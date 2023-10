Les forces israéliennes ont atteint dimanche la limite des quartiers urbains bâtis de Gaza dans un certain nombre de zones et se trouvaient également sur la rive méditerranéenne, au nord de la ville de Gaza.

La phase terrestre du conflit à Gaza, qui a débuté vendredi soir, va s’étendre dans les prochains jours. Il s’agira d’une opération lente, accompagnée d’une puissance de feu massive et de nature prudente, visant à maintenir le nombre de victimes militaires israéliennes à un minimum.

Le ministère de la Santé, dirigé par Gaza, a déclaré au 23e jour de la guerre que le nombre de Palestiniens tués avait désormais dépassé les 8 000. Israël aurait ordonné l’évacuation de l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza, où se trouvaient plus de 10 000 habitants.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche soir au Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu lors d’un appel téléphonique qu’Israël devait autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza. Trente-trois camions humanitaires sont entrés à Gaza depuis l’Egypte dimanche et Israël a indiqué qu’il autoriserait le passage de 100 camions chaque jour pour atténuer la crise humanitaire. Israël a également rouvert la deuxième des trois canalisations d’eau vers Gaza.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNRWA, a rapporté que des milliers d’habitants sont entrés par effraction dans les dépôts d’aide en emportant de la farine et d’autres produits de première nécessité.

Israël a de nouveau exhorté les résidents restés dans le nord de la bande de Gaza à se diriger vers le sud pour leur propre sécurité. L’ONU estime que plus d’un million d’habitants ont déjà été déplacés de leurs foyers.

Les forces de défense israéliennes ne fournissent pas de détails sur l’endroit exact où elles opèrent ni sur le nombre de soldats déjà entrés dans Gaza.

L’idée est de semer la confusion parmi les combattants du Hamas, et cet objectif a été aidé par le crash des réseaux téléphoniques et Internet de Gaza lors du bombardement aérien de vendredi soir, bien que l’Internet ait été partiellement rétabli dimanche.

S’adressant à la nation samedi dans un discours télévisé en direct, M. Netanyahu a déclaré que l’avancée du week-end vers Gaza représentait la deuxième étape de la guerre, qui vise à détruire les capacités du Hamas et à restituer les otages, mais il a averti que la guerre pour renverser le Hamas serait longue et difficile.

Le système de défense aérienne israélien Iron Dome tire pour intercepter une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Photographie : Oded Balilty/AP

« C’est un moment décisif pour notre nation », a déclaré M. Netanyahu. « Israël ne mène pas seulement sa guerre, mais toute la guerre de l’humanité contre les barbares. Nos alliés du monde occidental et nos partenaires du monde arabe comprennent que si Israël ne gagne pas, ils seront les prochains sur la liste.»

Le deuxième objectif de guerre majeur d’Israël, après la destruction du Hamas, est la libération du plus grand nombre possible d’otages parmi les 239, capturés le 7 octobre lorsque des hommes armés du Hamas ont traversé la frontière, envahissant 22 communautés frontalières israéliennes dans le sud.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré dimanche aux représentants des familles des civils et des soldats enlevés que la campagne agressive d’Israël est le moyen le plus efficace de faire pression sur le Hamas pour qu’il accepte un accord pour libérer les otages.

Tandis que l’accent militaire reste sur Gaza, les forces israéliennes restent en état d’alerte le long de la frontière nord, craignant que le puissant Hezbollah, soutenu par l’Iran, ne choisisse d’ouvrir un deuxième front.

Il y a eu une nouvelle escalade des incendies transfrontaliers dimanche. Plus de 50 combattants du Hezbollah ont déjà été tués dans des échanges de tirs au cours des trois dernières semaines. Plus de 30 communautés frontalières israéliennes ont été évacuées et environ 30 000 habitants du sud du Liban ont également fui vers le nord pour échapper aux combats.

Ailleurs, des habitants brandissant des drapeaux palestiniens ont pris d’assaut un aéroport de la république russe du Daghestan pour tenter d’atteindre un vol en provenance de Tel Aviv qui atterrissait dimanche. Ils ont également fouillé un hôtel à la recherche d’Israéliens et de Juifs.