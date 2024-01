Gaza : la guerre d’Israël a coûté à cette jeune femme ses amis les plus proches

CNN

—



Nowara Diab essayait d’étouffer le bruit des frappes aériennes en écoutant de la musique, mais cela ne suffisait pas à ébranler le sentiment d’instabilité qui l’habitait.

Puis son téléphone sonna. C’était un ami qui disait avoir entendu dire que Maimana Jarada – la meilleure amie de Diab – et sa famille avaient été tuées par les bombardements israéliens.

Son estomac était noué alors qu’elle se sentait paniquée. Diab a appelé le numéro de Jarada à plusieurs reprises, mais comme il n’y avait pas de réponse, elle s’est rendu compte que c’était vrai : Jarada avait été tué.

La jeune femme de 20 ans dit qu’elle a fondu en larmes lorsqu’elle a senti les murs se refermer autour d’elle. La douleur était encore plus intense pour Diab car elle avait appris dix jours plus tôt qu’un autre ami, Abraham Saidam, avait également été tué par des frappes aériennes israéliennes.

« Vivre sans eux est la pire chose que j’ai jamais ressentie », a déclaré Diab. “J’ai mal au cœur chaque jour en pensant qu’ils ne sont pas là et qu’ils ne seront plus là pour moi, ça me fait mal.”

Elle se souvient comment elle s’est figée d’incrédulité et a commencé à pleurer lorsqu’elle a reçu le message texte concernant Saidam.

«Ma mère m’a regardé pour me demander ce qui n’allait pas. J’ai juste couvert ma bouche avec mes mains et je suis resté silencieux, tout était flou et j’étais complètement sous le choc.

CNN Nowara Diab à Rafah, au sud de Gaza.

Malgré les coupures de télécommunications répétées dues au siège israélien, Diab a réussi à parler à CNN depuis Gaza à travers des notes vocales, des SMS et des vidéos sur la vie et les amitiés qu’elle a perdues depuis le 7 octobre.

Alors que la guerre israélienne approche de son quatrième mois, les bombardements soutenus des forces israéliennes à Gaza ont eu un impact dévastateur sur les civils. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres condamné le meurtre « totalement inacceptable » de civils, renouvelant les appels à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » pour soulager les souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza, après que le nombre de morts a dépassé les 25 000, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Tout au long de la guerre lancée par Israël en réponse à la Attaques du Hamas du 7 octobreles Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles ne ciblent que les combattants du Hamas, et non les civils.

L’enclave est l’une des zones les plus densément peuplées au monde, avec environ 2,2 millions d’habitants.

Au début de la guerre, Diab a vu les bombes tomber près de chez elle, dans la ville de Gaza. Elle et sa famille savaient qu’ils devaient partir pour leur propre sécurité.

“Cette nuit-là a été horrible, c’était tellement effrayant, j’étais sûre que j’allais mourir”, a-t-elle déclaré.

Après avoir fui à plusieurs reprises, Diab et sa famille restent désormais à Rafah, dans le sud de Gaza, et font partie des près de 1,9 million de personnes déplacées à travers le territoire, selon les données du Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Les bombardements israéliens et la crise humanitaire qui a suivi ont rendu la situation dans l’enclave insupportable. L’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré que les conditions de vie des enfants étaient un problème. “l’enfer vivant.” L’agence des Nations Unies a décrit Gaza comme le pays le plus endroit dangereux dans le monde être un enfant et a déclaré que la violence continue expose les jeunes à des risques dévastateurs traumatisme émotionnel et préjudice psychologique.

En marchant dans les rues, dit Diab, elle regarde les visages de ses compatriotes. habitants de Gaza et ne voit que tristesse et douleur.

Elle dit que perdre ses meilleurs amis et être obligée d’abandonner la vie qu’elle a connue a eu un impact sur sa propre santé mentale.

“Je suis incapable de ressentir quoi que ce soit, je ne me sens ni heureuse, ni triste, ni quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas pourquoi mais tout cela a consommé mon énergie, je pleure de temps en temps mais pas comme avant, c’est très bref.”

Avant la guerre, Diab était en dernière année d’études universitaires en littérature anglaise et française à l’Université Al Azhar. Comme la plupart des jeunes, elle aimait passer du temps avec ses amis et manger de bons plats en ville.

