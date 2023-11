Gaza impose une panne d’électricité alors qu’Israël lance des frappes « importantes »

Gaza a perdu tout accès aux télécommunications lors de la troisième panne totale de communication de la guerre, l’armée israélienne ayant annoncé dimanche avoir encerclé la ville de Gaza et divisé le territoire en deux.

“Maintenant, il existe un sud de Gaza et un nord de Gaza”, a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari. a déclaré dans une déclaration aux journalistes. Il a ajouté qu’Israël poursuit ses frappes « significatives » à travers Gaza dans le cadre de la guerre contre le Hamas et que les troupes devraient entrer dans la ville de Gaza dans les prochaines 48 heures.

Le téléphone et Internet à Gaza Connexions a diminué après avoir été coupé dimanche, selon la société de télécommunications palestinienne Paltel. L’Autorité palestinienne accuse Israël d’être responsable des coupures de communication. Les agences humanitaires ont déclaré que les coupures de courant ralentissaient les services d’urgence et les appels téléphoniques et empêchaient également les Palestiniens de joindre leur famille et leurs proches alors que les frappes aériennes se poursuivent.

« Nous avons perdu la communication avec la grande majorité des [the UN Relief and Works Agency] membres de l’équipe », Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. dit The Associated Press.

La première panne, survenue il y a un peu plus d’une semaine, a laissé les Palestiniens sans communication pendant 36 heures alors qu’Israël lançait son invasion terrestre. La deuxième panne s’est produite quelques jours plus tard et n’a duré que quelques heures.

Des avions de guerre israéliens ont également frappé deux réfugiés de Gaza camps plus tôt dimanche et a tué 53 personnes, en blessant des dizaines d’autres alors qu’Israël poursuivait son offensive malgré les appels des États-Unis à une pause dans la guerre pour acheminer l’aide humanitaire aux civils. Le camp de réfugiés de Maghazi a été frappé pendant la nuit dans une zone dans laquelle l’armée israélienne a demandé aux civils de rester alors qu’elle concentrait son offensive ailleurs dans le nord. La frappe de Maghazi a tué au moins 40 personnes et en a blessé 34 autres selon le ministère de la Santé.

Les frappes aériennes ont également touché une maison proche d’une école du camp de réfugiés de Bureji, dans le centre de Gaza, qui abrite environ 46 000 personnes. Les frappes de Bureji dimanche ont fait au moins 13 morts. Le camp a également été touché jeudi.

Dans le contexte de tout cela, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a rencontré ce week-end les dirigeants du Moyen-Orient dans le cadre d’un débat en cours sur l’opportunité d’imposer ou non un cessez-le-feu. Les deux parties étaient en désaccord, Blinken arguant qu’un cessez-le-feu ne permettrait au Hamas que de se regrouper. Malgré cela, il a souligné l’importance de protéger les vies innocentes qui sont perdues chaque jour à Gaza.

« Nous devons faire davantage pour protéger les civils palestiniens », a déclaré Blinken aux journalistes. « Nous avons clairement indiqué qu’à mesure qu’Israël mène cette campagne pour vaincre le Hamas, la manière dont il y parvient est importante. »