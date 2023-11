Gaza : plus de 10 000 personnes tuées dans l’enclave, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, alors que la condamnation de la campagne israélienne s’accroît

CNN

Plus de 10 000 personnes ont été tuées Gaza depuis Israël a lancé son offensive militaire il y a près d’un mois, a déclaré lundi le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas dans l’enclave palestinienne.

Israël a déclaré la guerre contre le Hamas après que le groupe militant islamiste a lancé une attaque brutale le 7 octobre, tuant 1 400 personnes en Israël et en kidnappant plus de 240. Israël a riposté en lançant une offensive aérienne et terrestre sur Gaza, promettant d’éliminer le groupe militant.

Ashraf Al Qudra, porte-parole du ministère, a déclaré que 10 022 Palestiniens de l’enclave avaient été tués par les frappes israéliennes, dont 4 104 enfants, 2 641 femmes et 611 personnes âgées. Ces chiffres suggèrent qu’environ les trois quarts des morts proviennent de populations vulnérables. Le ministère a également fait état de 25 408 blessés.

On ne sait pas exactement combien de combattants sont inclus dans ce total. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres publiés par le ministère à Gaza, qui est bouclée par Israël et en grande partie par l’Égypte.

Des milliers de Palestiniens de plus ont été tués à Gaza le mois dernier que ceux qui sont morts dans les conflits avec Israël au cours des 15 dernières années.

Au moins un enfant est tué à Gaza toutes les 10 minutes à cause du conflit entre Israël et le Hamas, selon les calculs de CNN basés sur les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé de Gaza.

Le nombre croissant de morts provoqué par la campagne de bombardements israéliens sur cette bande densément peuplée suscite une condamnation internationale.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que les attaques de la semaine dernière contre le plus grand camp de réfugiés de Gaza « pourraient constituer des crimes de guerre » compte tenu de l’ampleur des pertes et des destructions.

Israël a déclaré qu’il ciblait les membres du Hamas à Gaza, ajoutant que le Hamas « intègre intentionnellement ses actifs dans des zones civiles » et utilise des civils comme boucliers humains, une défense reprise par les responsables américains.

L’organisation caritative internationale Save the Children a déclaré le mois dernier que le nombre d’enfants tués dans l’enclave pendant la campagne israélienne avait dépassé le nombre annuel d’enfants tués dans les conflits armés à l’échelle mondiale au cours de chacune des quatre dernières années. L’ONU a décrit Gaza comme un « cimetière » pour les enfants.

Les États-Unis ont soutenu la campagne israélienne tout au long de la guerre, affirmant qu’ils avaient le droit de se défendre. Il a opposé son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU prévoyant des pauses humanitaires pour acheminer l’aide à Gaza le 18 octobre, mais le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il était favorable à une pause humanitaire pour permettre la libération d’autres otages détenus à Gaza.

Washington a également averti Israël ce soutien pourrait diminuer si le carnage à Gaza ne s’arrête pas.

L’opération israélienne à Gaza a déclenché des protestations à travers le monde et suscité des avertissements concernant une intervention potentielle de militants soutenus par l’Iran dans la région, qui ont déjà été engagés dans des escarmouches avec l’armée israélienne.

Israël n’a cependant encore montré aucun signe de recul, affirmant que ses opérations à Gaza ne font que s’étendre.

Près de 1,5 million de Gazaouis ont déjà été déplacés dans cette bande de 140 mètres carrés, a déclaré vendredi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), et des milliers de personnes ont trouvé refuge dans des écoles et des hôpitaux bondés, alors que la nourriture, l’eau et l’électricité diminuent.