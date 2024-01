Gaza suspendue à une soirée de débat en Californie

LOS ANGELES – Devant l’Auditorium Bovard, sur le campus de l’Université de Californie du Sud, une foule de près de 100 personnes s’est rassemblée pour scander « Cessez-le-feu maintenant ». Dans l’auditoire, quatre candidats au Sénat américain en Californie, qui pourraient jouer un rôle dans l’évolution de la politique officielle concernant Israël-Palestine, ont présenté l’un de leurs points de contraste les plus frappants en parlant de la guerre lors du premier débat de la campagne, quelques semaines seulement avant. les bulletins de vote sont envoyés par courrier aux électeurs.

De nombreux sujets ont été abordés lundi soir, depuis l’économie et les soins de santé jusqu’au logement et au sans-abrisme. Le gros titre était probablement le seul républicain sur scène, l’ancien grand joueur de baseball des Dodgers et des Padres, Steve Garvey, ne pas répondre s’il soutiendrait Donald Trump en novembre, bien qu’il ait voté pour lui en 2016 et 2020. Garvey, qui s’est dit en désaccord avec les sénateurs républicains avec lesquels il tente de se réunir sur « à peu près tout », a répondu aux nombreuses questions des modérateurs. et les autres candidats en laissant entendre qu’il ferait un choix personnel plus tard.

« Un Dodger un jour, un Dodger toujours », a plaisanté la représentante Katie Porter.

Plus de David Dayen

Garvey essayant de jouer au milieu pourrait lui rendre difficile la consolidation du vote républicain et se classer parmi les deux premiers lors de la primaire du 5 mars, composée uniquement de candidats. D’un point de vue fonctionnel, la présence ou l’absence de Garvey sur le bulletin de vote lors des élections générales est ce qui pourrait faire passer celle-ci d’un couronnement à une compétition, et constitue la principale information digne d’intérêt issue de ce débat.

Mais les réponses sur Gaza des principaux candidats – Reps. Porter, Adam Schiff et Barbara Lee sont à mon avis plus instructifs en ce moment que leurs opinions sur d’autres sujets. Tout d’abord, c’est le principal problème d’affaires publiques auquel le pays est actuellement confronté. Deuxièmement, la façon dont les hommes politiques réagissent face à une crise inattendue et en développement peut déterminer la manière dont ils gouverneront dans toute une série de politiques. J’ai parlé à tous les trois après la fin du débat, essayant de recueillir des réponses sur la guerre et le rôle des États-Unis dans celle-ci.

LES CONTOURS DES VUES DE CES CANDIDATS sont familiers, même si tous trois ont insisté sur le fait qu’ils soutiendraient en fin de compte une solution à deux États dans la région. D’un côté, Lee a appelé à un cessez-le-feu permanent au lendemain des attentats du 7 octobre. Au cours du débat, elle a déclaré que le bilan actuel de 25 000 Palestiniens est « contre-productif pour la sécurité d’Israël ». De l’autre côté, Schiff a déclaré que les pays doivent être capables de se défendre, tout en reconnaissant les pertes civiles palestiniennes et en affirmant que les États-Unis devraient œuvrer pour les réduire (mais pas exactement comment). « Nous ne pouvons pas laisser le Hamas gouverner Gaza », a déclaré Schiff. “Je ne vois pas comment on peut demander à n’importe quel pays de cesser le feu alors que son peuple est toujours détenu par une organisation terroriste.”

Porter a tenté de se positionner entre ces deux pôles, affirmant que les États-Unis devaient « mettre en place les conditions qui nous mèneraient à une paix bilatérale durable ». Son plan, qu’elle appelle un cessez-le-feu mais qui nécessite un nouveau leadership à Gaza, la libération de tous les otages, des ressources pour reconstruire les infrastructures physiques et sociales dans les zones détruites, des garanties pour la sécurité israélienne et des négociations pour un État palestinien, a été vu. comme trop conditionné pour certains militants pacifistes. Selon Porter, les États-Unis peuvent encourager ce résultat, mais pas le dicter.

« Les parties à ce conflit sont Israël et le Hamas », a déclaré Porter. « Le mot « cessez-le-feu » n’est pas un mot magique, on ne peut pas le prononcer et le faire en sorte qu’il en soit ainsi. Mais nous devons faire pression, en tant que leader mondial, pour parvenir à un cessez-le-feu et éviter une nouvelle guerre éternelle.»

Beaucoup l’ont trouvé difficile de distinguer entre les positions de Porter et Schiff ; le PDG du Conseil des relations avec la communauté juive de la région de la baie de San Francisco a récemment déclaré que « la différence est en grande partie sémantique ». Après le débat, dans la « salle de spin », j’ai demandé à Porter de clarifier les différences.

“Je pense qu’un cessez-le-feu est dans le meilleur intérêt de tous”, a-t-elle répondu. « Et j’ai accepté d’être détaillé sur ce qui, à mon avis, doit se produire », ce qui inclut toutes les conditions avancées auparavant. « Donc je pense que ce que vous avez vu de ma part… je ne dis pas ‘je suis aux côtés d’Israël’ et c’est la fin de la discussion. Je défends le droit d’Israël à se défendre. Je veux aussi croire que le peuple palestinien mérite un État libre. Elle a dit que Schiff n’avait pas proposé de plan pour arriver à cet état final.

Le problème est que les dirigeants actuels d’Israël ne proposent aucun plan dans cette direction. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a systématiquement rejeté une solution à deux États et s’est engagé à le faire aussi longtemps qu’il serait au pouvoir. « Mon insistance est ce qui a empêché – au fil des années – la création d’un État palestinien qui aurait constitué un danger existentiel pour Israël », a récemment déclaré Netanyahu.

