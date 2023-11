Gaza : l’UNICEF défend l’exactitude du bilan des morts alors que l’horreur se déroule dans une enclave ravagée

CNN





Un porte-parole de l’UNICEF a défendu le bilan des morts signalé à Gaza, affirmant que les chiffres de l’organisation correspondaient historiquement à ceux du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas.

Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués par les frappes aériennes israéliennes au cours du mois dernier – dont des milliers de femmes, d’enfants et de personnes âgées, selon le Ministère palestinien de la Santé à Ramallah, s’appuyant sur des sources situées dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Israël a déclaré la guerre au groupe militant islamiste Hamas après sa brutale attaque du 7 octobre, au cours de laquelle il a tué 1 400 personnes en Israël et en a kidnappé environ 240 autres. L’offensive israélienne sur Gaza a depuis rasé des quartiers et bombardé des milliers de ce qu’elle considère comme des cibles du Hamas, y compris dans des camps de réfugiés. Les avertissements de l’armée israélienne ont incité de nombreuses personnes à fuir vers la partie sud de la bande de Gaza.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le bilan des morts du ministère de la Santé. Mais le porte-parole de l’UNICEF, James Elder, a déclaré mardi que les estimations de l’organisation s’alignaient étroitement sur celles du ministère dans le passé, ce qui lui donnait confiance dans les chiffres actuels. Il a déclaré à Julia Chatterley de CNN : « Nos chiffres étaient à quelques pour cent près, presque identiques. Nous n’avons pas cette préoccupation basée sur l’histoire passée.

« À l’UNICEF, nous sommes très, très précis avec nos chiffres. Nous avons cette réputation, non seulement parce que nous sommes en première ligne et que nous tenons nos promesses, mais nous avons également des preuves », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’UNICEF était rigoureux dans ses procédures de reporting, utilisant la vérification triangulaire pour analyser les renseignements, ce qui prend plus de temps mais est « beaucoup plus approfondi ».

« Je connais les garçons et les filles, les mamans et les papas derrière (les chiffres) et c’est – je pense pour l’UNICEF – la raison pour laquelle nous sommes si indignés qu’ils continuent d’augmenter et que nous ne puissions pas obtenir un cessez-le-feu humanitaire », a-t-il déclaré. ajoutant qu’il y a « des parents qui se réveilleront désormais chaque jour avec du chagrin ».

Les chiffres de Gaza ont été accueillis avec scepticisme dans certains milieux, le président américain Joe Biden ayant déclaré le mois dernier qu’il n’avait « aucune confiance » dans le nombre de victimes civiles signalé. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré par la suite que le ministère était une « façade pour le Hamas », sans pour autant contester le fait que des milliers de Palestiniens, dont de nombreux civils innocents, avaient été tués.

Après les commentaires de Biden, le ministère de la Santé de Gaza a publié un rapport de 212 pages répertoriant les décès à Gaza depuis le début de la guerre, qu’il impute à Israël. La liste ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants.

Mardi, des dizaines de Palestiniens ont évacué le nord de Gaza pendant une fenêtre de quatre heures allouée par l’armée israélienne. Des vidéos montrent des enfants, des femmes et des personnes âgées marchant sur l’autoroute en brandissant leurs cartes d’identité et des drapeaux blancs signalant leur espoir de passer en toute sécurité.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré que quelque 5 000 personnes avaient fui à pied vers le sud de Gaza au cours d’une autre fenêtre de quatre heures lundi.

Les appels à un cessez-le-feu sont devenus plus urgents et plus répandus au niveau international, à mesure que de plus en plus de détails apparaissent sur les souffrances qui se déroulent dans cette bande isolée, qui est presque entièrement coupée du monde extérieur.

Un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que certains médecins de Gaza avaient effectué des opérations sans anesthésie, y compris des amputations.

“Rien ne justifie l’horreur endurée par les civils à Gaza”, a déclaré le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, lors d’un point de presse. Il a réitéré les appels de l’ONU en faveur d’un « accès sans entrave, sûr et sécurisé » pour quelque 500 camions d’aide par jour – non seulement à travers la frontière mais aussi « jusqu’aux patients dans les hôpitaux ».

Lundi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que plus de 400 camions étaient entrés à Gaza par le terminal de Rafah au cours des deux dernières semaines – contre 500 camions qui entraient chaque jour avant la guerre.

Emily Callahan, infirmière responsable des activités pour l’organisation à but non lucratif Médecins sans frontières, était à Gaza la semaine dernière et a pu constater par elle-même la dévastation.

« Il y avait des enfants avec des brûlures massives au visage, au cou, sur tous les membres, et parce que les hôpitaux sont tellement débordés, ils sortent immédiatement après », a-t-elle déclaré mardi à CNN. « Et ils sont envoyés dans ces camps sans accès à l’eau courante… Ils reçoivent deux heures d’eau toutes les 12 heures. »

Elle a décrit avoir vu des enfants se promener avec de graves blessures et des « amputations partielles ». Leurs parents allaient vers elle et les autres travailleurs humanitaires pour demander de l’aide – « et nous n’avons pas de fournitures », a-t-elle déclaré.

Même l’aide humanitaire ne garantit pas un passage sûr dans les rues bombardées de Gaza, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Mardi, l’organisation a déclaré que son convoi humanitaire avait essuyé des tirs alors qu’il livrait des fournitures médicales essentielles aux établissements de santé de la ville de Gaza.

Le convoi était composé de cinq camions et de deux véhicules de la Croix-Rouge. Deux camions ont été endommagés lors de l’attaque et un conducteur a été légèrement blessé, a indiqué l’organisation.

« Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles le personnel humanitaire peut travailler », a déclaré dans un communiqué William Schomburg, chef de la délégation du CICR à Gaza. « Nous sommes ici pour apporter une aide urgente aux civils dans le besoin. Veiller à ce que l’aide vitale puisse parvenir aux installations médicales est une obligation légale en vertu du droit international humanitaire.

Guterres a ensuite déclaré dans un communiqué : « Je suis horrifié par l’attaque signalée à Gaza contre un convoi d’ambulances devant l’hôpital Al-Shifa. »

Israël accuse le Hamas d’utiliser des ambulances, des hôpitaux et d’autres infrastructures civiles à des fins militaires, notamment pour transporter des combattants et des armes, et affirme qu’il frappera « partout où nous verrons une activité du Hamas – un bandeau vert et un terroriste ».

Et tandis que Guterres a réitéré sa condamnation des attaques du Hamas et a exigé la libération immédiate des otages détenus à Gaza, il a souligné la nécessité urgente d’un cessez-le-feu – des commentaires qui ont déjà été fustigés par les dirigeants israéliens, qui ont appelé à sa démission de son poste de chef de l’ONU.

« Depuis près d’un mois, les civils de Gaza, y compris les enfants et les femmes, sont assiégés, privés d’aide, tués et chassés de leurs maisons par les bombardements », a déclaré Guterres dans le communiqué. “Cela doit cesser.”