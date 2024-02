Gaza : Une petite chapelle offre refuge aux Palestiniens, alors que les frappes israéliennes anéantissent des familles entières dans le nord

CNN

Un petit garçon aux cheveux bouclés traverse avec lassitude la chapelle Saint-Philippe, dans la ville de Gaza, au nord Gazacomme Israélien drones vrombissent au-dessus de nous.

Du béton brisé et des bâtiments explosés entourent les murs blancs lumineux et les vitraux roses de l’église, qui a été transformée en salle d’urgence de fortune pour les Palestiniens blessés lors de l’offensive militaire israélienne.

Mohammed Taysser Sadallah Al-Zarik, amputé, fait partie de ces patients. « J’appelle le monde entier à m’aider à sortir (de Gaza) pour obtenir un membre artificiel pour ma jambe », a-t-il déclaré mardi à CNN. “Je ne peux plus rester comme ça.”

Al-Zarik, 22 ans, dit avoir été blessé lors d’une attaque contre le quartier d’Al-Zaytoun, dans la ville de Gaza, qui a également tué son cousin. Son handicap s’est aggravé lorsque les médecins ont découvert une tumeur et ont dû lui retirer une autre partie de la jambe, selon son père, Abu Mohammed Al-Zarik.

“J’espère qu’ils le feront sortir d’ici pour qu’il soit soigné, il n’y a pas de traitement ici”, a ajouté Abu Mohammed Al-Zarik. “Il ne reste plus rien ici.”

Ces dernières semaines, l’armée israélienne a intensifié ses efforts attaques aériennes sur les pièces de centrale et le nord de Gaza. Des familles entières ont été anéanties et les abris des personnes déplacées ont été rasés. Des centaines de milliers de civils déplacés qui trouvaient autrefois refuge dans les hôpitaux sont à nouveau en fuite, alors que les installations médicales de l’enclave sont détruites par les bombardements ou assiégées. Plus au sud, à Rafah, certains civils se précipitent vers le nord en prévision d’une offensive terrestre israélienne anticipée. Plusieurs Palestiniens ont déclaré à CNN qu’il n’y avait pas de paix parmi les décombres.

“J’appelle toutes les autorités et le monde à regarder mon fils et à avoir pitié de lui”, a plaidé l’aîné d’Al-Zarik. “Le jeune homme n’a que 22 ans… Il vient tout juste de commencer sa vie.”

Israël a lancé son offensive militaire après les attaques menées par le Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël, qui ont tué environ 1 200 personnes. Les attaques israéliennes sur Gaza ont depuis tué au moins 29 313 Palestiniens et blessé 69 333 autres personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les murs voûtés de Saint-Philippe accueillent plusieurs patients déplacés, dont de jeunes enfants. Les médecins soignent calmement les blessés, tandis que des dizaines de civils sont assis sur des couvertures multicolores recouvrant des cadres de lit clairsemés.

“Nous avons vu des choses que personne n’a jamais vues, et que personne ne peut même imaginer”, a déclaré à CNN Salah Abu Issa, un médecin bénévole à la chapelle. « Cette salle est désormais remplie de blessés.

« L’ensemble du secteur de la santé est paralysé à Gaza, la plupart des hôpitaux ne fonctionnent pas. »

Les bombardements israéliens et les restrictions sévères imposées à l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza ont réduit la nourriture, le carburant, l’eau et les fournitures médicales, décimé le système de santé et exposé l’ensemble de la population, soit plus de 2,2 millions de personnes, à déplacement de masse et Maladie mortelle.

Mustafa Hassona/Anadolu/Getty Images La chapelle Saint-Philippe, dans la ville de Gaza, photographiée le 18 octobre, a été transformée en salle d’urgence de fortune pour les Palestiniens blessés par l’offensive militaire israélienne dans l’enclave.

Au 14 février, seuls 11 des 36 hôpitaux de Gaza étaient opérationnels. fonctionne partiellementtandis que trois sont au minimum fonctionnels, selon l’organisation humanitaire Aide médicale aux Palestiniens.

Mardi, la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré que son hôpital Al-Amal avait été directement attaqué. Les forces israéliennes ont également ciblé le troisième étage de l’hôpital et incendié deux chambres, tandis que des membres de l’équipe du PRCS et une délégation de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens se trouvaient dans la cour de l’hôpital. Deux témoins oculaires de l’hôpital ont déclaré à CNN « qu’ils n’avaient vu aucun militant dans l’hôpital ».

Omar Qattaa/Anadolu/Getty Images) Le 13 février, des travailleurs médicaux soignent des survivants blessés à St. Philip, dans le nord de Gaza. Un médecin a déclaré à CNN que la campagne militaire israélienne a « paralysé » le système de santé à Gaza.

