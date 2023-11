Gaza : Les vidéos d’otages constituent un « outrage à la dignité personnelle »

(Jérusalem) – La pratique du Hamas et du Jihad islamique consistant à diffuser publiquement des vidéos d’otages israéliens constitue une forme de traitement inhumain qui équivaut à un crime de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.

Le 9 novembre 2023, le Jihad islamique a diffusé une vidéo montrant deux otages israéliens , dont un enfant, demandant à être libéré. Il s’agit de la troisième vidéo de ce type diffusée par les groupes armés depuis la prise en otage de plus de 240 personnes dans le sud d’Israël le 7 octobre.

« Non seulement le Hamas et le Jihad islamique détiennent illégalement des civils, y compris des enfants, mais ils diffusent également les images des otages au monde dans leur état le plus vulnérable », a déclaré Omar Shakir, directeur de la division Israël et Palestine à Human Rights Watch. « Au lieu de filmer un enfant sous la contrainte, les groupes devraient le remettre en toute sécurité à sa famille. »

A la fois détenir des otages et commettre «atteintes à la dignité de la personne» des détenus constituent de graves violations des loi humanitaire internationale, ou les lois de la guerre. Au lieu de remplir leur obligation de permettre aux otages de contacter leurs familles, le Hamas et le Jihad islamique publient des déclarations publiques vidéo qui peuvent constituer une forme de coercition.

Le Hamas et le Jihad islamique devraient libérer immédiatement et sans condition tous les civils sous leur garde et permettre à ceux qui sont encore détenus de communiquer avec leurs familles par des moyens privés et de recevoir la visite d’une agence humanitaire impartiale.

La vidéo diffusée le 9 novembre prétendait montrer deux otages, identifiés comme étant Hannah Katzir et Yagil Yaakov, 13 ans. depuis Nir Oz, dans le sud d’Israël, s’exprimant en hébreu et demandant au gouvernement israélien de parvenir à un accord pour les rapatrier. Médias israéliens répertorié Katzir a 77 ans. Dans la vidéo, Yaakov a été filmé en train de remercier les combattants du Jihad islamique de l’avoir « protégé ».

Le Hamas a déjà publié deux vidéos similaires, montrant également des otages demandant à rentrer chez eux. Comme dans une précédente vidéo, les deux otages ont critiqué la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et affirmé qu’ils étaient bien traités.

Dans une vidéo publiée juste avant, un homme masqué parlant en arabe fait référence aux deux otages, affirmant que Saraya Al-Quds, la branche militaire du Jihad islamique, était prête à libérer Katzir et Yaakov pour des « raisons humanitaires », et revendiquant le blocus israélien. de Gaza pourrait rendre trop difficile la fourniture de soins de santé. La légende associée à cette vidéo désigne l’homme comme étant Abu Hamza, porte-parole de Saraya Al-Quds. Les vidéos semblent avoir été publiées pour la première fois sur un compte Telegram prétendant être lié à Saraya Al-Quds. Human Rights Watch n’a pas pu trouver de versions en ligne de ces vidéos antérieures au 9 novembre.

Dans un extrait audio d’un Position Facebookt Renana Gome s’est identifiée comme la mère de Yagil Yaakov et de son frère Or, âgé de 16 ans, et a déclaré que les garçons avaient tous deux été kidnappés à leur domicile à Nir Oz le 7 octobre. L’histoire des garçons kidnappés a été rapportée dans un scourt film d’animation que Gome a posté sur sa page Facebook.

Le 7 octobre, des hommes armés dirigés par le Hamas ont attaqué le sud d’Israël, massacrant des centaines de civils et prenant plus de 240 otages, selon les autorités israéliennes. Parmi les otages pris par le Hamas et le Jihad islamique figuraient des enfants et des personnes âgées. Quatre femmes otages ont depuis été libérées, et l’armée israélienne en a libéré un cinquième lors d’opérations terrestres. En outre, le Hamas a illégalement retenu en otage deux civils israéliens souffrant de problèmes de santé mentale depuis 2014 et 2015.

Israël a répondu à l’attaque en coupant l’électricité et l’eau à Gaza et en bloquant l’entrée du carburant, de la nourriture et de presque un filet d’aide humanitaire, ce qui exacerbe l’impact du bouclage israélien de 16 ans et équivaut à une punition collective, une guerre. crime. Les forces israéliennes mènent également une offensive aérienne et terrestre intensive à Gaza. Selon les autorités de Gaza, près de 11 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants, ont été tué depuis le 7 octobre. Le Hamas et le Jihad islamique ont fait des déclarations depuis le début des hostilités indiquant qu’ils seraient prêts à libérer davantage d’otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens, notamment quelque 2 000 Palestiniens que les autorités israéliennes maintiennent en détention administrative sans procès ni inculpation.

Le droit humanitaire international exige que les groupes armés palestiniens libèrent immédiatement et sans condition tous les civils retenus en otages.

Le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ont illégalement fait exhiber certains des otages en public lorsqu’ils les ont emmenés à Gaza et ont rendu publiques des photos et des vidéos d’eux. Le Hamas devrait soit permettre aux personnes détenues de contacter leurs familles directement ou en fournissant des informations à un agence humanitaire indépendante comme le Comité international de la Croix-Rouge.

Article 3 commun L’une des quatre Conventions de Genève de 1949, qui s’applique à toutes les parties au conflit armé en Israël et en Palestine, prévoit que toute personne détenue par une partie belligérante « sera, en toutes circonstances, traitée avec humanité ». Les actes interdits comprennent « les atteintes à la dignité de la personne, en particulier les traitements humiliants et dégradants ». Les violations de l’article 3 commun sont crimes de guerre.

Le Éléments des crimes de la Cour pénale internationale, qui a juridiction en Palestine, définit les « atteintes à la dignité de la personne » comme un acte par lequel «[t]l’auteur a humilié, dégradé ou autrement violé la dignité d’une personne et ‘[t]La gravité de l’humiliation, de la dégradation ou de toute autre violation était telle qu’elle était généralement reconnue comme une atteinte à la dignité personnelle. Soumettre des otages au spectacle d’une vidéo publique constitue une atteinte à la dignité personnelle, a déclaré Human Rights Watch.

« L’enlèvement » est l’une des six violations graves contre les enfants dénombré b y Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Les familles des otages détenus à Gaza ont désespérément besoin de communiquer avec leurs proches », a déclaré Shakir. « Le Hamas et le Jihad islamique devraient libérer les civils détenus ou au moins les laisser contacter leurs familles en privé et avec dignité. »