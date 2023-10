Israël a formé un gouvernement d’urgence et un cabinet de gestion de la guerre, ont annoncé mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le chef du Parti de l’unité nationale Benny Gantz, à la suite de Attaques surprises du Hamas sur les communautés frontalières, qui a tué au moins 1 200 personnes et en a blessé des milliers d’autres.

Gantz, ancien ministre de la Défense, rejoindra Netanyahu et l’actuel ministre de la Défense Yoav Gallant dans un cabinet de guerre.

« Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C’est maintenant le moment de la guerre », a déclaré Gantz lors d’un discours télévisé.

Le gouvernement n’adoptera aucune loi ni ne prendra aucune décision qui ne concernerait pas la conduite de la guerre, indique le communiqué.

Israël a intensifié son offensive à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre, lorsque des militants armés ont envahi la frontière israélienne fortement fortifiée, attaquant les maisons, saccageant les fermes et les communautés et prenant jusqu’à 150 otages retour à Gaza.

Depuis qu’Israël a commencé samedi ses frappes aériennes sur l’enclave palestinienne, au moins 1 100 personnes ont été tuées à Gaza, dont des centaines d’enfants, de femmes et de familles entières, selon le ministère palestinien de la Santé. Des milliers d’autres ont été blessés, selon le communiqué.

Israël a ordonné un « siège complet » sur l’enclave, notamment en interrompant l’approvisionnement en électricité, en nourriture, en eau et en carburant. Mercredi, la seule centrale électrique de Gaza a cessé de fonctionner après une panne de carburant, a déclaré à CNN le chef de l’autorité électrique de Gaza, Galal Ismail.

Les gens peuvent toujours utiliser des groupes électrogènes, a déclaré Ismail, mais avec le blocus de tous les côtés de la frontière, le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs s’épuise.

Le ministère palestinien de la Santé a averti que les hôpitaux seraient à court de carburant jeudi, ce qui entraînerait des conditions « catastrophiques ».

Au-delà de Gaza, la violence s’est intensifiée en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, faisant au total 29 morts palestiniens et 150 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé mercredi.

Quatre Palestiniens ont été tués mercredi par des colons israéliens dans le village de Qusra, au sud de la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée, et plusieurs autres ont été blessés, a déclaré à CNN le chef du conseil de Qusra, Abdelathim Wadi.

Deux des personnes tuées par les tirs des colons étaient des adolescents, a indiqué mercredi le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des colons « protégés par les forces israéliennes » ont également ouvert le feu sur des agriculteurs de la ville de Kafr al-Dik et du village de Marda, à l’est de Naplouse, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est, deux Palestiniens ont été tués mardi dans des affrontements avec la police israélienne, a indiqué le Croissant-Rouge dans un communiqué, ajoutant que les ambulanciers ont été « empêchés d’entrer à Silwan pour évacuer ceux qui ont été blessés par balle ».

La police israélienne a déclaré avoir tué par balle deux personnes qui avaient lancé des feux d’artifice à bout portant et jeté des pierres sur les agents opérant dans la zone.

Des affrontements entre Palestiniens et forces militaires israéliennes ont éclaté au milieu d’une fermeture imposée par Tsahal de divers points d’entrée et de sortie, limitant les mouvements des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie et entre la Cisjordanie et Israël, selon plusieurs résidents palestiniens qui ont déclaré mercredi à CNN.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré plus tôt cette semaine que l’armée était en état d’alerte dans la région, ajoutant qu’elle se préparait à contrecarrer toute attaque potentielle.

« Quiconque nous défie en Judée-Samarie se heurtera à une force énorme », a déclaré Hagari, utilisant les noms bibliques juifs pour la Cisjordanie.

À Kfar Aza, un kibboutz du sud d’Israël, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré à CNN : des militants ont commis un « massacre » au cours duquel des femmes, des enfants, des jeunes enfants et des personnes âgées ont été « brutalement massacrés selon la méthode d’action de l’Etat islamique ».

Le Hamas a nié que ses militants aient décapité des enfants et attaqué des femmes lors de son attaque surprise. Le porte-parole et haut responsable Izzat al-Risheq a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve pour étayer de telles affirmations et mensonges ».

À moins de 20 kilomètres de là, la communauté agricole de Be’eri a été parmi les plus touchées, avec plus de 100 corps retrouvés et des témoins oculaires décrivant des assaillants faisant du porte-à-porte, pénétrant par effraction dans les maisons et exécutant des civils.

Dans représailles pour les atrocités, les avions israéliens ont été pilonner Gaza – la bande côtière densément peuplée contrôlée par le Hamas – avec des centaines de frappes aériennes, réduire les maisons et les quartiers en ruines et piégeant les résidents, nombre d’entre eux étant privés de nourriture et d’électricité.

