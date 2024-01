Gaza et le départ de l’Allemagne de la raison | Des avis

Il y a un mois, plus de 300 universitaires et penseurs – parmi lesquels Arturo Escobar, Gloria Wekker, Helen Verran, Erik Swyngedouw, Zoe Todd, Rashid Khalidi, Catherine Walsh – ont signé une lettre ouverte dénonçant la complicité allemande dans le génocide israélien contre les Palestiniens et la censure allemande. de ses critiques.

Depuis, chaque mot de cette lettre a été brutalement confirmé, alors que les horreurs effroyables commises par l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie n’ont fait que s’accentuer. Le 11 janvier, l’équipe juridique sud-africaine a présenté des preuves détaillées de l’intention et des actions génocidaires d’Israël, en demandant à la Cour internationale de Justice d’imposer des mesures provisoires pour mettre fin à l’agression israélienne.

Pourtant, la position de l’État allemand n’a pas changé d’un micron. À l’inverse, le soutien militaire et diplomatique à l’extermination des Palestiniens persiste. Et maintenant, l’État allemand a décidé d’attaquer la demande sud-africaine devant la Cour, dans un exemple éloquent de son engagement à soutenir un génocide en cours. Parallèlement, à l’intérieur du pays, la censure et la répression se sont intensifiées et les cas de harcèlement institutionnel se sont accumulés.

En tant que groupe d’universitaires et d’artistes du Sud basé à Berlin, nous partageons l’inquiétude de nos collègues et amis concernant la persécution des voix critiques et souhaitons faire écho à ce qu’Ilan Pappé a récemment posé comme question aux étudiants lors d’une de nos conférences à Berlin : « Devons-nous donc traiter l’Allemagne comme une dictature du savoir lorsqu’il s’agit de la Palestine ?

Nous, le [decoco] Un groupe de recherche décolonial, favorable à la défense de la liberté d’expression et en souvenir des efforts de nos confrères, a demandé à Al Jazeera de reproduire la lettre ouverte avec 30 jours de retard, mais plus que jamais à propos.

Le texte de la lettre originale :

En tant qu’universitaires de diverses régions du monde, nous souhaitons exprimer nos préoccupations :

La récente censure, la persécution et les menaces auxquelles sont confrontés les universitaires allemands et non allemands en Allemagne en raison de leurs critiques de la politique d’État israélienne à l’égard des Palestiniens sont totalement inacceptables.

Les déclarations publiques des représentants de l’État israélien et de ses dirigeants militaires et politiques indiquent sans équivoque leur volonté de déposséder les Palestiniens de leurs terres, de les coloniser et de s’engager dans un nettoyage ethnique.

En substance, l’État d’Israël mène une politique génocidaire contre les Palestiniens, visant à les dépouiller de leur patrie.

Les attaques aveugles contre des civils, des hôpitaux et des centres de santé, qui constituent des crimes de guerre au regard du droit international, démontrent clairement la volonté d’Israël d’opérer au-delà de toute frontière juridique ou éthique.

Au lieu de dénoncer ces actions ou de se joindre aux appels au cessez-le-feu aux côtés d’autres nations, l’État allemand a choisi d’apporter un soutien indéfectible à l’État d’Israël, rejetant toute critique de ces politiques comme étant absurde.

Ce qui est apparent et évident pour la communauté internationale semble méconnu de l’État allemand.

Les efforts de censure, les annulations d’événements universitaires et les menaces de perte d’emploi ou de retrait de financement contre les universitaires qui s’expriment contre ces questions sont devenus monnaie courante dans les universités, les organismes culturels et les institutions gouvernementales allemandes.

Le gouvernement allemand et les plateformes médiatiques exploitent à mauvais escient les souvenirs de l’Holocauste, confondant toute critique de l’État d’Israël avec de l’antisémitisme. Simultanément, ils propagent l’idée sans fondement selon laquelle la population immigrée allemande, en particulier les musulmans, est intrinsèquement antisémite.

Cela représente une manipulation de la mémoire historique allemande pour faire taire la dissidence tout en favorisant la xénophobie et l’islamophobie.

Ces évolutions coïncident avec la montée de nouvelles politiques anti-immigration et une augmentation des mouvements politiques suprémacistes, racistes et d’extrême droite à travers l’Europe.

Alors que les universitaires internationaux interagissent fréquemment avec leurs homologues confrontés à ces défis, nous réfléchissons à la direction dans laquelle se dirigent l’État allemand et les universités allemandes. Tous deux semblent abandonner les principes pluralistes et démocratiques, optant pour un récit singulier, persécutant ceux qui contestent ses politiques, et censurant et étouffant tout discours non aligné sur l’agenda de l’État, permettant ainsi la montée de la xénophobie et d’un véritable discours de haine au sein de ses institutions.

Nous appelons de toute urgence à la fin de ces tendances à la censure, à la persécution et à la stigmatisation et plaidons pour le rétablissement du respect de la libre expression académique, culturelle et intellectuelle.

En outre, nous exhortons l’État allemand à se joindre à la demande mondiale d’un cessez-le-feu global et de la fin de l’occupation, à adhérer au droit international et à cesser tout soutien politique et discursif aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité commis contre le peuple palestinien.

Signataires :

Une liste complète de tous les signataires peut être trouvée ici