Parfois, lorsque Diab ferme les yeux, elle se souvient encore de la légère odeur de sa maison familiale dans le nord de Gaza, détruite par les bombardements depuis le 7 octobre. « Même les défauts contiennent des souvenirs », dit-elle. « Si ma petite sœur dessinait quelque chose sur les murs, cela rendait ma mère folle mais cela garde quand même un souvenir. »

Diab dit qu’elle regrette le genre de problèmes qu’elle avait avant la guerre, comme rater le bus pour l’université ou s’ennuyer pendant les cours. « Je ne peux plus faire ça parce que mon université et ma maison ont été bombardées et j’ai perdu ma meilleure amie », a-t-elle déclaré.

Diab décrit sa situation comme pire qu’un cauchemar car elle est incapable de s’en réveiller.

“Je me moque de moi-même quand je dis ‘ma vie’ maintenant, parce que ce n’est pas ma vie, c’est loin de ma vie”, a-t-elle poursuivi. “C’est un aperçu de l’enfer.”

Nowara Diab Maimana Jarada, à gauche, et Nowara Diab à Gaza avant le 7 octobre.

Il y a rarement un moment où Jarada et Saidam quittent l’esprit de Diab, dit-elle, et elle pense à eux chaque fois qu’elle regarde des photos sur son téléphone ou voit d’autres personnes avec leurs amis.

“J’ai juste besoin d’elle (Jarada) plus que jamais en ce moment, mais je sais qu’elle est dans un meilleur endroit”, a déclaré Diab.

“Et je sais qu’Abraham est heureux maintenant, je le sais, mais ils me manquent.”

Diab et Jarada étaient des amis d’enfance, partageant un humour et des intérêts communs, créant un lien semblable à celui de sœurs. Dans une vidéo partagée avec CNN, les deux hommes sont assis l’un à côté de l’autre, riant et synchronisant leurs lèvres avec un son viral de Tik Tok provenant d’un Sketch du samedi soir en direct sur l’amitié.

« Comment pourrais-je commencer à décrire Jarada ? Elle est tout simplement unique, une âme magnifique et une personne très artistique », a déclaré Diab à CNN, ajoutant que Jarada avait « le plus grand cœur de tous les temps » et qu’elle créerait des images pour elle.

Jarada a peint un tournesol pour l’anniversaire de Diab l’année dernière. Diab dit qu’elle l’a accepté sans savoir que ce serait le dernier cadeau que son amie lui ferait avant sa mort à l’âge de 20 ans.

Lorsque Diab et sa famille ont fui la ville de Gaza, elle a dû abandonner le tableau derrière elle.

Nowara Diab Un tournesol peint par Maimana Jarada pour l’anniversaire de Nowara Diab l’année dernière.

À l’université, l’intérêt de Diab pour les arts l’a amenée à participer à une troupe de théâtre, où elle s’est liée d’amitié avec Saidam après avoir d’abord pensé qu’il était silencieux.

“Il avait même l’air d’un introverti, mais ensuite nous avons découvert qu’il était extraverti et qu’il était si drôle et si exceptionnel”, a-t-elle déclaré.

Diab se souvient de la façon dont ils ont tous deux participé à une pièce basée sur « L’Odyssée » d’Homère. Saidam jouait le rôle du roi Ulysse et ferait rire tout le monde, a-t-elle déclaré.

Le jour où Diab a appris la mort de son amie de 27 ans, elle a beaucoup pleuré, mais a décidé d’être forte car elle ne pouvait plus rien faire, a-t-elle déclaré.

Nowara Diab Abraham Saidam lors d’une répétition d’une pièce basée sur l’Odyssée d’Homère.

À Rafah, tout ce que Diab essaie de faire, c’est de survivre un autre jour, a-t-elle expliqué, en recherchant des articles essentiels comme du gaz de cuisine et de l’eau, tous deux en très pénurie.

« Pouvez-vous imaginer si vous viviez votre vie sans eau ? La chose la plus élémentaire, juste boire, juste continuer à vivre », a déclaré Diab. “Maintenant, tout le monde est tué et si vous ne mourrez pas (des frappes aériennes), nous allons mourir de faim ou de soif.”

Mais malgré tout ce qui se passe, elle dit qu’elle n’oubliera jamais la générosité et la gentillesse des voisins où ils ont trouvé refuge à Rafah et Khan Younis.

Un voisin à Rafah leur donnait des assiettes de nourriture et laissait la famille de Diab se doucher chez elle. “Voir quelqu’un donner autant dans ces circonstances est surprenant et elle est si gentille”, a déclaré Diab.

« (Une autre famille) est venue et nous a proposé de l’eau pour nous doucher et pour recharger nos téléphones et en une heure, nos téléphones sont revenus complètement chargés », a-t-elle déclaré – ce qui n’est pas rien à Gaza, où la pénurie de carburant rend l’accès à l’électricité difficile.