L’armée israélienne a également renforcé ses troupes et ses chars le long de la frontière alors que les spéculations sur une éventuelle incursion terrestre israélienne à Gaza se multiplient. Un porte-parole de Tsahal a déclaré mercredi avoir massé 300 000 réservistes près de la frontière.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’il avait « relâché toutes les contraintes » pour l’armée israélienne dans sa lutte contre le Hamas, affirmant que la réponse changerait définitivement Gaza.

« Ils regretteront ce moment – ​​Gaza ne reviendra jamais à ce qu’elle était », a déclaré Gallant.

Cela a renforcé les craintes que le nombre de victimes civiles palestiniennes continue d’augmenter dans les jours à venir alors qu’Israël répond à la pire attaque sur son territoire depuis des décennies.

Des dizaines d’avions de combat israéliens ont frappé mercredi plus de 70 cibles dans la région de Daraja Tuffah à Gaza, où l’armée israélienne a affirmé qu’« un grand nombre d’attaques terroristes contre Israël sont dirigées ». Tsahal a également déclaré avoir frappé mercredi matin des cibles navales du Hamas à Gaza, qui, selon elle, étaient utilisées pour mener des attaques sur la côte israélienne.

Le ministère palestinien de l’Intérieur a déclaré que les zones résidentielles de la partie orientale de Jabalia et de la région de Qizan al-Najjar à Khan Yunis ont fait l’objet d’intenses frappes aériennes, avec des attaques ciblant les maisons et les routes des civils, entraînant des « blessures directes parmi les citoyens », a déclaré le ministère. dit.

Le président américain Joe Biden a promis mardi que les États-Unis veilleraient à ce qu’Israël ait le les outils nécessaires pour se défendre et il accroît son aide militaire.

Les civils de Gaza sont confrontés à un aggravation de la crise humanitaire alors qu’Israël intensifie ses bombardements pour un cinquième jour et que le « siège complet » ordonné lundi par le ministre israélien de la Défense entre en vigueur.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré que l’imposition de sièges mettant en danger les civils en les privant de biens essentiels « est interdit par le droit international humanitaire ».

« Ces risques aggravent sérieusement la situation humanitaire et des droits de l’homme déjà désastreuse à Gaza, y compris la capacité des installations médicales à fonctionner, en particulier à la lumière du nombre croissant de blessés », a déclaré mardi la porte-parole Ravina Shamdasani.

Couper l’approvisionnement en eau à Gaza « affecte plus de 610 000 personnes et entraînera une grave pénurie d’eau potable », a ajouté Jens Laerke de l’OCHA de l’ONU.

Les frappes ont déjà endommagé l’infrastructure médicale de Gaza, affirment des responsables palestiniens, et ont contraint plus de 263 000 Palestiniens à fuir leurs foyers, selon les Nations Unies.

La destruction des infrastructures et des rues par les bombes israéliennes entrave les efforts des équipes médicales pour atteindre les victimes, selon l’ONU.

Des responsables de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) ont déclaré que 11 de ses employés sont morts à la suite de frappes aériennes sur Gaza et qu’au moins 14 de leurs installations ont été endommagées directement ou indirectement.

L’agence n’a pas pu apporter d’aide à Gaza depuis samedi, selon la directrice de la communication de l’UNRWA, Juliette Touma.

Israël contrôle le mouvement des résidents de Gaza vers Israël via deux points de passage, Erez et Kerem Shalom, qui ont tous deux été fermés.

Le seul poste frontière entre Gaza et l’Égypte a été frappé mardi par des avions de guerre israéliens, a déclaré le porte-parole du ministère palestinien de l’Intérieur, Eyad al-Bozom.

Le passage de Rafah, étroitement contrôlé, est le seul accessible aux Gazaouis qui cherchent à fuir.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé mardi la région de Rafah, y compris un tunnel souterrain utilisé pour « la contrebande d’armes et d’équipements ».

Il y a On craint de plus en plus que la faction militante chiite Hezbollah, basée au Liban, entre dans le conflit, ouvrant potentiellement un deuxième front dans la guerre. L’armée israélienne a annoncé mardi avoir déployé des dizaines de milliers de soldats supplémentaires à sa frontière nord avec le Liban en prévision d’une attaque du groupe soutenu par l’Iran.

Lors d’un point de presse mercredi, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré que le Hezbollah, dans le sud du Liban, avait tiré des missiles antichar et des roquettes sur des positions et des soldats israéliens.

Mercredi, le Hezbollah a affirmé que de nombreux soldats israéliens avaient été tués et blessés lors d’une attaque contre un site israélien à la frontière libano-israélienne. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu lorsque CNN l’a interrogé sur le nombre de victimes.