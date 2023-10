Gaza manque d’eau alors qu’Israël affirme que le Hamas a pris au moins 199 otages

Les espoirs d’un bref cessez-le-feu dans le sud de Gaza pour permettre aux détenteurs de passeports étrangers de quitter l’enclave palestinienne assiégée et d’apporter de l’aide ont été anéantis lundi, les bombardements israéliens s’intensifiant avant une invasion terrestre attendue.

Des efforts diplomatiques sont en cours pour acheminer l’aide vers Gaza, qui subit les bombardements israéliens incessants depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël par des militants du Hamas qui a tué 1 300 personnes. dont un certain nombre de Canadiens.

L’armée israélienne a annoncé lundi qu’au moins 199 otages avaient été repris à Gaza, un chiffre plus élevé que les estimations précédentes. L’armée n’a pas précisé si ce chiffre incluait les étrangers.

Israël a imposé un blocus complet et prépare une invasion terrestre pour entrer dans Gaza et détruire le Hamas, qui continue de tirer des roquettes sur Israël depuis son attaque transfrontalière. Lundi, des sirènes d’avertissement de roquettes ont retenti dans plusieurs villes du sud d’Israël, a indiqué l’armée israélienne.

Les troupes et chars israéliens sont déjà massés à la frontière. Une grande partie de l’infrastructure militaire du Hamas est dissimulée dans les zones urbaines, où des combats de rue en rue causeraient probablement un nombre croissant de victimes des deux côtés.

REGARDER l Tireurs d’élite sur des terrains élevés et rapprochés pour des opérations au sol : expert militaire : L’offensive terrestre d’Israël peut-elle éviter une catastrophe humaine ? Vidéo en vedettePlus d’un million de Palestiniens ont été avertis de quitter leurs foyers avant l’invasion terrestre israélienne. L’ONU affirme que la menace a exacerbé la crise humanitaire à Gaza. Mais les forces israéliennes peuvent-elles éviter de tuer des civils dans leur combat contre le Hamas ? Et à quels défis seront-ils confrontés dans la guerre urbaine ?

Conditions désespérées à Gaza

Les autorités de Gaza ont déclaré qu’au moins 2 750 personnes avaient été tuées jusqu’à présent par les frappes israéliennes, dont un quart d’enfants, et près de 10 000 ont été blessées. Un millier d’autres personnes étaient portées disparues et seraient sous les décombres.

L’aviation israélienne a bombardé tôt lundi les zones autour de l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza et les ambulances de l’établissement n’ont pas pu circuler en raison des frappes, ont rapporté les médias palestiniens.

Israël a exhorté les Gazaouis à évacuer vers le sud, ce que des centaines de milliers de personnes ont déjà fait dans l’enclave, qui abrite environ 2,3 millions de personnes. Pour le troisième jour, l’armée israélienne a annoncé un couloir sûr permettant aux personnes de se déplacer du nord au sud entre 8 heures du matin et midi.

Le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux, et l’armée israélienne a publié dimanche des photos montrant un barrage routier du Hamas empêchant la circulation de se déplacer vers le sud.

Pour le cinquième jour consécutif, Gaza n’a plus d’électricité, ce qui pousse les services vitaux, notamment la santé, l’eau et l’assainissement, au bord de l’effondrement, et aggrave l’insécurité alimentaire.

Les réserves de carburant dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza ne devraient durer qu’environ 24 heures supplémentaires, mettant en danger des milliers de patients, a déclaré lundi le bureau humanitaire des Nations Unies (OCHA).

À Tel Al-Hawa, dans la ville de Gaza, des avions israéliens ont bombardé une route principale et endommagé les maisons environnantes, obligeant des centaines d’habitants à se réfugier à l’hôpital Al-Quds du Croissant-Rouge, ont indiqué des habitants.

Des avions israéliens ont bombardé trois sièges du Service civil d’urgence et d’ambulance dans la ville de Gaza, tuant cinq personnes et paralysant les services de secours dans ces zones, ont indiqué des responsables de la santé.

Lors d’un attentat à la bombe contre une maison appartenant à la famille Abu Mustafa dans le camp de réfugiés de Khan Younis, cinq membres d’une famille ont été tués.

Suhail Baker, 45 ans, a déclaré qu’il s’était réveillé au son d’une explosion provenant d’une frappe aérienne israélienne qui a détruit la maison de son voisin, tuant cinq personnes.

« Nous nous sommes réveillés avec horreur, et nous les voyons démembrés. Il a fallu beaucoup de temps pour enlever les décombres aux bulldozers pour récupérer les corps », a déclaré Baker.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait voter lundi des projets de résolution rivaux sur Israël et Gaza émanant de la Russie et du Brésil, qui se concentrent largement sur la situation humanitaire, mais il n’était pas clair si l’un ou l’autre avait une chance d’être adopté.

