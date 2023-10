Gaza fait face à une « catastrophe humanitaire » alors que sa centrale électrique manque de carburant | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les autorités électriques de Gaza ont déclaré que l’unique centrale électrique de l’enclave sous blocus serait à court de carburant d’ici quelques heures, laissant le territoire palestinien sans électricité après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en représailles aux récentes attaques du Hamas, le groupe armé qui dirige Gaza.

Le président de l’Autorité palestinienne de l’énergie, Thafer Melhem, a déclaré mercredi à la radio Voice of Palestine que la centrale fermerait ses portes dans l’après-midi à Gaza, où vivent environ 2,3 millions de personnes dans l’une des régions les plus densément peuplées du monde.

« Cela menace de plonger la bande de Gaza dans l’obscurité totale et de rendre impossible la fourniture de tous les services vitaux de base, qui dépendent tous de l’électricité, et il ne sera pas possible de les faire fonctionner partiellement avec des générateurs, compte tenu de l’impossibilité d’approvisionnement en carburant de Porte de Rafah », indique un communiqué publié mercredi par les autorités de Gaza.

« Cette situation catastrophique crée une crise humanitaire pour tous les habitants de la bande de Gaza », indique le communiqué.

Le communiqué qualifie les représailles israéliennes de « crime de punition collective le plus ignoble de l’histoire moderne contre des civils sans défense ».

Il a appelé la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin à « ce crime contre l’humanité et ce meurtre de masse multiforme ».

Par ailleurs, le ministre de la Santé Mai al-Kaila a déclaré que « le stock de carburant pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux de la bande de Gaza cessera demain, jeudi, ce qui exacerbera les conditions désastreuses dans les hôpitaux ».

Tous les points de passage de Gaza sont fermés, ce qui rend impossible l’approvisionnement en carburant pour la centrale électrique ou les générateurs dont dépendent depuis longtemps les habitants et les hôpitaux.

Israël a coupé l’approvisionnement en électricité de Gaza lundi dans le cadre de ce qu’il a qualifié de « siège total » en réponse à une infiltration massive des combattants du Hamas dans le sud d’Israël samedi.

Le blocus israélien de la bande de Gaza occupée, dans sa forme actuelle, est en vigueur depuis juin 2007. Israël contrôle l’espace aérien et les eaux territoriales de Gaza, ainsi que deux des trois points de passage frontaliers ; le troisième est contrôlé par l’Égypte.

Lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant dans le cadre d’un « siège complet » sur le territoire.

« Nous appliquons un siège complet à Gaza… Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de gaz – tout est fermé », a déclaré Gallant dans une déclaration vidéo.

Mardi, Hussein al-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a exhorté la communauté internationale « à intervenir d’urgence pour mettre fin à l’agression, permettre l’entrée du matériel de secours et rétablir l’électricité et l’eau ». parce que la bande de Gaza est confrontée à une catastrophe humanitaire majeure ».

Aide de l’ONU

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré mercredi à Al Jazeera qu’elle disposait de moins de deux semaines de nourriture et d’eau pour aider les plus de 180 000 personnes qui ont cherché refuge dans ses écoles à Gaza.

« Nous avons des provisions pour 12 jours en nourriture et en eau. Les routes sont bloquées, nous n’avons pas de lignes téléphoniques, nos réseaux ont été touchés par des frappes aériennes. Il est vraiment difficile pour nous de savoir ce qui se passe », a déclaré Jennifer Austin, directrice adjointe de l’agence.

« Nous comptons sur notre personnel, eux-mêmes réfugiés, qui partent rendre service. C’est vraiment une situation sans précédent à laquelle nous sommes confrontés.