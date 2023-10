Gaza frappée par des frappes aériennes ; Blinken en visite en Israël

Les organisations humanitaires et les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme face à une crise humanitaire croissante dans la bande de Gaza, densément peuplée, depuis qu’Israël a annoncé lundi un blocus complet, coupant l’approvisionnement en carburant, nourriture, eau et électricité, en représailles à l’attaque sans précédent du Hamas. fin de semaine. Cela survient au milieu d’un barrage de frappes aériennes israéliennes, qui ont déjà déplacé plus d’un quart de million de personnes dans l’enclave.

« Nous exprimons notre profonde tristesse pour les victimes et exprimons nos sincères condoléances aux familles des victimes et aux blessés », a-t-il déclaré.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé jeudi que trois ressortissants chinois avaient été tués et deux portés disparus dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Les 13 hôpitaux et autres établissements de santé de l’enclave ne sont que partiellement opérationnels en raison de pénuries d’approvisionnement et de rationnement de carburant, a indiqué l’ONU.

Le déplacement massif de civils à Gaza a désormais dépassé 263 000 personnes, ont annoncé mercredi les Nations Unies, dont plus de 175 000 ont trouvé refuge dans les écoles de l’ONU dans l’enclave qui abrite plus de 2 millions de personnes.

Le cessez-le-feu est impératif, déclare l’envoyé chinois au Moyen-Orient à un responsable palestinien

La Chine est « profondément attristée » par la guerre entre Israël et le Hamas et les morts et blessés civils qui en ont résulté, et appelle à un cessez-le-feu immédiat, a déclaré l’envoyé de Pékin au Moyen-Orient à un responsable palestinien.

La communauté internationale doit travailler ensemble pour désamorcer la situation et fournir une aide humanitaire aux Palestiniens, a déclaré l’envoyé spécial Zhai Jun lors d’un appel téléphonique mercredi avec Amal Jadou, première vice-ministre palestinienne des Affaires étrangères.

Zhai a également réitéré le soutien de la Chine à une solution à deux États.

« La Chine continuera de promouvoir un cessez-le-feu pour mettre fin à la violence, contribuer à atténuer la crise humanitaire et promouvoir activement la paix et les négociations, afin de jouer un rôle constructif dans la promotion d’une solution globale, juste et durable à la question de Palestine », a déclaré Zhai. » a déclaré Jadou, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.