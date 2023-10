Gaza pourrait devenir un « cimetière » pour les troupes israéliennes – Téhéran

L’Iran a une fois mis en garde Israël contre le lancement d’une offensive terrestre dans l’enclave palestinienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a averti que si les efforts diplomatiques visant à arrêter les frappes aériennes israéliennes et à empêcher une offensive terrestre sur Gaza échouent, il existe un risque d’escalade incontrôlable du conflit avec de multiples acteurs régionaux susceptibles de se joindre au combat.

« Si les mesures visant à arrêter immédiatement les attaques israéliennes qui tuent des enfants dans la bande de Gaza aboutissent à une impasse, il est fort probable que de nombreux autres fronts s’ouvriront. » Hossein Amir-Abdollahian a déclaré dimanche à Al Jazeera, réitérant l’avertissement que l’Iran avait lancé à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière.

« Si l’entité sioniste [Israel] décide d’entrer à Gaza, les dirigeants de la résistance en feront le cimetière des soldats d’occupation », » a-t-il ajouté, faisant référence au Hamas, connu officiellement sous le nom de Mouvement de résistance islamique.

Au cours de son voyage diplomatique dans la région, le ministre iranien a rencontré un haut dirigeant politique du Hamas, Ismail Hanieyh, à Doha, au Qatar, où il a rallié d’autres pays islamiques au soutien de la Palestine, et a assuré que l’Iran poursuivrait ses efforts pour mettre fin au conflit. « crimes de guerre commis par les sionistes ».

« La République islamique d’Iran ne reculera jamais sur ses principes et valeurs de soutien à la nation palestinienne. » il a souligné.

Dans le but de trouver une solution à la crise de Gaza, Amir-Abdollahian a également discuté « la situation sensible dans la région » avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Il a demandé à la Chine d’utiliser ses capacités au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre un terme aux morts et aux souffrances des habitants de Gaza, soulignant la nécessité de créer un couloir humanitaire.

Le président iranien Ebrahim Rayeesi a lancé dimanche des appels téléphoniques avec plusieurs dirigeants musulmans, sonnant l’alarme sur la situation désastreuse à Gaza et appelant à «décisif et immédiat» l’action de la Ligue arabe et d’autres organismes internationaux pour arrêter les attaques israéliennes « Machine à tuer. »

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khameni, s’est également adressé aux pays musulmans pour les exhorter à venir en aide aux Palestiniens. « Avec la grâce de Dieu, ce mouvement qui a commencé en Palestine progressera et aboutira à une victoire complète pour les Palestiniens. » a-t-il déclaré samedi dans un article sur X (anciennement Twitter).

Les États-Unis ont envoyé une deuxième armada de porte-avions en Méditerranée orientale, cherchant à faire pression sur l’Iran, le Hezbollah au Liban et d’autres forces pro-palestiniennes pour qu’ils restent en dehors de la guerre entre Israël et Gaza. Cependant, malgré les spéculations de nombreux responsables américains sur l’implication possible de l’Iran dans le raid meurtrier mené par des militants du Hamas contre Israël, le président Joe Biden a reconnu que « à ce point » il y a « aucune preuve claire » que Téhéran était au courant ou avait aidé le Hamas à planifier l’attaque.