Comment pouvez-vous avoir confiance dans les dirigeants politiques d’Israël pour mettre en œuvre ce plan, ai-je demandé à Porter. « Je pense que les États-Unis, en particulier les secrétaires Blinken et Austin, ont eu tout à fait raison de pousser les dirigeants israéliens à changer de cap dans ce conflit », a-t-elle déclaré. « Je suis très préoccupé par les propos du Premier ministre Netanyahu. Je pense que son rejet d’une solution à deux États devrait inquiéter sérieusement tous les Américains.»

J’ai posé la même question à Schiff, en citant les manifestants devant l’auditorium. La semaine dernière, Schiff a dénoncé le rejet de Netanyahu d’une solution à deux États. Comment pourrait-il soutenir ce que le gouvernement Netanyahu fait à Gaza en même temps ?

« Je pense que les États-Unis devraient aider Israël à se défendre contre les terroristes », a déclaré Schiff. « Je pense que la relation que nous entretenons entre les États-Unis et Israël est importante. Il s’agit d’une relation d’État à État qui doit transcender l’identité du Premier ministre à un moment donné.

Rebecca Traister de New York le magazine est intervenu à ce moment-là. « De nombreuses personnes, y compris à l’extérieur, disent qu’il s’agit de crimes de guerre… devrait-il y avoir des limites à la manière dont un État se défend ?

“Bien sûr, il y a des limites à la manière dont un État se défend”, a répondu Schiff. « Les États doivent respecter les lois internationales de la guerre. »

Le sénateur Bernie Sanders a proposé une résolution en ce sens la semaine dernière. Cela aurait exigé que le Département d’État mène une étude pour déterminer si le financement américain pour la guerre à Gaza était utilisé de concert avec les lois internationales de la guerre. J’ai demandé à Schiff : « Auriez-vous soutenu cette résolution ?

«Non», dit-il.

J’ai posé la même question à Porter. Aurait-elle soutenu cette résolution ? Elle a admis qu’elle n’avait pas lu le texte intégral. « Mais j’ai une position de longue date à ce sujet… lorsque les États-Unis financent nos alliés, nous devons nous attendre à ce que toutes les lois applicables, tant américaines qu’internationales, y compris la loi Leahy, soient respectées… En tant que personne très soucieuse de la surveillance, Je pense qu’il est important de respecter cette norme de surveillance pour chaque pays que nous finançons.

(J’ai posté sur X l’intégralité des discussions avec Schiff et Porter.)

Je n’ai pas pu parler à Lee dans l’agitation de la salle de spin autant que je l’aurais espéré, mais elle a insisté sur la façon dont la guerre augmente la possibilité d’une escalade. « Vous voyez une guerre régionale qui se développe. Maintenant, les États-Unis sont impliqués [referring to the strikes on Houthi forces in Yemen] et n’est pas encore revenu au Congrès. Et c’est donc très dangereux. Et je vais continuer à m’exprimer et à essayer de m’assurer que ce cours d’administration soit correct.

J’ai ensuite demandé à Lee ce que j’avais demandé à Schiff et Porter, à propos de la résolution de Sanders sur la question de savoir si le financement d’Israël était conforme aux lois internationales sur les droits de l’homme. Elle ne connaissait pas la résolution et m’a demandé de faire un suivi avec un assistant. (Je l’ai fait et je mettrai à jour ceci avec ce qu’ils disent.) En s’éloignant, Lee a dit: “Vous savez où j’en suis.”

Lee a mentionné le rejet par Netanyahu de la solution à deux États lors du débat. « Ceux qui ne croient pas à une solution à deux États ne croient pas à la paix et à la sécurité pour Israël, ni pour la Palestine », a-t-elle déclaré.

C’EST UNE JOLIE BONNE ENCAPSULATION qui sont ces candidats et comment ils agiraient au Sénat. Lee était rhétoriquement puissante et prête à adopter une position en laquelle elle croit, même solitaire. Mais le fait qu’elle ne soit pas au courant de la résolution Sanders, le premier et (jusqu’à présent) le seul effort au sein du Congrès qui va au-delà de l’expression de sympathie et d’un soutien sans faille à Israël, semble un peu désengagée par le travail nécessaire pour mettre en œuvre ses idées fortes.

Le profil tout entier de Porter est de fournir les plans nécessaires pour se rendre d’un point A à un point B. Et elle a adopté cette approche ici. J’admire les hommes politiques qui sont prêts à changer de point de vue en fonction des situations sur le terrain. Mais je ne sais pas dans quelle mesure je suis convaincu qu’il s’agit d’un changement. Tant de conditions sont posées pour mettre fin aux tueries que cet engagement peut être remis en question. Et s’il est sans aucun doute exact qu’Israël et le Hamas sont les parties à la guerre, cela revient à vendre le rôle des États-Unis en tant que plus grand allié et bienfaiteur militaire d’Israël, avec une voix décisive dans la manière dont le pays se comporte. La crainte est que le plan puisse être correct – et c’est en grande partie le cas – sans qu’une voie pour y parvenir soit adoptée.

Schiff est attaché aux relations américano-israéliennes et, même s’il n’est pas aveugle aux faits sur le terrain, ils ne changeront pas son point de vue. Il comprend, dans une certaine mesure, que les guerres doivent être menées conformément au droit international, mais il n’est pas disposé à vérifier si Israël, et, plus important encore, le financement et l’équipement américain, se conforment à ces lois. Il y a des paroles qui expriment de la sympathie pour la tragédie de masse, tout en étant peu enclines à le faire…