Un éventuel accord frontalier se heurte à un problème

Alors que la crise humanitaire s’aggrave, avec une pénurie de nourriture, de carburant et d’eau, des centaines de tonnes d’aide en provenance de plusieurs pays sont bloquées en Égypte en attendant un accord pour leur livraison en toute sécurité à Gaza et l’évacuation de certains détenteurs de passeports étrangers par la frontière de Rafah. traversée.

Plus tôt lundi, des sources de sécurité égyptiennes avaient déclaré à Reuters qu’un accord avait été conclu pour ouvrir le passage afin de permettre à l’aide d’entrer dans l’enclave.

REGARDER | Les Canadiens coincés à Gaza n’ont aucune issue : Les Canadiens coincés à Gaza n’ont toujours aucune issue Vidéo en vedetteLes Canadiens désespérés de quitter Gaza attendent un signe indiquant qu’ils peuvent se diriger en toute sécurité vers la frontière. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, fait pression sur Israël pour qu’il crée un couloir humanitaire afin d’aider les nationaux à s’échapper, mais aussi d’envoyer de l’aide.

Mais le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué : « Il n’y a actuellement aucune trêve ni aide humanitaire à Gaza en échange du retrait des étrangers ».

Izzat El Reshiq, responsable du Hamas, a déclaré à Reuters qu’il n’y avait « aucune vérité » dans les informations concernant l’ouverture du passage avec l’Égypte ou un cessez-le-feu temporaire.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a déclaré lundi que le gouvernement israélien n’avait pas encore pris de position autorisant l’ouverture du terminal, après des jours de bombardements du côté palestinien. Il a qualifié de « dangereuse » la situation à laquelle est confronté le peuple palestinien à Gaza.

Plus d’un million de personnes, soit près de la moitié de la population totale de Gaza, ont été déplacées à l’intérieur de l’enclave, ont indiqué les Nations Unies. L’agence de l’UNWRA a déclaré avoir du mal à répondre à leurs besoins.

Une vue aérienne montre des membres des médias lors d’une visite au kibboutz Kfar Aza, à la suite d’une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés du Hamas depuis la bande de Gaza, dans le sud d’Israël. (Ilan Rosenberg/Reuters)

Environ 500 000 personnes, soit près d’un quart de la population de Gaza, ont trouvé refuge dans des écoles et autres installations gérées par l’ONU à travers le territoire, où les réserves d’eau diminuaient, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

« Gaza est à sec », a-t-elle déclaré.

Les habitants de Gaza ont un accès très limité à l’eau potable. En dernier recours, les gens consomment de l’eau saumâtre provenant de puits agricoles, ce qui suscite des inquiétudes quant à la propagation de maladies d’origine hydrique.

Les États-Unis s’inquiètent de l’occupation et d’un conflit plus large

Le président américain Joe Biden a envoyé une aide militaire à Israël, mais a également souligné la nécessité d’acheminer une aide humanitaire aux civils palestiniens et a exhorté Israël à suivre les règles de la guerre dans sa réponse aux attaques du Hamas.

Biden a dit 60 minutes dans une interview diffusée dimanche soir, qu’une occupation israélienne de Gaza serait « une grave erreur ». Il a déclaré que le Hamas devait être éliminé, mais que « la voie vers un État palestinien » devait être préservée.

REGARDER l Le Hezbollah et l’Iran observés avec méfiance par Washington : Les craintes d’un conflit plus large au Moyen-Orient grandissent Vidéo en vedetteLes craintes que d’autres acteurs se joignent au conflit Hamas-Israël grandissent à mesure que les États-Unis envoient davantage de navires de guerre en Méditerranée orientale – ce qui aurait pour effet de dissuader le Hezbollah basé en Iran et au Liban.

Les responsables américains ont averti que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait s’intensifier après des affrontements transfrontaliers entre Israël et des militants du Hezbollah libanais soutenu par l’Iran.

Netanyahu, dans un discours devant la Knesset israélienne lundi, a averti le Hezbollah de rester à l’écart.

« Ne nous testez pas dans le Nord », a-t-il déclaré. « Le prix à payer sera lourd. »

Des navires de guerre américains se sont dirigés vers la région et Israël a annoncé lundi qu’il évacuerait les habitants de 28 villages situés à la frontière avec le Liban après que l’un d’entre eux ait été attaqué dimanche par un missile du Hezbollah soutenu par l’Iran. Les médias israéliens ont indiqué qu’un civil avait été tué.