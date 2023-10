Les organisations humanitaires et les médias internationaux ont perdu le contact avec leurs collègues au milieu des bombardements israéliens intensifiés. Les services Internet et de téléphonie mobile travaillant dans la bande de Gaza vendredi soir, après qu’Israël “étendu” son opération militaire contre les militants du Hamas dans l’enclave palestinienne. Le plus grand fournisseur de télécommunications à Gaza, Paltel, a annoncé « une rupture complète de tous les services de communication et d’Internet » en raison de l’intensification des frappes israéliennes.

« Les bombardements intenses de la dernière heure ont provoqué la destruction de toutes les routes internationales restantes reliant Gaza au monde extérieur. » a déclaré l’entreprise. Netblocks, une société qui suit la connectivité Internet à l’échelle mondiale, a confirmé la panne d’information, la qualifiant de « Il s’agit de la plus grande perturbation de la connectivité Internet à Gaza depuis le début du conflit et sera perçue par beaucoup comme une panne totale ou quasi-totale d’Internet. »

Plusieurs médias internationaux, dont RT, ont partiellement perdu le contact avec leurs équipes et leurs collaborateurs sur le terrain. La directrice de RT Arabic, Maya Manna, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact avec les correspondants et photographes opérant dans l’enclave palestinienne vendredi soir. Le seul message provenait d’un journaliste de RT dans la région, décrivant un « bombardements très violents ».

En savoir plus

Israël « étend » ses opérations à Gaza – Tsahal

« Je ne sais pas quoi faire de mes enfants et de ma famille. Tout le monde a peur, tout le monde est terrifié et il y a des cris partout dans la bande de Gaza. » Masoud, un journaliste local, a déclaré à RT. Selon un membre de l’équipe de NBC News, qui a également pu envoyer un message à ses collègues, « tout internet, électricité et tout » a été coupé. « La situation dans laquelle nous nous trouvons est difficile, tellement difficile et très dangereuse. Nous sommes lourdement bombardés par l’artillerie et par les airs.» » a déclaré le membre du personnel anonyme. L’agence des Nations Unies pour l’enfance a également perdu le contact avec ses collègues à Gaza, la chef de l’UNICEF, Catherine Russel, affirmant qu’elle « extrêmement préoccupés par leur sécurité et une autre nuit d’horreur indescriptible pour 1 million d’enfants à Gaza. »

L’organisation caritative internationale Médecins sans frontières (MSF) a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact avec certains de ses collègues palestiniens.

« Nous sommes particulièrement inquiets pour les patients, le personnel médical et les milliers de familles qui se sont réfugiées à l’hôpital Al Shifa et dans d’autres établissements de santé. » », a déclaré MSF, exprimant sa profonde inquiétude quant à la situation autour de l’un des plus grands centres médicaux de Gaza. En savoir plus

Israël pourrait commettre des crimes de guerre – organe des droits de l’homme de l’ONU

Israël avait précédemment accusé le Hamas de transformer les hôpitaux en « quartier général de leur terreur » faisant spécifiquement référence à Al Shifa, et a même publié un « vidéo illustrative » qui est censé souligner le « différents endroits dans et sous l’hôpital qui sont utilisés pour planifier et mettre en œuvre des activités terroristes. »

Pendant ce temps, le Hamas a affirmé qu’en coupant les communications avec la bande de Gaza, Israël tentait de « dissimuler les crimes de l’occupation sans aucune surveillance ni responsabilité » et essaie de « créer une image de victoire » » a déclaré à Al Jazeera un haut responsable, Osama Hamdan.