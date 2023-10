Gaza est un État de facto entré en guerre contre Israël

Le ministre israélien de l’Energie, Yisrael Katz, a signé un arrêté ordonnant à la Société électrique israélienne de suspendre la fourniture d’électricité à la bande de Gaza.

Plus tôt, l’expert en sécurité nationale, le général de division (à la retraite) Giora Eiland, a déclaré que Gaza était devenue un État de facto et que le conflit en cours opposait donc l’État de Gaza et l’État d’Israël.

S’adressant aux journalistes lors d’un point de presse en ligne sponsorisé par Media Central, Eiland a déclaré qu’Israël prendrait les mesures nécessaires pour gagner la guerre.

Parmi eux, il a déclaré qu’Israël cesserait tout approvisionnement vers la bande de Gaza. Cela inclut l’électricité, l’eau, le carburant et la nourriture qu’il fournit ou permet de traverser la frontière israélienne. Eiland a souligné qu’aucun pays ne continuerait à approvisionner un ennemi qui l’attaque.

Eiland a déclaré s’attendre à ce qu’Israël attaque des bâtiments gouvernementaux à Gaza, puisque le Hamas est responsable de la bande de Gaza et donc derrière ces attaques.

Tsahal a déjà frappé des infrastructures militaires appartenant à des responsables de l’organisation terroriste du Hamas, notant que le Hamas place délibérément ses moyens militaires au milieu de la population civile.

Avant l’attaque, l’armée israélienne a déclaré avoir « averti à l’avance les occupants du bâtiment et leur avoir demandé d’évacuer ».

Eiland et d’autres ont déclaré que cette opération ne serait pas de courte durée. Et en fin de compte, a déclaré Eiland, Israël devrait insister sur le retour complet des corps et des personnes qu’il a kidnappés avant de lever le siège.

On ne sait toujours pas exactement combien d’Israéliens et de corps d’Israéliens ont été enlevés. Mais les médias israéliens ont indiqué que des dizaines de civils et de soldats avaient été emmenés à Gaza.