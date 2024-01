Gaza sera la tombe de l’ordre mondial dirigé par l’Occident | Guerre d’Israël contre Gaza

Quelle que soit la conclusion, le procès de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, affirmant qu’Israël a violé la convention sur le génocide, restera dans l’histoire. On s’en souviendra soit comme de la première étape vers la tenue définitive d’un État voyou pour responsable de violations répétées et de longue date du droit international ; ou comme le dernier souffle d’un système international dysfonctionnel dirigé par l’Occident.

Car l’hypocrisie des gouvernements occidentaux (et de l’élite politique occidentale dans son ensemble) a finalement amené le soi-disant « ordre mondial fondé sur des règles » qu’ils prétendent conduire au point de non-retour. Le soutien massif de l’Occident au génocide israélien à Gaza a véritablement mis en lumière les deux poids, deux mesures de l’Occident en matière de droits de l’homme et de droit international. Il n’y a pas de retour en arrière possible et l’Occident n’a que sa propre arrogance à blâmer.

La litanie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par Israël à Gaza est claire comme le jour pour quiconque a accès à un smartphone. Les réseaux sociaux regorgent de clips vidéo montrant des hôpitaux et des écoles bombardés, des pères retirant les corps sans vie de leurs enfants sous des bâtiments détruits, des mères pleurant sur les cadavres de leurs bébés. Et pourtant, la réaction des gouvernements occidentaux – outre un soutien militaire et politique apparemment illimité – a été de qualifier toute critique d’Israël d’antisémitisme et de tenter d’interdire purement et simplement toute expression de solidarité avec le peuple palestinien.

Indépendamment de cette oppression, des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue jour après jour pour exprimer leur dégoût face aux atrocités israéliennes et à la complicité occidentale. Désespérés de retrouver un semblant de crédibilité, les gouvernements occidentaux (y compris les États-Unis) ont récemment commencé à critiquer de manière marginale les attaques israéliennes. Mais c’est trop peu, trop tard. La crédibilité occidentale a été irrévocablement détruite.

Bien entendu, l’hypocrisie occidentale n’a rien de nouveau. Selon les gouvernements occidentaux, le monde devrait s’élever contre l’agression russe, mais devrait se contenter de la brutalité israélienne et du mépris des normes internationales. Les Ukrainiens qui lancent des cocktails Molotov sur les forces d’occupation russes sont des héros et des combattants de la liberté, tandis que les Palestiniens (et d’autres) qui osent dénoncer l’apartheid israélien sont des terroristes. Les réfugiés à la peau blanche en provenance d’Ukraine sont plus que bienvenus, tandis que les réfugiés à la peau noire et brune issus des conflits au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique (dont la plupart sont derrière l’Occident) peuvent sombrer au fond de la Méditerranée. L’attitude occidentale a véritablement été la suivante : les règles sont pour toi, pas pour moi.

La position occidentale à l’égard de la Chine fait preuve du même manque de sincérité. La Chine est pratiquement encerclée par des bases militaires américaines et alliées, armées jusqu’au bout. Pourtant, c’est la Chine qui est coupable de… quoi ? Incapables de signaler une quelconque infraction concrète, les gouvernements et les médias occidentaux ne peuvent qu’accuser la Chine de « s’affirmer de plus en plus », c’est-à-dire de ne pas connaître la place qui lui est assignée dans l’ordre hégémonique occidental.

La justice internationale est devenue une mauvaise plaisanterie. Si la Cour pénale internationale (CPI) fonctionnait efficacement, les dirigeants israéliens seraient jugés au moment même où nous parlons, et l’Afrique du Sud n’aurait pas eu besoin de s’adresser à la CIJ. Dans l’état actuel des choses, la CPI n’a inculpé des Africains que jusqu’en 2022, date à laquelle elle a annoncé une enquête sur l’invasion russe de l’Ukraine moins d’une semaine après son début. La CPI a publié des actes d’accusation, notamment contre le président russe Vladimir Poutine, en moins d’un an. À l’inverse, il a fallu plus de six ans à la CPI pour ouvrir une enquête sur la situation en Palestine, et même aujourd’hui, des années plus tard, aucune mesure significative n’a encore été prise. Tandis qu’Israël poursuivait son orgie de violence contre la population de Gaza, Karim Khan, le procureur général britannique de la CPI, s’est rendu en Israël et a souligné la nécessité de poursuivre les crimes du Hamas, tout en se montrant indulgent envers les crimes israéliens. Il n’est pas étonnant que de nombreuses organisations de la société civile demandent son licenciement.

