

Abood Okal et sa famille, qui vivent dans le Michigan, ont déclaré que lui, sa femme et son fils d’un an séjournaient à environ 10 minutes de route du passage à niveau, dormant sur le sol de la maison d’un ami avec des dizaines d’autres personnes, dont environ 10 Américains. Les frappes aériennes s’intensifient, a-t-il déclaré vendredi, dont une suffisamment proche pour briser les fenêtres. Jeudi, un autre a frappé un bâtiment à environ 800 pieds. « Nous essayons de rester forts », a-t-il déclaré, « mais nous ne pouvons nous empêcher de nous sentir désespérés et abandonnés ».

Une personne proche de la position d’Israël dans les discussions sur la situation frontalière a déclaré qu’Israël n’avait « aucun problème avec les gens qui quittent la bande de Gaza pour se rendre au Sinaï ». “Le problème, c’est ce qui entre, pas ce qui sort.” Cette personne a dit : « c’est un problème égyptien. Ils craignent que s’ils ouvrent Rafah » pour laisser sortir les étrangers, « cent mille personnes enfonceront les portes ».

Les diplomates extérieurs au noyau des acteurs impliqués dans les pourparlers ont déclaré qu’ils n’avaient que peu d’informations sur les obstacles qui subsistent, même s’ils tentent d’évacuer leurs propres ressortissants de Gaza. Un diplomate au Caire a déclaré qu’ils étaient « plus confus » à mesure que le temps passe et que « le flux d’informations est omniprésent » sur les négociations frontalières. Ce qui semblait possible il y a une semaine ou deux, a déclaré ce diplomate, est désormais devenu un « jeu de reproches complets ».

Après l’attaque du Hamas, qui a fait au moins 1 400 morts parmi les Israéliens, Israël a imposé un siège complet de la bande de Gaza, coupant l’électricité, le carburant, l’eau et d’autres approvisionnements essentiels. Alors que le nombre de victimes des frappes aériennes israéliennes en cours augmente – avec plus de 7 000 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza – et que la situation humanitaire devient plus urgente, les appels à l’aide se multiplient.

Plusieurs pays et les Nations Unies ont envoyé ensemble des centaines de tonnes d’aide humanitaire à l’aéroport égyptien d’Arish, près de Rafah, où le Croissant-Rouge égyptien organise l’acheminement de l’aide à Gaza. Ces derniers jours, plus de 200 camions remplis d’aide attendaient du côté égyptien du passage. Des chauffeurs de camion en colère ont organisé une manifestation la semaine dernière, exigeant qu’ils soient autorisés à livrer leur cargaison dont ils ont désespérément besoin aux « frères palestiniens » de l’autre côté de la frontière. Une partie du retard initial consistait à parvenir à un accord sur une procédure qu’Israël accepterait pour inspecter l’aide.

Quatre-vingt-quatre camions sont entrés à Gaza depuis l’Égypte depuis le week-end dernier, soit une petite fraction des plus de 100 par jour qui, selon les responsables de l’ONU, constituent le strict minimum pour la survie des civils. Les responsables américains, onusiens et égyptiens ont déclaré que le principal obstacle à un flux plus important était le temps qu’il a fallu pour qu’Israël inspecte chaque camion au point de passage séparé de Nitzana entre l’Égypte et Israël dans le Sinaï, à 30 miles au sud de Rafah.

Les inspections qui durent 10 à 15 minutes pendant le flux normal du commerce égypto-israélien prennent désormais « des heures », selon Ahmed Salem, président de la Fondation Sinaï pour les droits de l’homme, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui dispose d’une équipe de surveillance dans le nord du Sinaï. .

« Le système de vérification du mouvement des marchandises via le terminal de Rafah doit être ajusté pour permettre à beaucoup plus de camions d’entrer à Gaza sans délai », a déclaré vendredi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans un communiqué.

Le responsable américain a déclaré qu’avec l’accord visant à autoriser ne serait-ce qu’un petit montant d’aide à circuler, « les discussions portent désormais sur la manière dont nous pouvons en obtenir davantage de manière durable et à plus grande échelle ».

Le rythme des secours reste bien inférieur aux besoins des Palestiniens à l’intérieur. Dans le cadre d’une nouvelle initiative vendredi, une équipe médicale formée au traitement des blessures liées à la guerre est arrivée à Gaza avec six camions transportant des fournitures humanitaires, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge. Le convoi comprenait également un spécialiste de la contamination des armes, dont le rôle consiste notamment à évaluer les munitions non explosées et les dangers potentiels pour la santé après les attaques. Le CICR a qualifié l’équipe médicale de « petite dose de soulagement » pour aider à atténuer « l’extrême pression exercée sur les médecins et les infirmières de Gaza ».

Satterfield a déclaré cette semaine dans une interview accordée à al-Hurra TV, la chaîne gouvernementale américaine diffusant au Moyen-Orient, que « nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en tant qu’États-Unis, tout comme nos partenaires essentiels de l’ONU, pour travailler avec Israël, travailler avec l’Égypte, pour garantir que la coordination de cette aide permette au maximum d’aller à Rafah et de transiter par Rafah — tel est l’objectif. Nous n’en sommes pas encore là.

Pendant ce temps, une minorité croissante de démocrates au Congrès – au moins 18 – a appelé à une certaine forme de pause ou de cessez-le-feu – « un gros mot » comme l’a dit un lobbyiste de Capitol Hill – au milieu du tollé international suscité par le sort des Palestiniens piégés à l’intérieur. Gaza.

La représentante Cori Bush (démocrate du Missouri) et plusieurs autres démocrates progressistes ont présenté lundi une résolution appelant à un « cessez-le-feu maintenant ». Trois autres démocrates du Congrès, les représentants Jamie B. Raskin (démocrate du Maryland), Susan Wild (démocrate de Pennsylvanie) et Sara Jacobs (démocrate de Californie) ont publié jeudi une lettre approuvant « une cessation temporaire des hostilités ».

Les trois législateurs, qui se sont identifiés dans leur lettre comme des « membres juifs du Congrès ayant de la famille et des proches en Israël », ont condamné le Hamas, appelé à la libération des otages et déclaré qu’ils estimaient qu’Israël devait se défendre, avant de s’attaquer au « problème croissant et croissant ». aggravation de la crise humanitaire à Gaza.

Civils à Gaza « ne peut pas survivre sans accès à l’eau, à la nourriture, aux médicaments et au carburant – et les ressources ne peuvent pas parvenir à ceux qui en ont besoin sans une cessation temporaire des hostilités pour que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail en toute sécurité », ont-ils écrit.