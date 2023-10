Gaza sous le feu ; les craintes d’otages grandissent

Les habitants de Gaza sont « traumatisés » par la poursuite des bombardements israéliens incessants

Alors qu’Israël apportait sa puissance militaire à Gaza, où vivent plus de deux millions d’habitants, Ahmad Alghari, un habitant, a déclaré que lui et sa famille entendaient des sorties de F-16 et des bombardements incessants toutes les quelques minutes.

« Tout le monde se fige, commence à trembler et essaie de trouver sa mère, sa sœur ou son frère pour s’accrocher », a déclaré le breakdancer de 33 ans à NBC News lors d’un entretien téléphonique.

« Parfois, nous sursautons lorsque nous entendons le bruit d’une bombe. La plupart des gens sont comme des zombies », a-t-il déclaré. « Ils sont traumatisés », a-t-il déclaré, ajoutant que le siège imposé par Israël avait laissé des civils ordinaires comme lui sans nourriture, sans eau potable et sans électricité.