Bien entendu, l’hypocrisie occidentale n’a rien de nouveau. Dès le départ, les normes juridiques internationales étaient censées s’appliquer uniquement aux peuples dits « civilisés », c’est-à-dire blancs. Les sauvages ne comptaient pas, et les puissants États occidentaux pouvaient – ​​et faisaient – ​​leur faire ce qu’ils voulaient. Les autochtones ne « possédaient » certainement pas de terres ou de ressources naturelles, et les puissances coloniales étaient libres de les voler et de les exploiter à leur guise. Le sionisme a également été fondé sur de telles attitudes racistes – attitudes qui restent encore aujourd’hui au cœur de la politique israélienne.

Ces doubles standards sont évidents en ce qui concerne le droit à l’autodétermination nationale – le droit fondamental de tous les peuples de choisir leur propre système politique et de contrôler leurs propres ressources naturelles. Après la Première Guerre mondiale, le président américain Woodrow Wilson a insisté sur le fait que l’autodétermination devait être le principe directeur du nouvel ordre mondial – mais bien sûr uniquement pour les Européens. Les Palestiniens et d’autres peuples arabes ont découvert à leurs dépens que le colonialisme était bien vivant : ils étaient soumis aux mandats de la Société des Nations, qui justifiaient le régime colonial pour « des peuples qui ne sont pas encore capables de se suffire à eux-mêmes ». La Charte des Nations Unies comprenait également des dispositions sur la tutelle, essentiellement dans le même sens que les mandats de la Société des Nations.

Les guerres d’indépendance en Asie et en Afrique y ont mis un terme. Les pays nouvellement indépendants ont exigé avec succès que l’autodétermination soit élevée au rang de droit pour tous. Les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés en 1966, stipulent tous deux le droit de tous les peuples à l’autodétermination dans leur article premier commun, indiquant clairement que ce n’est qu’avec l’autodétermination politique et économique que tout autre droit de l’homme peut avoir un sens.

Le débat sur le droit à l’autodétermination est allé plus loin, au grand dam des gouvernements occidentaux. L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré à plusieurs reprises que la lutte armée (y compris celle du peuple palestinien) contre le régime colonial est légitime. Et le Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève, sur le droit de la guerre, déclare également que les luttes contre les régimes coloniaux et racistes sont valables. Le droit international a définitivement évolué dans la bonne direction.

Pourtant, les systèmes permettant de mettre en œuvre le droit international restent faibles. C’est intentionnel, et cela permet aux pays puissants d’agir en toute impunité et de protéger leurs protégés – comme nous le voyons avec les États-Unis et Israël. Même si la CIJ rend une ordonnance provisoire pour qu’Israël mette fin à sa violence, et même si, des années plus tard, elle déclare Israël coupable de génocide, sans aucune application, Israël peut (et va probablement) simplement ignorer ces décisions. Ce serait sûrement la fin de l’ordre mondial actuel, car toute façade d’équité s’effondrerait.

L’application du droit international est entre les mains du Conseil de sécurité de l’ONU, mais avec son droit de veto pour les cinq pays qui se sont trouvés du côté des vainqueurs en 1945, cet organe s’est montré à maintes reprises incapable de remplir son mandat. L’Assemblée générale n’a aucun pouvoir d’exécution. Et l’ONU, la CPI et la plupart des autres organisations internationales sont constamment sous-financées, ce qui signifie qu’elles dépendent largement des contributions volontaires des États. Cela les rend vulnérables à l’influence indue des riches et des puissants : en d’autres termes, les riches pays occidentaux.

À un niveau plus fondamental, ces institutions internationales ne sont pas représentatives. Bien que les organisations de la société civile puissent contribuer à la plupart des débats, seuls les gouvernements ont leur mot à dire dans le processus décisionnel – même si, comme nous le voyons dans le cas de Gaza, même les gouvernements des démocraties apparentes ne représentent pas nécessairement la volonté. de leur peuple.

L’agression et la colonisation israéliennes doivent cesser, et les auteurs de violations des droits de l’homme en Palestine doivent être tenus pour responsables – y compris les dirigeants occidentaux complices du génocide. Il ne faut cependant pas s’arrêter là. Nous devons exiger une réforme révolutionnaire des institutions internationales. Ils doivent devenir véritablement démocratiques et égalitaires. Ils doivent refléter la voix du peuple, à travers les organisations de la société civile et d’autres modes de représentation démocratiques – et non les gouvernements qui sont trop souvent dans la poche d’intérêts riches et puissants.

Créer un ordre mondial garantissant la justice et l’égalité des droits pour tous ne sera pas facile. Cela nécessitera des efforts soutenus de la part des citoyens du monde, en faisant pression en faveur du changement sur les gouvernements et les organisations internationales. Cependant, c’est le seul moyen de garantir que le « plus jamais ça » devienne une réalité.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.