Les hôpitaux sont biens civils protégés en vertu du droit international humanitaire. Il est illégal, à quelques exceptions près, d’attaquer les établissements médicaux ou de les empêcher de fournir des soins. Un hôpital ne peut perdre son statut protégé que s’il est utilisé par un groupe armé pour des actes considérés comme « nuisibles à l’ennemi ».

Mais même dans ce cas, les patients et les médecins qui se trouvent à l’intérieur restent protégés par le principe de proportionnalité. Un avertissement doit être donné, ainsi qu’un délai pour une évacuation en toute sécurité, avant de lancer une attaque.

L’armée israélienne affirme que le Hamas opère à partir des hôpitaux, qualifiant cela de violation de « l’interdiction stricte du droit international d’utiliser les installations médicales comme boucliers pour les opérations militaires ». Le Hamas nie avoir utilisé les hôpitaux comme couverture. CNN ne peut vérifier indépendamment aucune de ces affirmations.

L’Israélien L’armée insiste sur le fait qu’elle « est en contact avec les directeurs d’hôpitaux et le personnel médical, au téléphone et sur le terrain, pour garantir que les hôpitaux restent opérationnels et accessibles ».

Les médecins disent avoir du mal à soigner leurs patients.

“Même avec le manque de médicaments et d’équipements, nous faisons de notre mieux pour fournir les meilleurs services médicaux”, a ajouté Abu Issa, médecin de Saint-Philippe. “La situation est vraiment mauvaise et douloureuse.”

“Nos enfants ont été blessés, amputés et martyrisés”



Au coin de la chapelle, un jeune enfant portant un ours en peluche marche parmi des flots de Palestiniens déplacés contraints d’évacuer le nord de Gaza.

Certains se déplaçaient à vélo ou en charrette tirée par des chevaux ou des ânes, tandis que d’autres transportaient à pied de maigres affaires.

« Nous fuyons d’un endroit à un autre… nous avons été déplacés plus de 100 fois », a déclaré mardi à CNN Ahmed, un civil qui a fui les bombardements de la ville de Gaza. « Nous avons miraculeusement pu nous échapper. Nous avons même dû repartir avec nos tongs. »

L’armée israélienne a lancé mardi des tirs d’artillerie, des tirs de roquettes et des frappes aériennes dans le quartier d’Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza, provoquant des destructions et faisant des victimes. L’armée israélienne a déclaré mercredi et jeudi avoir utilisé des frappes aériennes et des avions de combat « ciblant les terroristes » dans le quartier.

Des milliers de Palestiniens ont été contraints d’évacuer plusieurs quartiers, cherchant refuge vers l’ouest de la ville de Gaza, notamment autour de l’hôpital Al-Shifa.

Des images circulant sur les réseaux sociaux mardi montraient un dépliant émis par Tsahal ordonnant aux civils d’évacuer les quartiers d’Al-Zaytoun et de Turkoman, à la limite sud de la ville de Gaza, leur disant de se rendre dans les « zones humanitaires » recommandées par la rue Salah Eddin. CNN Signalé précédemment que certains civils palestiniens qui ont suivi ordres d’évacuation ont ensuite été tués par des frappes israéliennes.

Un autre civil, Abu Tareq, enveloppé dans une polaire grise et un chapeau, a déclaré à CNN qu’il espérait que « quelqu’un de bon cœur arrêterait la guerre contre nous ».

« Toute la zone a été déplacée en raison de l’intensité des bombardements pendant la nuit », a déclaré le Palestinien âgé. « Nous n’avons pas pu dormir de la nuit. Cela s’ajoute à toutes les luttes auxquelles nous sommes confrontés… Nos maisons ont été détruites. Nos enfants ont été blessés, amputés et martyrisés. Où pouvons-nous aller?

«Nous sommes épuisés.»

Un éminent médecin et sa fille, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme, ainsi qu’un arbitre international de football figuraient parmi au moins 118 Palestiniens tués dans les 24 heures précédant mercredi matin, selon un communiqué publié mercredi par le ministère de la Santé de Gaza.

Certaines de ces victimes étaient concentrées dans le centre de Gaza, où même les survivants ne pouvaient pas pleurer le défunt. Au moins six personnes ont été tuées dans une frappe aérienne apparente contre une voiture pleine de personnes se rendant aux funérailles de proches tués lors d’une autre frappe quelques heures plus tôt.

Ils ont été tués dans la troisième des trois frappes aériennes apparentes à Deir al-Balah dans la nuit, après une qui a tué au moins 20 personnes dans un immeuble résidentiel appartenant à la famille Khattab et une autre qui a tué au moins 15 personnes dans un immeuble appartenant à Baghdadi. famille. Les six personnes tuées dans la voiture étaient des proches de la famille Khattab qui se rendaient aux funérailles.